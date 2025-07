Día 3. El Ejido y las experiencias del mar y la tierra

Hoy me he despertado con la sensación que se tiene cuando te vas a reencontrar con un amigo. El punto de encuentro es el Club de Golf Almerimar. Forma parte de un complejo en el que hay un campo de golf y un hotel de cinco estrellas. Junto al puerto deportivo de Almerimar, está considerado uno de los destinos de turismo deportivo de mayor calidad de Andalucía.

Hemos quedado a las once de la mañana con el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora. Han pasado dos años desde la última vez que visité El Ejido. “El año pasado no pudiste venir”, me recordó el alcalde nada más llegar al Club de Golf y después de saludarnos con un abrazo. “Estuve malo una temporada, sufría unas epigastralgias (dolor fuerte en la cavidad torácica, parecido a un cólico) que me enviaban a urgencias.

Nos ha costado un minuto romper el hielo y crear un ambiente de confianza. Todo está preparado para seguir la conversación en antena. Es el momento de hablar del verano, de sus 27 kilómetros de playas y del que actualmente es el principal proyecto turístico de El Ejido: la unión de los invernaderos y el Mar de Alborán para enganchar al visitante por el estómago.

El Castillo de Guardias Viejas y el futuro Centro de Experiencias Gastronómicas

El Ayuntamiento de El Ejido quiere promocionar sus productos agrícolas y pesqueros haciéndolos protagonistas de su modelo turístico. Próximamente abrirá sus puertas el nuevo Centro de Experiencias Gastronómicas, en el que se van a ofrecer al visitante diversas actividades relacionadas con la gastronomía. Para ello, han rehabilitado un antiguo cuartel del s.XIX junto al Castillo de Guardias Viejas, una de las señas de identidad del municipio. Lo han convetido en un centro de experiencias culinarias frente al Mediterráneo.

“Es un antiguo cuartel de carabineros, junto al Castillo de Guardias Viejas que tenemos totalmente rehabilitado y acondicionado. Tiene vistas a treinta kilómetros de litoral. Lo vamos a convertir en un centro expositivo, un lugar donde realizar pequeños ciclos de conciertos, pero sobre todo va a servir para poner en valor los productos de la tierra y de nuestros invernaderos, y del mar con la pesca tradicional del Mar de Alborán”.

Le pedimos al alcalde que nos concrete. Si nos sentamos con Francisco Góngora a la mesa, ¿qué pedimos para comer en El Ejido? “Podemos comer una marrana de pulpo, una paella exquisita o un arroz caldoso con pulpo. Y por supuesto los productos de nuestros invernaderos, como una fritada con carne de conejo. Sólo El Ejido produce más de 1.100 toneladas de frutas y hortalizas de la máxima calidad, que han sido sometidas a un control de plagas y que no llevan pesticidas. Es una agricultura muy de vanguardia”.

El Ejido combina el turismo de playa con la gastronomía y con otras actividades de deporte ocio y tiempo libre. “Tenemos una amalgama de deportes de vela, podemos hacer submarinismo, rutas a caballo”, a lo que el alcalde añade una visita cultural casi obligada, ya que “estamos poniendo en valor la ciudad romana de Murgi, que marcaba el límite de la Bética. A partir de aquí ya empezaba la Tarraconensi”.

Antes de viajar de vuelta a nuestro centro de operaciones en El Toyo, nos llevamos un compromiso de El Ejido: vernos el año que viene en el nuevo Centro de Experiencias Gastronómicas.