Jakob Fuglsang continúa su idilio con la Ruta del Sol

No ha defraudado a nadie esta primera etapa de la Vuelta a Andalucía ‘Ruta del Sol’ que celebra su 66 edición. El vigente campeón, Jakob Fuglsang (Astana), se ha impuesto en la primera etapa al superar a Mikel Landa (Bahrain-McLaren). El danés se hizo con la primera cita andaluza en una llegada espectacular sobre el adoquín de Grazalema. El alavés, que se queda a seis segundos del líder, reventó la carrera en el primer puerto de primera categoría de la ronda andaluza, el Puerto de las Palomas (Grazalema), pero no aguantó el último empuje Fuglsang, que comienza con paso firme. Dylan Teuns (Bahrain-McLaren) fue tercero con 25 segundos de retraso. Sorprendente la respuesta del corredor alavés proveniente del Movistar que hace pocos días fue atropellado por un vehículo mientras entrenada y de cuyas secuelas aún no está totalmente recuperado.

Arranque vertiginoso pasadas las 12 de la mañana desde la localidad de Alhaurín de la Torre en una desapacible mañana que llevaría a la niebla, lluvia y bajas temperaturas incondicionales compañeros de viaje de todos los corredores durante la primera mitad de carrera. Durante este tramo de la competición ha sido protagonista el recientemente ascendido a profesionales Carmelo Urbano (Caja Rural) quien pasó la meta volante de su ciudad natal, Coín, en primera posición para enfundarse a la postre el maillot de líder de esta categoría al finalizar la etapa. Aventura que se prolongaría durante buena parte de la primera mitad de carrera arropado por un impresionante gentío que se dio cita a lo largo de la calzada y cunetas de los 173 duros kilómetros que sobrepasarían los 4000 metros de desnivel acumulado positivo.

Los puertos de las Abejas (km 49), del Viento (km 69) y de Arriate (km 98) serían testigo del paso en primera posición de Urbano, escapado desde el kilómetro 6. A su estela, siempre con el mismo orden, se hicieron con los restantes puntos: Txomin Juaristi (Fundación-Orbea) y Joel Nicolau Beltrán (Caja Rural).

La épica del coíno, que es segundo en la general de montaña, terminó en el antepenúltimo puerto del día, el del Gastor, también de tercera categoría, donde Willem Smit (Burgos BH) se hizo con los tres puntos por delante de Lammertink (Wanty Gobert) y Goossens (Lotto-Soudal). Todos, más Alexis Gougeard (AG2R La Mondiale), Juan Felipe Osorio (Burgos BH), Iván Moreno Sánchez (Kern Pharma), Jon Agirre (Kern Pharma) y Mikel Bizkarra (Fundación-Orbea) consolidaron la escapada del día pasados los 45 kilómetros, aunque no fue hasta la cima del Gastor cuando se dio la mayor distancia con el pelotón (+ 3’ 17’’).

Ibai Azurmendi (Fundación-Orbea) quiso reventar la carrera a 20 kilómetros del final, pero la fuga quedó neutralizada al comienzo del último puerto. Los esfuerzo de Maurits Lammertink (Wanty Gobert) y Juan Felipe Osorio (Burgos BH), que fueron los últimos en entregar la espada, cayeron en vano con las primeras rampas de Grazalema. Loïc Vliegen (Wanty Gobert) atacó y logró armar distancia, pero el poderío de Landa y Fuglsang hizo todo lo demás.

De los españoles, Ion Izaguirre (Astana), que ya fue segundo en la general del año pasado, acabó en quinta posición. David de la Cruz (UAE Emirates) y Enric Mas (Movistar) se descolgaron en los primeros ataques del último puerto perdieron más de un minuto en la general. “No vengo en mi mejor estado de forma”, había advertido el de Sabadell durante la rueda de prensa previa a la etapa. No obstante, consiguió minimizar daños y quedarse a 1’ 03’’ de Fuglsang, que ya es líder con seis segundos sobre Landa.

El mallorquín, por su parte, y su compañero de equipo Marc Soler, no estuvieron entre los diez primeros en Grazalema, aunque fue Enric Mas quien peor resultado obtuvo al quedarse casi a cuatro minutos del líder. Por otro lado, la nota amarga de la jornada la protagonizó Christian Quaade (Riwal Cycling), que tuvo que abandonar a los 20 kilómetros de carrera. Por último, tampoco fue una jornada fácil para el malagueño Pablo Guerrero, que tuvo que ser atendido por dos averías. Una, en la misma salida neutralizada y, otra, cuando se le salió la cadena a 24 kilómetros del final.

Mañana, la etapa comenzará en Sevilla, desde donde se correrán los primeros 40 km llanos de la ronda andaluza. Allí, se esperan los primeros abanicos con el viento sur sevillano. Justo después se encadenarán dos puertos de tercera categoría. La etapa terminará en Iznájar, donde a 10 km del final subirán el último puerto del jueves, el de la Parrilla, también de tercera. De momento, el Bahrain-McLaren lidera la clasificación por equipos y Álvaro Cuadros (Caja Rural) es el andaluz mejor clasificado.