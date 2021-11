El consejero de Salud tiene " cierta tranquilidad " pese a la subida de la incidencia del coronavirus

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha afirmado que la incidencia de la pandemia está subiendo de forma "lenta pero progresiva", fundamentalmente debido a los brotes, si bien esto no está teniendo una repercusión clínica, lo que unido al alto porcentaje de vacunación da "cierta tranquilidad".



Aguirre, que participa este sábado en el 16 congreso regional del PP andaluz, ha señalado a preguntas de los periodistas que el número de ingresos ha subido hoy en dos hasta alcanzar los 202 -el viernes eran 200 y el jueves 202"-, lo que refleja un nivel de "estabilización" en cuanto a las hospitalizaciones.



Para Aguirre, esto evidencia "de forma clara que la solución es la vacunación", por lo que ha animado a vacunarse a quienes no lo han hecho aún, y ha recordado que a partir del próximo lunes se empezará a dispensar la tercera dosis a los mayores de 60 años.



"Estaremos pendientes de la evolución de cara a las fiestas que se avecinan, pero a nosotros nos da cierta tranquilidad el hecho de que tengamos vacunados un 91,3% de los andaluces de la población en edad de vacunación".



Sobre el pasaporte covid, ha incidido en que ya lo han planteado al Ministerio de Sanidad y que puede ser una solución, "sobre todo para aquellos que voluntariamente no han querido vacunarse".



En su opinión, implantar el pasaporte covid es una forma de incitar a esas personas a que se vacunen a la mayor brevedad posible porque no hacerlo podría tener "repercusiones de cara a su vida social y laboral