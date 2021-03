Esta es la multa de tráfico a la que te arriesgas si comes mientras conduces

Sabemos que al volante no está permitido hablar por teléfono móvil. Mucho menos aún enviar mensajes de texto o mandar un mail. Pero lo que tal vez no sabías es que nos pueden multar por comer mientras conducimos.

De hecho, en noviembre de 2020 surgía la polémica porque un conductor era sancionado a pagar 80 euros por comer una magdalena mientras conducía. Las sanciones en este caso pueden llegar hasta los 200 euros, aunque la cuantía se puede reducir a la mitad si se paga en los primeros 20 días después de recibir la notificación.

Consejos para evitar multas de tráfico:

NO tocar el claxon sin tener un motivo justificado.

Evita comer y beber en el coche mientras conduces.

NO utilices el móvil o auriculares cuando conduces.

NO te olvides del permiso de conducir.

Evita Fumar

No saltarse un semáforo en ámbar pic.twitter.com/Yw5tmON5Jx