El PP andaluz advierte que se echará a la calle contra el gobierno "tritanic"

El PP andaluz ha advertido hoy de que no descarta echarse a la calle si prosiguen los ataques a Andalucía por parte del Gobierno "tritanic", como ha calificado al Ejecutivo negociado por Pedro Sánchez porque "nace con vocación manifiesta de hundir a España con todo el pasaje dentro".

Ese Gobierno "abre la puerta a demoler el modelo territorial" y de "manera encubierta" permitirá el referéndum demandado por los separatistas catalanes, según ha dicho en conferencia de prensa el vicesecretario general del PP andaluz, Toni Martín, quien ha asegurado que su partido se echará a la calle "para que no haya distinciones con el resto de los españoles".

"El PP no va consentir reformas que vulneren la unidad nacional, y no va a abandonar a los españoles ni a España; Andalucía es la comunidad más grande y más poblada y estará contra una España desigual", ha añadido, antes de afirmar que "el sillón de Sánchez no vale la unidad de España; no todo vale ni todo se puede permitir".

Al PP le gustaría que hubiera unidad de los partidos "ante el mayor ataque a Andalucía en los últimos cuarenta años" pero, ha observado Martín, "hay silencios clamorosos, como el del PSOE y el de Susana Díaz", de quien ha dicho que antepone, como ha sucedido también en el caso de los ERE fraudulentos, los intereses de su partido a los de los andaluces.

"El Gobierno que se anuncia será el mayor enemigo de Andalucía" porque esta comunidad ha votado cambio", según Martín, quien ha advertido: "Los andaluces cuando se les ataca se levantan y contestan, y tienen un Gobierno que liderará esa protesta".

Entre los ataques a Andalucía, Martín ha enumerado la "intervención injusta", que ha llegado a calificar de "auténtico atraco" y de "decisión partidista y malintencionada contra todos los andaluces y su autonomía" de las cuentas de la comunidad, a la vez que ha ironizado con la "vehemencia" con que Susana Díaz y la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reclamaban fondos para Andalucía cuando esta última era consejera andaluza.

De la intervención de las cuentas de la comunidad andaluza ha dicho que se debe "a un afán intervencionista que se parece más a determinados regímenes suramericanos que a las democracias europeas".

El próximo Gobierno de España va a depender de los doscientos independentistas que integran el Consejo Nacional de Esquerra Republicana, partido "presidido por un señor que está en la cárcel por sedición", ha señalado al reprochar a Sánchez que prefiera estar "con quienes quieren romper el Estado y castigar a las comunidades autónomas leales".

Martín ha insistido que "la que se avecina" supondrá "un hachazo a nuestra economía y a la unidad de España".

CS SEÑALA A ANDALUCIA COMO CONTRAPESO

El parlamentario de Ciudadanos (Cs) por Huelva y vicepresidente del Parlamento de Andalucía, Julio Díaz, ha asegurado hoy que "Andalucía es un bastión y garantía de contrapeso al Gobierno inestable que está fraguando Pedro Sánchez".

En rueda de prensa en Huelva, ha criticado que forme un "cuatripartito con partidos que reclaman privilegios de unos territorios frente a otros", ante lo que ha afirmado que "no toleraremos que el futuro Gobierno de España otorgue privilegios a unos territorios sobre otros, ni a unos españoles sobre otros, ni que se discrimine Andalucía".

Díaz ha incidido en que "Andalucía es un bastión en la defensa y fortaleza del orden constitucional, en la defensa de los servicios públicos básicos y en la protección del derecho de los ciudadanos y de los servidores públicos; un bastión en tener el interés general en el centro de la actividad política, desterrada la corrupción y el interés partidista; con un Gobierno que defiende los intereses de Andalucía, la solidaridad entre las comunidades autónomas y la igualdad de los españoles, esto que está rompiendo con estos acuerdos Pedro Sánchez".

El portavoz naranja ha exigido a María Jesús Montero, ministra de Hacienda en funciones, que "pague lo que debe a Andalucía", porque "es fundamental para seguir manteniendo los servicios públicos básicos" y "que corrijan el error de esos 27 millones de euros que dicen que no van a destinar para que atendamos convenientemente a los menores extranjeros no acompañados".

Además, le ha pedido que convoque al consejo de Política Fiscal y Financiera. "No queremos más desigualdad en el sistema y queremos un nuevo sistema de financiación, una financiación justa para Andalucía en función del peso que representa en este país y de los servicios que presta a los ciudadanos", ha detallado.

Díaz, que se ha mostrado convencido de que "podemos parar esta deriva a la que Sánchez está conduciendo el país", ha apelado "a los socialistas constitucionalistas, especialmente a sus líderes autonómicos", para que "se rebelen, que combatan a Pedro Sánchez, desde las agrupaciones y desde las instituciones, como ha hecho Emiliano Page·, presidente de Castilla-La Mancha.

"Sánchez lleva una deriva peligrosa. Estamos viviendo días tristes para la democracia. Se ha consumado aquello que dijimos, que pactaría con cualquiera para sostenerse en el poder", ha subrayado.

Finalmente, ha lamentado que ·Susana Díaz y Teresa Rodríguez callen ante un Gobierno que desde el inicio plantea una confrontación con Andalucía, que tiene un Gobierno sólido y estable, que genera confianza.

Así, ha recordado que "el Gobierno andaluz ya ha sacado adelante 679 medidas y aún no hace un año que tomó posesión", medidas que están "estimulando la economía andaluza, creando empleo por encima de la media nacional".

"Esto es fruto de la estabilidad y del diálogo con otras fuerzas constitucionalistas frente a lo que trae Sánchez, que es más inestabilidad pactando con partidos que quieren romper España y que están constantemente pidiéndole privilegios por debajo de la mesa", ha concluido Díaz