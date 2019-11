Arrecian las peticiones de dimisión a Susana Díaz

Ha sido una semana absolutamente marcada por la sentencia de los ere que todavía dará mucho que seguir hablando, y que tendrá aún consecuencias impredecibles para el PSOE y para sus líderes , especialmente para la líder andaluza Susana Diaz.

Entorno a ella y a su papel durante y después de los hechos juzgados arrecian las criticas yse han redoblado las peticiones de que deje la política. que abandone su escaño de diputada y dimita también de la secretaria general de su partido .

El PP-A ha pedido hoy "sensatez" a Díaz, y le ha reclamado que abandone escaño en el Parlamento autonómico por "mentir" sobre el caso de los ERE, y ha sostenido que "no puede estar ni un minuto más" representando a los andaluces.

La diputada popular Ana Vanessa García ha justificado esta demanda en la idea de que la dirigente socialista ha "vuelto a mentir" en sus declaraciones para "tapar la corrupción" de su partido, de la que "es partícipe".

"Es falso, como dijo ayer, que bajo su mandato no pidiese el sobreseimiento de la causa de los ERE. Siendo presidenta la Junta pidió en 2016 sobreseer la causa. No quería que se juzgara ni que se condenara a sus padrinos políticos, a Chaves, Griñán y Viera", ha denunciado.

García ha aseverado que Díaz "tampoco quería" que se devolviera el dinero defraudado en este caso, como "demuestra" que la Junta "solicitó" en 2017 al juzgado que "reservase todas las acciones civiles", lo que "ha impedido" que se pueda reclamar, ha puntualizado.

Además, según la diputada, hay más, ya que como presidenta Díaz "evitó" que se pudiesen "cobrar las fianzas" impuestas a los expresidentes y encausados en el caso de los ERE.

La "retirada" de la Junta como acusación en la pieza política de los ERE provocó que "decayesen" la fianzas civiles, ha señalado García, que ha calificado de "escandalosas" las cifras.

Entre las fianzas, se ha referido a la del expresidente José Antonio Griñán (4 millones), la del exconsejero José Antonio Viera (6,2 millones), a la del exconsejero Francisco Vallejo (3,7 millones) o a los "807 millones de la fianza" del exconsejero Antonio Fernández.

A estos se suman -ha proseguido- los 686 millones de fianza del ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, todos ellos condenados a penas de cárcel.

"Después de mentir impunemente y evitar que se recuperase el dinero, Díaz no puede seguir ni un minuto más en su escaño. Le pedimos que la semana que viene, que hay pleno en el Parlamento, que no venga y que si viene sea para traer su dimisión y su renuncia al escaño", ha reclamado.

JUAN MARÍN VE MOTIVOS SUFICIENTES PARA QUE DIMITA

El líder de Ciudadanos en Andalucía y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha reiterado este viernes que hay “motivos más que suficientes" para que Susana Díaz "deje paso y renueve también" el PSOE en esa comunidad "para los próximos años”, porque hay muchas cosas que no puede explicar.

Marín, que se encuentra en Sabrosa, la localidad natal de Fernando de Magallanes, promocionando el proyecto turístico y cultural de la Junta de Andalucía Origen & Destino, se ha mostrado, “sin acritud”, muy crítico con la ex presidenta de la comunidad andaluza.

Según Marín, Díaz no ha explicado por qué “dio la instrucción para que la Junta dejara de estar personada en la pieza política cuya sentencia hemos conocido el pasado martes”.

Por ello, ha añadido el vicepresidente de la Junta de Andalucía, la líder del PSOE “no puede culpar a los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía de una decisión política que tomó ella en 2016 cuando era presidenta”.

Marín ha añadido que Díaz, “como presidenta”, y no el PSOE, tampoco puede explicar “por qué pidió el archivo de la causa” ni puede explicar “la inocencia ni del señor Chaves, ni del señor Griñán, ni de los seis ex consejeros que han sido condenados a prisión” por malversación de fondos públicos o inhabilitados por prevaricación.

“Todo esto no lo puede explicar ni tampoco puede decir que esto no es una cosa del Partido Socialista de Andalucía. Todas las personas imputadas son ex presidentes, ex altos cargos, responsables políticos del PSOE de las últimas dos décadas. ¿Cómo que no es una cosa del Partido Socialista de Andalucía? ¿Entonces de quién es?”, se ha preguntado Marín.

El vicepresidente de la Junta ha añadido que, en su opinión, los votantes y militantes del Partido Socialista de Andalucía “se sienten tan avergonzados de lo que han hecho sus representantes políticos en Andalucía” como él mismo, y ha señalado que si deciden que Díaz siga al frente “tendrán que asumir la parte de responsabilidad que les toca en todo este proceso de los ERE”.