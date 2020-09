Las primeras palabras del alcalde de Carmona tras superar el COVID: "Mi principal preocupación eran los demás"

En LA LINTERNA DE ANDALUCIA hemos hablado con el alcalde de Carmona, Juan Ávila, tras recuperarse del coronavirus. Como nos ha contado en antena, el edil daba positivo el pasado mes de agosto, y ya se ha recuperado del todo. Puedes escuchar aquí la entrevista completa en la que desde su experiencia nos ha contado que "cuando se vive de cerca la enfermedad, nos damos cuenta de que es muy contagiosa. A día de hoy no sé cómo me contagié".

Juan Ávila ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y nos ha contado como ha seguido al pie del cañón en todo momento. "Aunque tengo que reconocer que hubo un par de días muy malos en los que me encontrraba muy cansado. De hecho, me sentía como si hubiera corrido una maratón." Lo que más le ha preocupado durante su aislamiento era haber contagiado a otras personas. "Curiosamente en esos días me preocupaba más en las personas a las que podía contagiar que en mí mismo."

"ME DEBO A VOSOTROS"

Los primeros en conocer que el alcalde había dado positivo por coronavirus fueron los carmonenses. Juan Ávila se dirigía a ellos a través de su cuenta de Twitter con estas palabras: "Como a los primeros que me debo es a vosotros, los carmonenses, os confirmo que he dado positivo por coronavirus. Tras el caso de nuestro compañero y amigo Enrique Becerra, se han realizado pruebas al resto del equipo de gobierno que afortunadamente han resultado negativas".

De nuevo, al "pie del cañón"



Os comunico que ya he recibido el alta médica, después de haber superado el virus y su correspondiente cuarentena.



Y lo primero que he hecho hoy, tras el visto bueno de los médicos, es visitar uno de nuestros proyectos. pic.twitter.com/7sBwQpIUOY — Juan Ávila Gutiérrez (@JuanAvilaCARMO) September 4, 2020

Y continuaba: "Si he esperado unas horas para comunicaros mi positivo ha sido por informaros también de los resultados de mis compañeros. Ya estoy guardando cuarentena. Mis compañeros también están respetando su correspondiente cuarentena puesto que el nuevo protocolo sanitario indica que ahora, aunque las pruebas sean negativas, hay que realizar dicho aislamiento". Ahora, tras cumplir con la cuarentena se encuentra completamente recuperado.

