El cambio de la DGT por el que te conviene esperar para comprar la nueva luz de emergencia

Desde hace unos meses conocemos la noticia de la Dirección General de Tráfico sobre la paulatina implantación de la luz de emergencia V16 que será de obligado cumplimiento llevarla en nuestro vehículo, una decisión de la DGT que se ha ido postergando en el tiempo y finalmente no será obligatoria hasta el 1 de enero de 2026.

¿PARA QUÉ NOS VA A SERVIR LA LUZ DE EMERGENCIA?

La luz de emergencia V16 sustiturá a los triángulos de señalización de peligro que actualmente tenemos en nuestro coche, triángulos que permiten señalizar un vehículo que se ha visto obligado a detenerse en la vía. La luz de emergencia servirá para avisar a los demás vehículos de la vía que nuestro coche se encuentra detenido.

¿POR QUÉ SE RETRASA? ¿VALEN LAS ACTUALES?

Pero estos días hemos conocido cambios tras la publicación del Real Decreto que regula los servicios de auxilio en vías públicas, en él conocemos la obligatoriedad a partir del 1 de enero de 2016 pero no de la luz de emergencia V16 que conocemos hasta ahora, sino que deberán contar con un sistema de comunicación y geoposicionamiento. Una noticia importante ya que las luces que se están comercializando actualmente no cumplen con los requisitos de las que serán obligatorias al no contar con este novedoso sistema de geoposicionamiento.

Con esta decisión la Dirección General de Tráfico busca que al activarse la luz de emergencia esta envíe una señal a un centro nacional que a su vez va a registrar que se ha activado una luz, agilizando entre otras cosas el trabajo de los servicios de emergencia. Esta nueva luz comunicaría la ubicación del vehículo cada 100 segundos. De momento se desconoce el precio que puede rondar la nueva luz de emergencia con sistema de geoposicionamiento.

LOS TRIÁNGULOS DE EMERGENCIA TIENEN FECHA DE CADUCIDAD

Por su parte, la dirección General de Tráfico junto al Gobierno de España han establecido un periodo en el cual convivirán los ya conocidos triángulos con la luz de emergencia V16.

Durante lo que queda de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2025 aquellos conductores que por causas justificadas se vean obligados a detener su vehículo en la carretera podrán optar por los triángulos o la luz V16, pero a partir del 1 de enero de 2026 será obligatorio el uso exclusivo de la luz de emergencia. Día en el que los triángulos de emergencia desaparecerán de las carreteras españolas.

