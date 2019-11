Comision de la FAFFE: ausencia de Díaz, Griñán y Montero y plante de Chaves

La primera jornada que acogía comparecencias en la comisión de investigación sobre la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) creada en el Parlamento andaluz ha concluido con las ausencias de los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Susana Díaz y la actual ministra de Hacienda en funciones y exconsejera andaluza de Hacienda, María Jesús Montero.

Sí ha acudido a prestar declaración Manuel Chaves, que estaba citado a primera hora según el orden del día. El expresidente, tras expresar unas consideraciones sobre su citación, decidió abandonar la comisión sin atender las preguntas de los grupos, lo que ha sido duramente criticado por el PP-A, Cs y Vox, que incluso ha anunciado que le va a denunciar por entender que ha podido incurrir en un "delito de desobediencia" tras su "incomparecencia" en este órgano.

Así las cosas, estando citados a las 11,30 horas Griñán, a las 15,30 horas Díaz y a las 18,30 horas Montero, ninguno ha acudido a comparecer en el órgano parlamentario de investigación.

La última en ausentarse ha sido Montero, cuando el presidente de la comisión de investigación, Enrique Moreno (Cs), ha reanudado la sesión pasadas las 18,30 horas para manifestar que "siendo las 18,43 horas", la ministra, "pese a haber sido citada de manera expresa, formal y legal y habiendo recibido en tiempo y forma la citación para comparecer en la comisión, no comparece en la tarde de hoy". A esta última sesión no han acudido los representantes de Adelante Andalucía.

Fuentes del Ministerio explicaban el miércoles que Montero había comunicado a la comisión que no acudiría a comparecer pues, en virtud de dictámenes anteriores del Consejo de Estado, los miembros del Gobierno central no tienen la obligación de prestar declaración en órganos autonómicos al no ser este ámbito de su competencia.

Antes que Montero se ausentaron de la comisión de investigación Griñán y Díaz que, según ha asegurado el PSOE-A, no habían recibido ninguna notificación oficial para que asistieran.

En rueda de prensa, el representante socialista en la comisión, Rodrigo Sánchez Haro, explicaba que ambos habían elevado un escrito a la comisión para informar de que no acudirían por carecer de la citación oficial, si bien ambos se manifiestan "a disposición de la comisión" para colaborar cuando se requiera.

USO ELECTORALISTA DE LA COMISIÓN

Manuel Chaves ha sido el único compareciente citado este jueves que ha acudido a la comisión, aunque tras haber expresado unas consideraciones al inicio de la misma durante unos diez minutos, ha decidido abandonarla al entender que, con su convocatoria en plena campaña por el 10N, se trataba más bien de un "acto de campaña electoral" convocado por parte de determinados partidos políticos y que se estaba vulnerando la "neutralidad" que debe tener la Cámara autonómica en un periodo electoral.

El presidente de la comisión de investigación, Enrique Moreno (Cs), le pidió insistentemente que permaneciera, si bien el expresidente ha recalcado que se iba porque consideraba que las preguntas que le iban a formular los grupos podían "violentar sus derechos".

Tras expresar Chaves su intención de abandonar la sala, Moreno le reclamó que se mantuviera en ella afirmando que tenía que respetar a esta comisión y el Reglamento: "Tiene el deber y la obligación legal de comparecer".

En un tenso rifirrafe con el expresidente, que insistía en su intención de marcharse, Moreno ha expresado que acataba y respetaba el derecho de Chaves a no declarar, pero que debían seguir en la comisión y que iba a pedir a los portavoces de los grupos que no violentaran sus derechos.

En algún momento de su rifirrafe con Chaves, al que llegó a cortar el micrófono para que no siguiera hablando, Moreno dijo al expresidente: "Entiendo que haga las manifestaciones que ha hecho porque no quiere venir aquí o eso es lo que aparenta".

Tras decirle Moreno que no tenía la palabra, Chaves le espetó: "Sí tengo la palabra. Estoy siendo coartado en mis derechos y en consecuencia yo me retiro de esta comisión".

DÍA TENSO EN EL PARLAMENTO ANDALUZ

Una vez que terminó la comparecencia de Chaves y se confirmó la ausencia de Griñán, todos los grupos parlamentarios ofrecieron ruedas de prensa para hacer una valoración del discurrir de la jornada.

En este marco, el PSOE-A lamentó que el Parlamento andaluz "ha tocado fondo" y que la Presidencia que ostenta Marta Bosquet (Cs) queda en "entredicho" por "no garantizar la neutralidad" que debe regir en esta institución en campaña electoral al permitir que la comisión de investigación sobre la Faffe cite a máximos responsables políticos a tres días de los comicios del 10N, pues ve que esto es hacer un "uso torticero" del Parlamento

El PP-A ha manifestó que estudiará si "es viable algún tipo de iniciativa jurídica" contra los expresidentes y contra Montero por su actitud ante la comisión, mientras ha denunciado el "espectáculo lamentable" que se ha vivido con la "huida" de Chaves y reprochando al PSOE-A que diga que la comisión se estaba utilizando con "carácter electoralista" por desarrollarse en plena campaña electoral y no haya acudido a la Junta Electoral a denunciarlo.

Desde Cs han acusado a Chaves de haberse "reído de los andaluces" al negarse a responder preguntas en la comisión, a la par que ha avanzado que, por lo que a Cs respecta, el expresidente "no se va a reír dos veces" de los andaluces y "no vamos a volver a permitirle que venga a utilizar esta Cámara para cachondearse de los andaluces".

Adelante Andalucía, por su parte, ha considerado que tras lo que ha ocurrido este jueves en el Parlamento se está produciendo la "anulación" de la propia comisión, que se ha convertido en un "circo" con un objetivo electoralista.

Y Vox, por último, ha anunciado que va a presentar una denuncia contra Chaves por entender que ha podido incurrir en un "delito de desobediencia" tras su "incomparecencia" en la comisión de investigación de la Faffe.