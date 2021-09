Andalucía a punto de llegar al 90% de vacunados contra la COVID-19

Andalucía ha administrado hasta este sábado 25 de septiembre un total de 12.754.842 dosis de la vacuna contra la Covid-19 --660 más en un día--, y un total de 6.622.420 andaluces cuentan con la pauta vacunal completa --390 más--, mientras que 6.816.162 ya tienen al menos una dosis.

De esta forma, la región ha puesto 122.897 vacunas desde el domingo 5 de septiembre hasta este sábado día 11, 37.806 menos que la semana pasada (160.703) y 623.935 menos que las de la semana del 20 al 26 de junio, que se mantiene como el actual récord con 746.832.

Respecto al número de personas con la pauta completa, hay 72.783 personas más con la vacunación finalizada, 55.243 menos que la semana pasada (128.026) y 459.067 menos que el actual récord semanal de personas que completan la pauta de la vacuna del 27 de junio al 3 de julio (531.850).

??Nuestras unidades móviles recorren Andalucía para vacunar a quienes no han recibido la primera dosis de la vacuna frente al #COVID?19.



??Si aún no has recibido la dosis, no lo dudes, solo tardarás un minuto en vacunarte.



??Protégete

??Protege a Andalucía pic.twitter.com/iZMgCcpvGK