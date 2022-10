Antonio Sanz, en COPE Andalucía, tras su primera reunión con los grupos políticos: "Juntos llegamos más lejos"

"Consenso y diálogo". Juanma Moreno no se cansó de repetir estas palabras durante la campaña. También cuando ganó las elecciones por mayoría absoluta. Incluso las pronunció en el discurso de investidura. Lo que el presidente repetía una y otra vez, en cada mitin, en cada discurso, con los suyos, con empresarios, sindicatos y ante los periodistas, no era un simple mantra. Si no un objetivo. Su objetivo si llegaba a gobernar de nuevo Andalucía.

Lo que ocurrió el 19 de junio de 2022 todos lo conocemos. 58 escaños y una holgada mayoría absoluta que le permite a Juanma Moreno gobernar en solitario. Eso se traduce en sacar adelante leyes sin necesitar el apoyo de la oposición. Pero el presidente ha optado por gobernar como si su partido, el PP, hubiera obtenido una minoría. Así lo ha explicado desde que arrancó su segunda legislatura.

"Diálogo con todos"

La prueba de esa búsqueda de diálogo llegó el 8 de septiembre. Ese día el presidente se reunía con los grupos políticos en el arranque de la legislatura. Tras estas reuniones, el consejeroAntonio Sanz anunciaba una ronda de contactos de forma permanente entre el gobierno andaluz y todos los grupos políticos con representación en el Parlamento.

La ronda ha arrancado hoy, se celebrará de forma mensual, "hasta que termine la legislatura", según ha dicho a COPE Andalucíael consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa. Y es que Antonio Sanz es el encargado de reunirse de forma bilateral con cada uno de los grupos.

"Llegar más lejos"

La primera reunión ha sido "muy positiva" en palabras del consejero. "Estamos ante un hecho histórico en Andalucía. Nunca antes la Junta había buscado el diálogo con el resto de fuerzas políticas."

El gobierno andaluz cree que deben primar los intereses de los andaluces por encima de los intereses políticos. Por eso, Antonio Sanz ha insistido en que "podríamos gobernar en minoría. Seguro que llegaríamos más rápido, pero con el resto de fuerzas políticas llegaríamos más lejos".

