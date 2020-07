CORONAVIRUS | Andalucía registra 38 brotes activos con 654 casos tras sumar seis nuevos

MARTES | 15:00



Andalucía registra 38 brotes activos de coronavirus Covid-19 --31 en fase de investigación y siete en fase de control-- en las provincias de Granada, Almería, Sevilla, Málaga, Córdoba, Huelva y Jaén con un total de 654 casos confirmados --29 más en 24 horas-- después de sumar seis nuevos brotes en cinco provincias y dar por superado otros tres en Granada y Jaén, según ha informado este martes la Consejería de Salud y Familias, que contabiliza 88 casos por PCR en 24 horas y seis nuevos brotes en cinco provincias y dar por superado otros tres en Granada y Jaén, según ha informado este martes la Consejería de Salud y Familias, que contabiliza 88 casos por PCR en 24 horas y seis nuevos hospitalizados, tres de ellos en una Unidad de Cuidados Intenstivos (UCI).

Los nuevos brotes se registran dos en el distrito malagueño de la Costa del Sol, con seis y siete casos confirmados; uno en el distrito de Sevilla norte, con cuatro; otro en el distrito almeriense Levante-Alto Almanzora, con cuatro; otro en el distrito de Granada sur, con seis; uno en Huelva con cinco positivos, único vigente en esta provincia. Los tres brotes superados se localizan dos en Granada, uno en el distrito metropolitano con ocho casos confirmados y otro en la capital con seis, y uno en el municipio jiennense de Porcuna con cuatro positivos.

La provincia con mayor número de brotes activos es Almería, con nueve --ocho en investigación y uno en fase de control-- y 213 positivos. El más numeroso sigue siendo el brote vinculado a una empresa hortofrutícola de El Ejido que supera el centenar de afectados con 102 casos confirmados, sin cambios en 24 horas. Granada también registra nueve brotes activos --dos en fase de control--, con 139 positivos, y el más numeroso sigue siendo el relacionado con el velatorio de Belicena con 65 afectados.

LUNES | 15:00

Andalucía registra 35 brotes activos de coronavirus Covid-19 --28 en fase de investigación y siete en fase de control-- en las provincias de Granada, Almería, Málaga, Córdoba, Sevilla y Jaén con un total de 625 casos confirmados --diez más en 24 horas-- después de sumar nuevos brotes, uno en Sevilla norte y otro en la Costa del Sol de Málaga, y dar por superado un brote del distrito Guadalhorce de Málaga, según ha informado este lunes la Consejería de Salud y Familias, que contabiliza 84 casos por PCR en 24 horas y seis nuevos hospitalizados.

El nuevo brote registrado en Sevilla se localiza en el distrito norte y cuenta con cuatro afectados, esta provincia ha sumado nuevos focos desde el viernes. El domingo, se localizó un brote la capital, que ha aumentado en esta jornada con seis positivos más, alcanzando a los 12 afectados, y otro en Osuna con ocho afectados de una misma familia después de pasar las vacaciones en Murcia, sin cambios en 24 horas.

Málaga ha registrado un nuevo brote en la Costa del Sol con cuatro casos, zona en la que ya contaba con otro foco --que suma tres positivos este lunes y alcanza los ocho afectados-- y ha dado por superado uno en el distrito Guadalhorce, con 18 positivos. Así, cuenta con cinco brotes, todos ellos en fase de investigación, dos en la Costa del Sol, uno en el distrito La Vega y otros dos en la capital, con 60 casos.

Córdoba ha sumado un nuevo positivo en el foco el vinculado a una fiesta de ocio nocturno celebrada hace dos viernes en la capital, que sigue siendo el más numeroso y afecta a 108 casos. El brote detectado el domingo en la capital no suma positivos y el de Peñarroya continúa con cinco casos. Esta provincia cuenta con 117 contagiados en tres focos.

