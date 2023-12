Andalucía TRADE impulsa la industria cultural andaluza ante agentes de Portugal o Reino Unido

Andalucía TRADE ha organizado un encuentro profesional para 18 firmas andaluzas del sector creativo y cultural de la comunidad que han mantenido hasta 45 reuniones de alto nivel con seis agentes internacionales de la industria procedentes de Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, Turquía y Países Bajos. La cita ha tenido lugar el pasado día 14 de diciembre en el marco de la sexta edición del Festival Internacional de Creatividad, Diseño y Cultura Digital, OFFF Sevilla, que se celebra del 14 al 16 de diciembre en La Real Fábrica de Artillería y en el Monasterio de la Cartuja de Sevilla.

Con esta acción comercial Andalucía TRADE-Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico de la Junta de Andalucía dará un nuevo impulso a la estrategia de internacionalización para la industria cultural andaluza, y lo hace, en concreto, en este festival por quinto año consecutivo, convocando a agentes internacionales a una cita ineludible que reúne a las mentes más creativas de la industria cultural en la actualidad.

Asimismo, Antonio José Ramírez, delegado territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Sevilla, representó a la agencia pública en la presentación de la cita, el pasado día 12 de diciembre, junto a Minerva Salas, primera teniente de alcalde y delegada del Área de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Sevilla; Isabel Acosta, directora del Area Acción Cultural de la UNIA; Javier Rivera, gerente de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales; y Virginia Moriche, responsable de contenidos y coorganizadora de Offf Sevilla.













El Festival Internacional de Creatividad, Diseño y Cultura Digital, OFFF Sevilla, es el punto de encuentro de talentos de todo el mundo y se ha convertido en la gran puerta de acceso para los profesionales de la comunidad en busca de inspiración, conocimiento, aprendizaje y nuevas redes comerciales. Durante tres días, los dos escenarios previstos para la cita han acogido charlas, talleres y encuentros donde se han reunido leyendas del diseño gráfico, la comunicación y la publicidad; además de perfiles innovadores de la imagen en movimiento, desarrolladores de la estética web más experimental, diseñadores de sonido, exploradores de la interacción avanzada y artistas del software.

De esta manera, OFFF Sevilla actúa como un referente de la creación digital de vanguardia en el sur de Europa, donde se reúnen las mentes más imaginativas e innovadoras que hacen avanzar la cultura posdigital. Bajo el lema ‘Made for curious’ (hecho para curiosos), esta edición ha ahondado en una nueva percepción del mundo mediante las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial.

Empresas andaluzas

Las 18 empresas andaluzas del sector de la cultura que han participado en este encuentro proceden, fundamentalmente, de Sevilla y son Producciones 24Violets, Muquo, Green Cow Music, Upwelling, Macco Robotics, El Schmid, NomaDocs, Fernando Sánchez Estudio, Alexandra del Ben, Nacho Velasco, Tarkemoto, Itinera Producciones, Galería Zunino, Andalucía Multimedia y LAB Sevilla.

Por su parte, también han acudido Marcial Rodrigo y LaPremiére Films, de Málaga; y Global Propaganda, de Granada. La organización de esta acción por parte de Andalucía TRADE será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea a través del P.O. FEDER de Andalucía 2014-2020, dotado con una contribución comunitaria del 80%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta acción.













Reuniones, charlas y talleres

De este modo, Andalucía TRADE ha facilitado la participación de 14 creativos procedentes de Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Turquía y Países Bajos en una jornada de internacionalización, de los cuales, seis son los que han llevado a cabo las 45 reuniones bilaterales con las firmas andaluzas.

En concreto, los encuentros para fomentar las sinergias comerciales entre ambas delegaciones tuvieron lugar ayer día 14 de diciembre en el Monasterio de la Cartuja de Sevilla, con el objetivo de que las firmas internacionales compartieran su know how con las compañías de la comunidad. De esta manera, la delegación andaluza ha podido conocer de primera mano cómo introducir nuevas herramientas de promoción y comercialización en sus negocios para un mejor su posicionamiento en los mercados internacionales. Por otro lado, el resto de las jornadas comerciales estarán dedicadas a llevar a cabo encuentros que favorezcan el networking; además de una serie de charlas y talleres con los expertos en el sector invitados a la cita.

Invitados: premiados con Oscar y Emmy

Los estudios internacionales que se han desplazado hasta Sevilla para realizar la sesión de networking con los agentes andaluces son reputados profesionales tales como Carvalho (Portugal), el creador de secuencias de créditos para series de HBO como Westworld o Big Little Lies, galardonadas con premios Emmy; el británico Will MacNeil-The Mill Experience, el primer estudio británico de dirección de arte, VFX y motion graphics en ganar un premio Óscar a los mejores efectos especiales; o Sarah Boris, también de Reino Unido, cuyo arte gráfico ha sido acogido por el Design Museum de Londres o el New York Centre of Book Arts.

Procedente de Estados Unidos, ha acudido el estudio Hugo & Marie, una agencia de representación de artistas y al mismo tiempo estudio boutique con clientes como Saint Laurent, Channel, Apple o la Rihanna. Desde Turquía se ha desplazado Ouchhh, firma que trabajar con plataformas interactivas new media, IA, neurociencia, artes públicas cinéticas o experiencias inmersivas, con el MoMA de Nueva York y la NASA, como clientes habituales. Y, por último, MediaMonks, de Países Bajos, que cuenta con sede en 30 ciudades de todo el mundo, y cuyos diseños han cosechado premios en Cannes y cautivan a marcas como Amazon o Spotify.

Nuevas acciones con Andalucía TRADE

El apoyo a OFFF Sevilla se enmarca en la estrategia de apoyo de Andalucía TRADE al sector de las industrias culturales para el que en 2023 ya ha organizado 25 acciones que han generado hasta 82 participaciones de empresas andaluzas.

Entre otras acciones se destaca la misión comercial inversa para el sector audiovisual dirigida a Reino Unido e Irlanda, celebrada en marzo; la visita prospectiva a la Feria Mercato Internazionale Audiovisivo, celebrada en Roma en octubre; la misión comercial inversa para el sector música, desarrollada en noviembre en el marco del festival Monkey Week; y seis proyectos internacionales para empresas andaluzas en mercados como Emiratos Árabes, Australia, Estados Unidos, Alemania e India.

Esta estrategia de promoción y fomento de la internacionalización del sector de industrias culturales tendrá continuidad en el ejercicio de 2024, en cuya programación de acciones se está trabajando desde la agencia andaluza.

