CORONAVIRUS | Andalucía registra ya 30 muertes y 1.287 contagiados

12:30 | Andalucía suma ya 1.287 afectados por coronavirus, 279 más que este jueves, según los datos aportados en el balance hecho a las 11,30 horas por el Ministerio de Sanidad, que señala que los fallecidos ascienden a 30, siete más.

A la espera de los datos provincializados ofrecidos por la Consejería de Salud y Familia, el Ministerio ha trasladado que las personas ingresadas en la Unidad de Cuidados Intensivos en Andalucía son 38 y que se contabilizan 72 curados en la comunidad.

Coronavirus | España supera el millar de fallecidos y se acerca a los 20.000 contagiados Sanidad informa que las UCI de los hospitales registran 1.141 ingresados y pide mantener la tensión contra el virus porque los "días duros" vienen ahora 20 mar 2020 - 08:25

Hasta este jueves, eran 307 las personas ingresadas en los distintos hospitales de la comunidad, el mayor número, 93, en Málaga, provincia, además, que concentra más casos de afectados, 361, seguida de Granada con 176.

VIERNES 12:10 | El Ministerio de Sanidad ha confirmado un total de 19.980 casos de coronavirus, 2.833 nuevos, un 16,5 % más que en las últimas 24 horas, y 1.002 fallecidos, 235 más.

El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha informado en rueda de prensa de que 1.141 pacientes se encuentran en UCI.

13:15 | Andalucía ha superado este jueves los mil casos de coronavirus, con un total de 1.008 contagiados, lo que supone 149 más que este miérocles, y suma 23 fallecidos, cuatro más, según los datos facilitados por la Consejería de Salud y Familias.

En la última jornada han muerto cuatro pacientes: tres mujeres en Málaga de 90, 75 y 82 años; y una mujer de 84 años en Granada.

Por provincias, Málaga continúa acumulando gran parte de los contagios, con 361, mientras que Granada registra 176; Sevilla, 138; Córdoba, 101; Jaén, 88; Cádiz, 84; Almería, 37; y Huelva, 23.

Hay un total de 307 ingresados, de ellos 25 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), y 678 con un seguimiento activo.

Por otro lado, 33 pacientes han superado ya la fase aguda de la enfermedad y han mejorado su estado clínico, por lo que han recibido el alta hospitalaria para completar su recuperación en domicilio.

Los nuevos casos declarados están pendientes de confirmación del Centro Nacional de Microbiología y, además, se han activado los protocolos de prevención para determinar los posibles contactos directos que hayan tenido estos pacientes.

JUEVES | 12:30 | El Ministerio de Sanidad ha confirmado este jueves un total de 17.147 casos positivos de coronavirus, 3.431 más que ayer, y los fallecidos ascienden a 767, 209 más.

Son los últimos datos que ha facilitado el departamento que dirige Salvador Illa, que indican, además, que 939 personas se encuentran en unidades de cuidados intensivos y 1.107 se han curado.

MIÉRCOLES | 12:00 | Los casos de personas afectadas por coronavirus en Andalucía se elevan a 859, lo que supone 176 más en un día, y los fallecidos son 19, ocho más que este martes, mientras que hay 21 personas en la UCI frente a las trece del martes, según los datos facilitados a las 12:00 horas de este miércoles por el Ministerio de Sanidad.

En España, el Ministerio de Sanidad ha confirmado un total de 13.716 casos de coronavirus, 2.538 nuevos, un 18 % más en las últimas 24 horas, y 558 fallecidos.

El director del Centro de Alertas y Emergencias sanitarias, Fernando Simón, ha informado en rueda de prensa de que 774 pacientes se encuentran en UCI y hay 5.717 hospitalizados, una tasa del 42 %.

La tasa es de 28 infectados por 100.000 habitantes.

13:55 | La Consejería de Salud ha informado del primer fallecimiento de un paciente con coronavirus en Sevilla. Se trata de una mujer de 91 años que había dado positivo. Los datos actualizados con información de esta mañana apuntan a que en Sevilla hay ya un centenar de positivos, de los que 34 se encuentran ingresados en centros hospitalarios y 64 permanecen en seguimiento en su domicilio.

En el conjunto de Andalucía se han confirmado 129 nuevos casos de Coronavirus en las últimas horas, por lo que el número total de afectados asciende a 683.

Del total de pacientes ingresados en distintos hospitales, 13 permanecen en la UCI.

En el resto de la comunidad se han registrado otros tres fallecimientos, el de un joven de 21 años en Málaga y dos hombres de 57 y 80 años en Granada.

13:00 | Los casos de personas afectadas por coronavirus en Andalucía se elevan a 683, lo que supone 129 más en un día, y los fallecidos son once, dos más que ayer, mientras que hay trece personas en la UCI y no se ha curado nadie, según los datos facilitados a las 12:00 horas de este martes por el Ministerio de Sanidad.