Almería continúa como la provincia con más positivos y mantiene en esta jornada los 209 casos confirmados, sin cambios en 24 horas, en ocho brotes. El más numeroso sigue siendo el brote vinculado a una empresa hortofrutícola de El Ejido que supera el centenar de afectados con 102 positivos.

De su lado, Granada ha sumado un nuevo afectado en un foco del distrito metropolitano. Esta provincia es la que cuenta con mayor número de brotes activos, diez --siete en investigación y tres en fase de control-- con 143 casos confirmados. El más numeroso sigue siendo el relacionado con el velatorio de Belicena con 65 afectados.

Por su parte, la provincia jiennense mantiene 13 afectados, nueve positivos el brote detectado el viernes en Andújar y con cuatro positivos en el foco de Porcuna, sin cambios desde hace más de una semana y en fase de control.

DOMINGO| 15:30

Andalucía mantiene 34 brotes activos de coronavirus Covid-19 --26 en fase de investigación y ocho en fase de control-- en las provincias de Granada, Almería, Málaga, Córdoba, Sevilla y Jaén con un total de 615 casos confirmados --26 más en 24 horas-- después de sumar tres nuevos brotes, dos en Sevilla y uno en Córdoba, y dar por superados tres en las capitales de Granada, Málaga y Córdoba, según ha informado este domingo la Consejería de Salud y Familias, que contabiliza un nuevo fallecido en Córdoba y 78 nuevos casos por PCR en 24 horas.

Andalucía registra un fallecido por Covid-19 este domingo, segunda muerte desde el 9 de julio, ambas en la provincia de Córdoba, y ha sumado cinco nuevos hospitalizados sin nuevos ingresos en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), y 78 casos por PCR en 24 horas, cifra algo inferior a los 114 registrados el sábado y 117 del miércoles, mayor aumento diario desde el mes de abril.

Según la Consejería de Salud, los hospitales andaluces mantienen este domingo 46 pacientes ingresados, uno más en 24 horas, de los que cuatro siguen en una UCI, uno menos que el sábado.

SÁBADO| 15:30

Los hospitales andaluces siguen manteniendo contenida la presión asistencial por el coronavirus Covid-19 pese a los brotes registrados en la comunidad y registran este sábado 45 pacientes ingresados, uno más en 24 horas, de los que cinco se encuentran en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), misma cifra desde el martes.

Actualmente hay 34 brotes activos en Andalucía, tras registrarse dos nuevos en la provincia de Sevilla, en total son 589, los casos confirmados --37 más en 24 horas-- Almería continúa como la provincia con más positivos y alcanza este sábado los 200 casos confirmados y El más numeroso sigue siendo el brote vinculado a una empresa hortofrutícola de El Ejido con 94 casos tras haber sumado cuatro contagios más en esta jornada.

La cifra de hospitalizados en Andalucía ha registrado un incremento en esta jornada tras contar con un descenso de tres pacientes el viernes y dos el jueves y después de que el miércoles subiera en cuatro tras no registrar cambios el martes y anotar subidas en los tres días anteriores, siete el lunes, uno el domingo y cuatro el sábado. Los 45 hospitalizados contabilizados este sábado son ocho más que los 37 registrados hace siete días.

Por su parte, la cifra de pacientes en UCI permanece estable por cuarto día consecutivo tras descender uno el martes, no registrar cambios el lunes y bajar uno diario en las tres jornadas anteriores. Los cinco pacientes en UCI contabilizados este sábado son dos menos que los siete hospitalizados en esta Unidad hace una semana.

VIERNES| 14:30

La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 44 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 5 se encuentran en UCI.

Por provincias: en Almería (12 hospitalizaciones de los que 2 en UCI), Cádiz (4 hospitalizaciones y ninguno en UCI), Córdoba (5 hospitalizaciones de los que 2 en UCI), Granada (11 hospitalizaciones y ninguno en UCI), Huelva (1 hospitalizaciones y ninguno en UCI), Jaén (2 hospitalizaciones y ninguno en UCI), Málaga (6 hospitalizaciones y ninguno en UCI) y Sevilla (3 hospitalizaciones de los que 1 en UCI).

