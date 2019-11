El ex presidente Manuel Chaves comparece pero evita responder a la comisión de investigación de la Faffe

El ex presidente andaluz Manuel Chaves ha acatado la notificación que le fue entregada para comparecer en la comisión de investigación sobre la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo la Faffe, que esta mañana ha echado a andar en el Parlamento andaluz.Chaves ha decidido asistir a la comisión pero no ha respondido preguntas y ha dado lectura a un documento en el que ha denunciado que con esta comisión se ha roto el principio de "neutralidad política de las instituciones que debe garantizarse en un período electoral".

Manuel Chaves ha manifestado que le parece "insólito que tres ex presidentes de la Junta y una ministra de España hayan sido citados a declarar 48 ó 72 horas antes de unas elecciones" . El ex jefe del ejecutivo andaluz considera que es una "enfermedad peligrosa para la democracia la transgresión y degradación de las normas escritas o no" y considera que "más que venir a una comisión creo que estoy asistiendo a un acto de campaña electoral impulsado por determinados partidos".

Por todo ello Manuel Chaves ha exigido respeto a su derecho a no responder preguntas y a no ser violentado y ha manifestado que cuando se convoque una comisión de investigación estará disponible siempre y cuando no se utilice "torticeramente" la institución.

En el calendario previsto y aprobado por los grupos hoy 7 de noviembre están citados en la comsión además de Manuel Chaves otros dos expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Susana Díaz, aunque ninguno de los dos ha recibido la notificación correspondiente por lo que se mantiene la duda de si asistirán.

La que sí ha manifestado su intención de no comparecer ha sido la actual ministra de Hacienda en funciones y exconsejera andaluza de Hacienda, María Jesús Montero, citada este jueves a las 18,30 horas. La ministra ha argumentado dictámenes del Consejo de Estado que recogen que miembros del Ejecutivo central no están obligados a comparecer en órganos autonómicos al no ser de su competencia.

El viernes están programadas más comparecencias, a las 8,30 horas y a las 11,30 horas, en concreto de los exconsejeros de Empleo Javier Carnero y José Sánchez Maldonado, respectivamente, así como la del exconsejero de Economía, Hacienda y Administración Pública Antonio Ramírez de Arellano, a las 15,30 horas, y la del propietario del prostíbulo Don Angelo, José Ruiz García, a partir de las 18,30 horas.