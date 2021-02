La dura crítica del cantante Huecco a Salvador Illa tras negarse a una PCR: “Hay que dar ejemplo”

Los comentarios del cantante Huecco en las redes sociales siguen dando mucho que hablar. Tras el debate abierto por el youtuber ‘El Rubius’ y su decisión de irse a Andorra, esta vez el protagonista ha sido el exministro de Sanidad Salvador Illa.

Tras darse a conocer la noticia en la que Salvador Illa era el único candidato que rechazó hacerse una PCR antes del debate en la televisión pública catalana, Ivan Sevillano Pérez no dejó pasar la ocasión para hacer una dura crítica: “Que el exMinistro de Sanidad no se quiera hacer la PCR para un debate como el resto de candidatos, de nuevo envía el peligroso mensaje de pertenecer a La Élite, la que sí puede saltarse las normas” escribió. Para finalizar dejaba en el aire una pregunta: “El ciudadano, no puede. La Élite sí ¿Qué se oculta?”.

Que el exMinistro de #Sanidad no se quiera hacer la PCR para un debate como el resto de candidatos, de nuevo envía el peligroso mensaje de pertenecer a La Élite, la que sí puede saltarse las normas.

El ciudadano, no puede. La Élite sí

"HAY QUE DAR EJEMPLO"

Con más de 80.000 seguidores en Twitter, el cantante madrileño y con raíces extremeñas no es ajeno a las respuestas de sus simpatizantes, uno de ellos respondió a su comentario: “No ha tenido síntomas ni ha estado en contacto con nadie potencialmente infectado. Simplemente, está siguiendo el protocolo que se aprobó hace tiempo”, algo que Huecco no quiso dejar pasar: "A mayor razón. Como ex Ministro de Sanidad (nada menos) hay que dar ejemplo en cada pequeño movimiento público. Que dé un paso al frente y se la haga, como el resto de candidatos”.

A mayor razón. Como ex Ministro de Sanidad (nada menos) hay que dar ejemplo en cada pequeño movimiento público. Que dé un paso al frente y se la haga, como el resto de candidatos... Este virus se ha desbocado por los asintomáticos, no por los que llegan con mocos y tos al test. — HUECCO (@Huecco) February 11, 2021

Finalmente el artista ha querido dejar una reflexión final tras las nuevas olas del Coronavirus en España, donde ha destacado el papel de los asintomáticos: “Este virus se ha desbocado por los asintomáticos, no por los que llegan con mocos y tos al test”.

PABLO IGLESIAS Y ANTONIO MAESTRE

No es la primera polémica política en la que participa Iván Sevillano. El cantante en las últimas semanas defendió la postura del Youtuber ‘El Rubius’ de trasladarse a Andorra ante el señalamiento de muchos políticos como el Vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, quien retuiteó un vídeo donde se insultaba al joven: “El ‘VicepresiNetflix’ del Gobierno no tiene ninguna autoridad moral para dar lecciones de nada” escribió.

Un debate que siguió coleando y llegó hasta el periodista Antonio Maestre. Este le espetó el gasto de la Junta de Extremadura en la gira de conciertos del cantante y Huecco no lo dejó pasar: “Hombre Antonio, ese patrocinio fue en 2014, precisamente tú deberías saber lo que cambian las cosas en 7 años” zanjó el madrileño.

LA MÚSICA, LA VERDADERA PASIÓN DE HUECCO

Más allá de los comentarios políticos, el autor de la sintonía de 'El partidazo de COPE'ha querido comenzar el fin de semana con buenas vibraciones y agradeciendo a todos sus seguidores el apoyo a su música. “Acariciando ya los 40 millones de escuchas de ‘Mirando al cielo’ en Spotify gracias a vosotros. Que nada estropee tu viernes. Viva la música” escribió.

Con más de 85.000 seguidores en su cuenta de Instagram, Huecco no pierde ocasión en compartir todos sus hobbies, como el snowboard, mostrando una de sus últimas escapadas en 2019 a Sierra Nevada. Con la que deseó un feliz 2021.