JUEVES | 14:30



Andalucía registra este jueves en todas sus provincias, salvo Cádiz y Huelva, 27 focos activos --cinco brotes nuevos, tres más que ayer, con un total de 537 infectados por coronavirus, 80 casos más que ayer,

El foco con un mayor número de casos sigue siendo el de Córdoba, que tuvo su origen en una fiesta de fin de curso, que alcanza ya los 101 casos confirmados.

A ese foco le siguen en número de casos uno del poniente almeriense, con 78 casos, y otro de la zona metropolitana de Granada, con 61 infectados.

Estos tres focos se hallan en fase de investigación, es decir que se continúan haciendo pruebas y rastreando posibles contagios.

Ya han superado esa fase de investigación y se consideran controlados siete de estos 27 focos activos en la región, según los datos de la Consejería de Salud.

En las últimas veinticuatro horas se han confirmado por PCR 58 nuevos casos de coronavirus en Andalucía, lo que eleva a 14.219 los confirmados por PCR desde el inicio de la pandemia, mientras que los pacientes de coronavirus que se han curado se elevan a 15.959 --18 más que ayer-- y los muertos se mantienen en 1.446.

Actualmente hay 47 pacientes ingresados por coronavirus en los hospitales andaluces, de los que cinco se encuentran en las UCI.

MIÉRCOLES | 15:00

Andalucía ha registrado en las últimas veinticuatro horas 117 nuevos casos de coronavirus confirmados por PCR, además de 24 focos activos que cuentan un total de 457 casos en todas las provincias andaluzas salvo Cádiz y Huelva, según datos de la Consejería de Salud.

De los 24 brotes activos, 17 están en investigación -se siguen haciendo pruebas y comprobando contactos de posibles contagiados- y otros siete se han dado por controlados.

El brote con más contagiados es el vinculado a la fiesta fin de curso de un colegio privado y a una discoteca de Córdoba, que ha alcanzado 97 casos.

En este foco de Córdoba, la Junta de Andalucía espera que los casos sigan aumentando conforme se continúen la realizando de pruebas PCR, que superan desde el comienzo de la alerta las 3.000, según fuentes sanitarias.

Este brote de Córdoba sigue en fase de investigación, aunque la Consejería de Salud y Familias considera localizadas la totalidad de las personas que coincidieron en el local de ocio nocturno de la capital cordobesa entre la noche del viernes 10 de julio y la madrugada del sábado 11.

El departamento de Salud entiende que son un millar las personas las que se encuentran en cuarentena al haber tenido algún contacto de riesgo y poder desarrollar la enfermedad en el plazo de catorce días desde el mismo.

En las últimas veinticuatro horas se han superado tres de los brotes registrados en la región, en las provincias de Granada, Almería y Málaga, este último en una residencia de ancianos, donde afectó a una sola persona.

Actualmente hay ingresados en los hospitales andaluces 49 pacientes confirmados con coronavirus, de los que cinco se encuentran en las UCI.

El número total de fallecidos en Andalucía por esta enfermedad desde el inicio de la pandemia se mantiene en 1.446 y el número total de confirmados por PCR también desde el inicio se eleva a 14.161, mientras que ya han superado la enfermedad 15.941 -siete desde ayer a hoy-.

También desde el inicio de la pandemia, la Dirección General de Atención Sanitaria ha realizado un total de 428.205 PCR y 669.414 test rápidos, lo que supone 1.097.619 pruebas realizadas.

MARTES | 15:00



Andalucía tiene 24 brotes activos de coronavirus -tres más que ayer-, que afectan a todas las provincias, salvo Cádiz y Huelva, con un total de 419 casos confirmados, según los datos de la Consejería de Salud.