En España, el Ministerio de Sanidad ha confirmado un total de 11.178 casos de coronavirus, 1.987 nuevos, un 17,7 por ciento más en las últimas 24 horas, y 491 fallecidos, lo que supone una tasa de letalidad del 4 %, que en la Comunidad de Madrid se eleva hasta el 7 por ciento.

Lo ha dicho el director del Centro de Alertas y Emergencias sanitarias, Fernando Simón, en rueda de prensa tras la reunión del comité técnico de gestión del coronavirus, que ha presidido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Del total de casos, 5.136 están hospitalizados (46 %), 1.098 han sido dados de alta (9 %) y 563 están en la UCI (5 %).

La distribución por comunidades autónomas no ha cambiado "sustancialmente" aunque Madrid sigue siendo la más afectada con 4.871 casos.

MARTES 10:00 | Un hombre de 84 años que estaba ingresado en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves, en Granada capital, se ha convertido en la tercera víctima mortal de la pandemia por coronavirus Covid-19 en la provincia. Las muertes contabilizadas en Andalucía se elevan de este modo hasta la decena.

A la espera de la actualización oficial de los datos de positivos, ingresados y fallecidos por coronavirus, fuentes sanitarias han informado de esta tercera muerte en la provincia de Granada, que se suma a las otras dos constatadas desde el pasado domingo por la noche, las de los de un hombre de 57 años y un anciano de 81 que no aparecen aún contabilizados en la estadística del Ministerio de Sanidad, que confirma cinco muertes en la provincia de Málaga y dos en la de Jaén.

En cuanto a la situación de los centros de salud en la provincia, una vez reabierto el de Maracena, en el área metropolitana de Granada, está cerrado el de Carretera de la Sierra, en la capital granadina, por un caso similar al anterior, en el que un trabajador dio positivo y el resto fue aislado en cuarentena.

En este sentido, el centro de salud de Carretera de la Sierra está siendo desinfectado y limpiado en profundidad, con previsión de apertura cuando estas tareas finalicen, han agregado las fuentes.

17:30 | La Consejería de Salud y Familias va a empezar desde este lunes a suspender actuaciones de cirugía no oncológica que necesiten de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para reservar la disponibilidad de la misma a posibles pacientes del coronavirus Covid-19, así como a aplazar o suspender "todas las consultas de revisión no oncológica o de pruebas diagnósticas en pacientes no oncológicos en función de la disponibilidad de personal asistencial y situación epidémica local", y estudia incorporar al sistema a médicos jubilados en los últimos tres años.



Así lo ha anunciado el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, en una rueda de prensa junto al vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, tras una reunión del gabinete de crisis creado por el Gobierno andaluz ante la situación generada por la pandemia del coronavirus.



El consejero ha explicado que, "teniendo en cuenta la evolución de la pandemia", desde la Consejería se están poniendo en marcha actualmente "todos los planes de contingencia" en el sistema sanitario andaluz, tanto en hospitales públicos como privados, y "todos los protocolos de contingencia que estaban ya estructurados desde hace dos, tres semanas" con el "fin claro" de "tener el máximo numero de camas en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) dispuestas, y una reserva hospitalaria importante en las unidades de recuperación postanestésicas".

13:30 | Andalucía suma ya 554 afectados por coronavirus, 117 más que este domingo, según los datos aportados en el balance de las 13,00 horas por el Ministerio de Sanidad.

12:00 | Un joven de 21 años es el quinto fallecido en la provincia de Málaga con coronavirus, según han confirmado fuentes cercanas. Sería, por tanto, la primera víctima joven ya que los cuatro anteriores eran de edad más avanzada. En Andalucía se registran ya nueve víctimas mortales, al conocerse este mismo lunes, además de este fallecimiento, el de dos más en la provincia de Granada, un hombre de 57 años y un anciano de 81.

El joven tenía patologías previas, una leucemia que le habían detectado prácticamente a la vez que el coronavirus. Era entrenador del Atlético Portada Alta, un club de la capital que ha lamentado su fallecimiento.

En sus redes sociales, el equipo de fútbol ha trasladado su profundo pésame a familia, amigos y allegados del joven entrenador. El fallecimiento ha conmocionado al barrio malagueño.

"¿Y ahora qué hacemos sin ti, Francis? Si siempre estabas con nosotros en el Portada o donde hiciera falta, ayudando. ¿Cómo vamos a seguir conquistando kilómetros en la liga? No sabemos cómo, pero seguro que lo haremos, por ti. No te vamos a olvidar, descansa en paz, fenómeno. Hasta siempre" es el mensaje que ha trasladado su equipo.

Además de este joven, en la provincia han fallecido ya un hombre de 70 años en el Hospital Xanit, otro de 71 en el Hospital Clínico, otra persona de 82 años ingresada en el Hospital Quirónsalud y otro de 89 en el Hospital Costa del Sol de Marbella.



Domingo: 21:00 | Andalucía ha registrado este domingo una sexta muerte por coronavirus y el número de contagiados se eleva a 437, tras sumar 61 nuevos casos en las últimas horas, según los últimos datos de las 09,00 horas que ha ofrecido la Consejería de Salud y Familias.

