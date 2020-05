Fase 1: Cinco propuestas gastronómicas para sorprender en las reuniones de amigos

La próxima vez que vuelvas a reunirte con tus amigos va a ser inolvidable. Lleváis meses esperando este momento y seguro que no lo olvidaréis. La esperada fase 1 de la desescalada nos permitirá reunirnos de nuevo con nuestros seres queridos en casa.

Eso sí, serán reuniones de máximo 10 personas, siempre que sean «personas no vulnerables ni con patologías previas» y tendremos que cumplir con todas las medidas de seguridad y distanciamiento. Una vez sabido esto, prepárate para sorprender a tus 9 invitados con estas propuestas gastronómicas para que sea una noche única:

Ensaladilla : Es sin duda uno de los platos estrella cuando llega el buen tiempo. Resulta muy fresca y además es sencilla y económica de elaborar. Un consejo; prepara la mayonesa en casa. En solo unos minutos, estará lista. Solo necesitas aceite de girasol, dos huevos, vinagre y sal. Con una batidora de brazo la emulsión será perfecta. De esta forma, la tapa será mucho más saludable. Si hay una favorita entre las ensaladillas, es la de pulpo. Atrévete con ella. A la tradicional receta añade unas patas de pulpo cocido y pimentón dulce de la Vera. A tus invitados les encantará. Sírvelas con picos o regañás y serán el entrante perfecto para este esperado día.

Limonada : Sin duda, en la cocina “menos es más”. Y con esta refrescante bebida se cumple esta premisa. Sirve en tu primera reunión con amigos una jarra de limonada bien fría. Coge 3 limones, exprímelos y añádelos en la batidora de vaso. A Continuación añade medio litro de agua fría, miel y menta. Echa unos cubitos de hielo y pon el vaso a funcionar. En solo unos minutos habrá conseguido esta bebida tan natural como deliciosa. Si quieres darle un toque diferente, puedes añadirle un poco de jengibre. El resultado os gustará, así que ten a mano más limones porque tus invitados querrán repetir. Para la presentación, corta unas hojas de menta y añádelas en cada uno de los vasos. Y recuerda que es preferible tomarla con pajitas.

ANDALUCÍA EN TU MESA

Salmorejo cordobés : Uno de los emblemas de la gastronomía cordobesa es siempre un acierto. Así que no puede faltar en esta invitación tan especial. Y lo mejor es que la elaboramos con productos 100% andaluces. Solo necesitas tomates, sal, pan de hogaza, aceite de oliva virgen extra. Si quieres puedes añadirle un diente de ajo. Esta sopa fría no puede faltar en una mesa de primavera. Mientras vas preparando el salmorejo, pon a cocer unos huevos y corta en taquitos el jamón. No olvides que tendrás que servirlo con pan. Y es que aunque la receta ya lleva incorporado este ingrediente, resulta casi imposible no mojar la sopa.

"DEJA VOLAR TU IMAGINACIÓN"

Gazpacho: Como dice el refrán; “Cada maestrillo tiene su librillo”. Y eso es lo que ocurre con el gazpacho. Prepara este plato andaluz y triunfarás seguro. Seguro que cuentas con una receta familiar. Si no es así, aquí van los ingredientes: tomates de pera, pimientos, pepino, ajo, aceite de oliva virgen extra, vinagre de manzana o Jerez y sal. No olvides que hay que servirlo siempre bien frío, por lo que te recomendamos prepararlo con 3-4 horas de antelación para que la temperatura sea la idónea. Es cierto que encontrarás recetas que incluyen pan e incluso otras hortalizas, así que en este plato puedes dejar volar tu imaginación y darle tu toque a la receta original. Para la guarnición, prepara unos cuencos con cebolla y pimiento rojo. A tus comensales les encantará la idea.

Salpicón de marisco : Es una de esas recetas refrescantes que apetecen cuando llega el buen tiempo. En unos 30 minutos la tendrás preparada. Para su elaboración necesitas cocer pata de pulpo y gambas. Si quieres, puedes añadir también unos palitos de cangrejo. Pica en dados muy pequeños pimiento verde, rojo y cebolla fresca. Este último ingrediente lo puedes cambiar por el cebollino. Por último, prepara una salsa vinagreta con aceite de oliva virgen extra, pimentón dulce de la Vera, sal, pimienta y un chorro de vinagre. También puedes añadir un poco de perejil bien troceadito y ajo picado. En solo unos minutos habrás preparado otra propuesta para que tu primera reunión entre amigos tras el coronavirus resulte inolvidable.

