Bendodo no seguirá en el Ejecutivo andaluz si Moreno vuelve a gobernar

El consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo, no seguirá en el Gobierno si Juanma Moreno vuelve a repetir en la Junta tras las próximas elecciones autonómicas, para centrarse en la política nacional, ya que será el número tres de Alberto Núñez Feijóo en Génova.

Bendodo compatibilizará ambos cargos durante unos meses, hasta que se celebren las próximas elecciones autonómicas, de las que todavía no hay fecha marcada, pero después no formaría parte de un hipotético nuevo gobierno de Moreno, han confirmado fuentes populares.

Moreno, que tiene en Bendodo a su hombre fuerte en el Gobierno andaluz, entiende que el cargo de coordinador general del PP es una responsabilidad que necesitará una dedicación exclusiva, por lo que no contaría con él si tiene que volver a formar gobierno.

Fuentes del PP han explicado que Feijóo quería que Bendodo tuviera dedicación exclusiva desde el momento de su designación, pero Moreno ha pedido que se mantuviera en el cargo en el Gobierno andaluz hasta las próximas elecciones debido a su peso en el Ejecutivo.

Además, las fuentes han asegurado que el presidente gallego quería en su equipo a varios nombres del Gobierno andaluz, aunque la proximidad de los comicios, que serán en junio u octubre, ha frenado esa demanda.

Según las fuentes, el modelo "del cambio" que llegó a Andalucía hace tres años y medio será uno de los referentes que quiere Feijóo para su nueva etapa dirigiendo el partido.

El hecho de que Bendodo no forme parte de un nuevo ejecutivo de Moreno no descarta que pueda estar en las listas electorales para los comicios andaluces de este año, donde jugará un papel importante en la estrategia.

En su intervención en el congreso del PP, Moreno se ha referido a Bendodo y se ha mostrado seguro de que lo va a hacer "muy, pero que muy bien" en Génova, con un añadido en tono de broma, porque así tendrá que "por la cuenta que le trae, como no lo haga bien... Tú sabrás".