Así, según un comunicado del departamento que dirige Jesús Aguirre, en las últimas horas se ha producido el fallecimiento de una paciente de 78 años que se encontraba ingresada en el Hospital General de Jaén con patologías previas. En Andalucía se contabilizan en total seis fallecimientos, cuatro en Málaga y dos Jaén.

En cuanto a los nuevos positivos, Málaga sigue siendo la provincia que más números registra con un total de 180, con 81 personas ingresadas, 12 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Los positivos en Almería son 14 --uno ingresado--; en Cádiz 34 --ocho ingresados, uno en UCI--; en Córdoba, 37 --seis ingresados, dos en UCI--; en Granada, 57 --20 ingresados, tres en UCI--; en Huelva, seis; en Jaén, 47 --tres ingresados, uno en UCI--; en Sevilla, 62 --15 ingresados y cuatro en UCI--.

Igualmente, hay 273 personas en seguimiento activo en la comunidad. 13 en Almería y 25 en Cádiz; 29 en Córdoba; 34 en Granada; seis en Huelva; 41 en Jaén; 83 en Málaga; y 42 en Sevilla. También en Sevilla hay una persona dada de alta.

Los nuevos casos declarados están pendientes de confirmación del Centro Nacional de Microbiología. Asimismo, se han activado los protocolos de prevención dictaminados por el Ministerio de Sanidad para determinar los posibles contactos directos que hayan tenido estos pacientes. Por su parte, el resto de casos en Andalucía, no refieren cambios desde el último comunicado.

La Consejería de Salud y Familias ha aumentado a once los laboratorios habilitados para la recepción de muestras de coronavirus tras habilitarse también en del Hospital Regional de Málaga; junto a este están disponibles los del complejo hospitalario de Jaén, Virgen Macarena, Hospital de Jerez, Juan Ramón Jiménez, Costa del Sol, Puerta del Mar, San Cecilio, Virgen de las Nieves, Reina Sofía y Virgen del Rocío.

SE PODRÁN RENOVAR RECETAS SIN ACUDIR AL CENTRO DE SALUD

Por otro lado, a partir de este lunes, los pacientes que necesiten renovar sus recetas podrán hacerlo sin acudir al centro de salud. Así, cuando llamen para pedir cita, los profesionales del centro de salud o de Salud Responde preguntarán el motivo de la consulta, si este es receta, a lo largo de ese día cargarán a la tarjeta sanitaria las recetas que el paciente necesite. Con esta medida se evitarán desplazamientos innecesarios al centro de salud y se garantizará la dispensación para todos aquellos pacientes que lo necesiten.

TELÉFONO DE ATENCIÓN

Desde el 25 de febrero hasta el sábado 14 de marzo, Salud Responde ha gestionado 40.172 consultas sobre el coronavirus, siendo atendidas 9.624 en el día de ayer. Junto a ellas, los centros coordinadores del 061 han atendido en este periodo 11.829 consultas por el mismo motivo, 1.606 de ellas durante la jornada de ayer.

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias continúa adoptandomedidas para dar respuesta al incremento de la demanda y cuenta en estos momentos con 85 operadores en Salud Responde y en sus plataformas para la atención exclusiva de las llamadas por coronavirus, al tiempo que ha reforzado el personal para la atención de citas previas.

A través de la App de Salud Responde se ha recibido en el día de ayer 62.147 consultas al apartado de información sobre coronavirus, 28.092 de ellas para realizar el test rápido habilitado durante este sábado con el fin ayudar a las personas a determinar de forma inicial si necesitan o no asistencia sanitaria y facilitar su toma de decisión.

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sigue reforzando todossus centros del 061 de Andalucía y ha incorporado a 24 profesionales sanitarios, personal médico y de enfermería para cada sala de coordinación para atender el incremento de solicitudes de asistencia y un técnico de emergencias para la gestión de vehículos. Estos 24 profesionales sanitarios se suman al refuerzo de enfermería en la sala de coordinación de Málaga, a los ocho enfermeros del 061 que realizan consultas en las salas del 112 y al refuerzo adoptado de enfermería en

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias va a continuartomando las medidas necesarias en todos los centros para poder recuperar la normalidad en la atención de forma progresiva.

Ante esta situación extraordinaria rogamos a las personas usuarias que hagan un uso responsable de las líneas. Pueden informarse sobre el coronavirus también en las páginas webs de la Consejería de Salud y Familias, del Servicio Andaluz de Salud y del Ministerio de Sanidad, así como en la 'app' de Salud Responde.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

Por último, la Consejería de Salud ha informado de que tras la declaración del estado de alerta, el Ministerio de Sanidad centraliza la comunicación sobre los casos coronavirus. Así, y siguiendo susindicaciones, dejaremos de informar como hemos venido haciendohabitualmente. Ahora, se informará una única vez al día y no se declararán más casos fuera de esa actualización. Para cualquier duda o aclaración, rogamos os remitáis al Ministerio, ha señalado.