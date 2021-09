Andalucía consigue bajar su tasa de inciencia de Covid a menos de 60 casos por cada 100.000 habitantes

Andalucía registra este sábado 25 de septiembre un total de 425 contagios, mejor dato que los 521 casos de la víspera y los 474 de hace siete días, según datos de la Consejería de Salud y Familias, que suma once muertes, inferior a los 14 fallecidos del viernes y superior a los nueve del sábado pasado. Por su parte, la incidencia acumulada se sitúa en 58,99 casos por cada 100.000 habitantes, 2,2 puntos menos en 24 horas, que supone además 16,6 puntos menos que el sábado pasado.

Los 425 casos de este sábado se registran tras los 521 del viernes, los 392 del jueves, los 468 del miércoles, los 292 del martes --la menor cifra desde el 30 de marzo--, los 528 del lunes (48 horas) y los 474 del sábado anterior. En esta jornada, Málaga es la que más casos suma, con 108, seguida muy de cerca por Sevilla, con 104, Almería con 78, Cádiz con 37, Granada con 32, Huelva con 29, Córdoba con 19 y Jaén con 18. En cuanto a los decesos, se han registrado cuatro en Sevilla, tres en Málaga, dos en Córdoba y uno en Jaén y en Huelva.

La comunidad ha registrado una bajada de 12 hospitalizados por Covid respecto al viernes para situarse en un total de 387, lo que supone un descenso de 105 en la comparativa intersemanal y la cifra más baja desde el 27 de agosto de 2020, cuando había 371, mientras que los pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) han disminuido en uno para colocarse en 109 ingresados, uno menos que los notificados hace siete días y cifra más baja desde los 102 contabilizados el 6 de septiembre de 2020.

Málaga es la provincia con más hospitalizados con 114 y 20 pacientes en UCI, seguida de Sevilla con 87 y 27 en UCI, Almería con 39 y 19 en UCI, Córdoba con 38 y 16 en UCI, Granada con 36 y 13 en UCI, Cádiz con 29 y seis en UCI, Jaén con 25 y cuatro en UCI y Huelva con 19 y cuatro en UCI.

De acuerdo con los datos de la Consejería de Salud y Familias, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 800.729 casos confirmados --425 más en 24 horas-- y ha alcanzado las 11.169 muertes, once más. Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 56.643, 27 más. La cifra de pacientes que han pasado por UCI alcanza los 6.200 --nueve más--, y el número de curados es de 774.582, después de añadirse 3.601.

En cuanto a los datos provincializados acumulados, de los 11.169 fallecidos desde el inicio de la pandemia --once más--, Sevilla con 2.277 se mantiene como la provincia con más muertes --cuatro más en 24 horas--, seguida por Málaga con 1.953 --tres más--, Granada con 1.861, Cádiz con 1.600, Jaén con 1.077 --uno más--, Córdoba con 1.066 --dos más--, Almería con 923 y Huelva con 412 --uno más--.

Por su parte, los casos confirmados por PCR o test rápidos de antígenos alcanzan los 800.729 desde el inicio de la pandemia --425 más--, liderados por Sevilla con 175.431 --104 más--, seguida de Málaga con 153.838 --108 más--, Cádiz con 112.293 --37 más--, Granada con 108.684 --32 más--, Córdoba con 71.996 --19 más--, Almería con 69.530 --78 más--, Jaén con 63.825 --18 más-- y Huelva con 45.132 --29 más--.

