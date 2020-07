Este es el momento que Melannie Griffith ha disfrutado en Málaga y no conocías

¿Quién no echa de menos aquellos lugares donde hemos disfrutado de momentos únicos? ¿Quién no añora unos espetos malagueños, un atardecer en la Costa de Sol o una tarde en Nerja? Eso es lo que le ha pasado a Melanie Griffith. La actriz y ex pareja de Antonio Banderas visitó en numerosas ocasiones la tierra del actor.

La actriz mostró siempre su pasión y amor por España. Incluso la vimos vestida de Mantilla en la céntrica calle Larios de Málaga viendo el paso del Cautivo. Hace años que la ex mujer de Antonio Banderas no acude a las procesiones de la ciudad andaluza. Y muy atrás quedaron aquellos veranos en que veíamos a la pareja pasear por Marbella. Aún así, la tierra sigue tirándole mucho a la estrella de cine.

LO QUE UNIÓ MÁLAGA QUE NO LO SEPARE HOLLYWOOD

Por eso a nadie ha sorprendido esta publicación de la actriz en redes, donde la vemos con su ex marido Antonio Banderas. En la imagen aparecen los dos abrazados en el año 2012. Dos años después el matrimonio se separaba. Ahora, la ex mujer de Banderas ha recordado aquellos veranos que pasó en Málaga, uno de los destinos favoritos de Andalucía.

"¿QUIÉN ES? ¿QUIÉN ES?"

Melanie Griffith y Antonio Banderas se casaban en secreto el 14 de mayo de 1996 en Londres. El suyo fue uno de los matrimonios más mediáticos de Hollywood. Se conocieron en la la 61 edición de la Gala de los Oscar. Como cuenta la biografía "Antonio Banderas. Una vida de cine": “De pronto veo a una mujer rubia que me sonaba mucho porque la había visto en películas, pero en ese momento no recordaba cómo se llamaba, así que le dije a Pedro: ¿quién es?, ¿quién es?, ¿cómo se llama? y Pedro me dijo: “Antonio, es Melanie Griffith”. “Ostras, qué tía más guapa, qué piernas tan largas, ¡qué estupenda!”.

La estrella de Hollywood siempre mostró su gran afecto por España y especialmente por Málaga. Cuando Antonio Banderas fue nombrado Hijo Predilecto de su ciudad natal, su entonces esposa lo acompañó junto a la hija que ambos tienen en común, Stella del Carmen. El cariño de la actriz por esta tierra es recíproco, ya que los malagueños siempre han demostrado un enorme respeto por la ex mujer de uno de los grandes actores que nos ha dado Andalucía.

