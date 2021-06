Espadas o Díaz: el PSOE andaluz elige a su próximo candidato tras un campaña con la mirada puesta en Ferraz

Un total de 45.374 militantes están llamados a votar este domingo en las elecciones primarias del PSOE andaluz para elegir al aspirante a la Presidencia de la Junta, según el censo definitivo certificado por el PSOE federal. La federación andaluza, la más numerosa del PSOE, cuenta con 46.577 afiliados, pero el censo definitivo excluye a los militantes que no están al día del pago de las cuotas y que, por tanto, no tienen derecho a voto.



El reparto por provincias de los militantes con derecho a voto es el siguiente: Almería, 4.494; Cádiz, 4.839; Córdoba, 3.716; Granada, 6.156; Huelva, 4.080; Jaén, 6.312; Málaga, 6.235 y Sevilla, 9.542. Los afiliados podrán votar a lo largo del domingo en sus agrupaciones, en las que se han instalado 643 mesas electorales, y las urnas se cerrarán a las 20.00 horas, aunque los horarios de votación varían dependiendo del tamaño de las agrupaciones.



Así, las agrupaciones con menos de 100 militantes podrán ejercer el derecho al voto desde las 16.00 hasta las 20.00 horas, mientras que las de más de 100 electores dispondrán de un horario más amplio, que va de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Las agrupaciones con singularidades han pedido tener un horario específico que, en cualquier caso, finaliza a las 20 horas.



Las mesas electorales estarán formadas por una presidencia y dos vocalías, que han sido designadas mediante sorteo, así como dos suplentes, y habrá 1.940 interventores y apoderados. Cada candidatura podía designar a dos militantes como interventores de cada mesa electoral (una por cada agrupación, salvo en las grandes, que habrá dos mesas), y en caso de no haber ninguno podrán ejercer sus funciones los apoderados.



Los tres candidatos a estas primarias ejercerán su derecho al voto en Sevilla capital: Susana Díaz lo hará en la Agrupación de Triana, a las 12.30 horas; Juan Espadas en la Agrupación Centro, a las 12.00 horas, y Luis Ángel Hierro en la Agrupación Sur "Rosa Luxemburgo" a la misma hora que Susana Díaz. El recuento de votos se realizará en la sede regional del PSOE-A, donde los candidatos harán un seguimiento de los resultados, que se espera que se conozcan entre las 21.30 y las 22.00 horas.



La Comisión Electoral de Garantía Electorales del PSOE-A proclamará el resultado provisional, contra el que cabe recurso dentro de las 24 horas siguientes, que dicho órgano deberá resolver en un plazo máximo de 24 horas, y la proclamación definitiva será el 17 de junio. Si ninguno de los aspirantes logra hoy obtener más del 50 % de los votos, habrá una segunda vuelta el próximo 20 de junio entre las dos candidaturas que obtengan el mayor número de apoyos.

Estas primarias en el Partido Socialista de Andalucía llegan después de que las referencias a la cúpula socialista a nivel nacional se han repetido durante todo la campaña, sobre todo desde la candidatura de Susana Díaz, que ha pedido que desde Ferraz no se intervenga en la campaña andaluza, después de que sonase el nombre de Juan Espadas como el candidato preferido por el partido a nivel nacional y tras el choque Díaz-Sánchez por la secretaria general del partido.