El brote con más contagiados, 83 confirmados hasta este lunes y que se halla en fase de investigación, continúa siendo el que se detectó en Córdoba con su origen en una fiesta de fin de curso de Bachillerato a la que asistieron unas cuatrocientas personas.

De todos estos brotes, ocho están controlados y los 16 restantes se encuentran en fase de investigación, es decir efectuando pruebas y determinando los contactos y posibles contagios.

Tras el de Córdoba, los brotes con más contagiados y que también se encuentran en fase de investigación son el del Poniente almeriense, con 64 casos, y en el del área metropolitana de Granada, con 60.

En las últimas veinticuatro horas se han confirmado por PCR 66 positivos más por coronavirus en Andalucía, mientras que los fallecidos desde el inicio dela pandemia se mantienen en 1.446.

Actualmente están ingresados en los hospitales andaluces 45 pacientes confirmados con covid-19 -dos más que ayer-, de los seis se encuentran en UCI.

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) ha registrado desde el 14 de marzo hasta el 19 de julio 9.825.609 millones de llamadas relacionadas con el coronavirus, de las que 28.715 se recibieron ayer.

LUNES | 15:30



Andalucía tiene 24 brotes activos de coronavirus -tres más que ayer-, que afectan a todas las provincias, salvo Cádiz y Huelva, con un total de 419 casos confirmados, según los datos de la Consejería de Salud.

El brote con más contagiados, 83 confirmados hasta este lunes y que se halla en fase de investigación, continúa siendo el que se detectó en Córdoba con su origen en una fiesta de fin de curso de Bachillerato a la que asistieron unas cuatrocientas personas.

De todos estos brotes, ocho están controlados y los 16 restantes se encuentran en fase de investigación, es decir efectuando pruebas y determinando los contactos y posibles contagios.

Tras el de Córdoba, los brotes con más contagiados y que también se encuentran en fase de investigación son el del Poniente almeriense, con 64 casos, y en el del área metropolitana de Granada, con 60.

En las últimas veinticuatro horas se han confirmado por PCR 66 positivos más por coronavirus en Andalucía, mientras que los fallecidos desde el inicio dela pandemia se mantienen en 1.446.

Actualmente están ingresados en los hospitales andaluces 45 pacientes confirmados con covid-19 -dos más que ayer-, de los seis se encuentran en UCI.

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) ha registrado desde el 14 de marzo hasta el 19 de julio 9.825.609 millones de llamadas relacionadas con el coronavirus, de las que 28.715 se recibieron ayer.

DOMINGO | 14:30

Andalucía registra 21 brotes activos de coronavirus Covid-19 --13 en fase de investigación y ocho en fase de control-- en las provincias de Almería, Granada, Málaga, Córdoba, Jaén y Sevilla con un total de 383 casos confirmados --58 más en 24 horas-- al registrar un nuevo brote en la capital de Granada --el octavo brote activo en la provincia-- con nueve afectados y sumar 37 nuevos positivos en el brote de la discoteca de Córdoba, que alcanza los 73 afectados, según ha informado este domingo la Consejería de Salud y Familias.

El brote detectado en Córdoba, vinculado a una fiesta juvenil celebrada el pasado viernes en capital y a la que asistieron 400 personas, ha sumado 37 nuevos afectados, alcanzando la cifra de 73 positivos en Covid-19, mientras que el brote detectado en la capital malagueña en la jornada del sábado ha sumado doce nuevos contagios, alcanzando la cifra de 73 afectados.

Según la Consejería de Salud, los hospitales andaluces mantienen este sábado 38 pacientes ingresados, uno más en 24 horas, de los que seis siguen en una UCI, uno menos que el sábado. Cádiz, Jaén, Málaga y Huelva continúan sin pacientes ingresados en UCI.

DOMINGO | 12:30

Los hospitales andaluces siguen manteniendo contenida la presión asistencial por el coronavirus Covid-19 pese a los brotes registrados en la comunidad y suben este domingo hasta los 38 pacientes ingresados, uno más en 24 horas, de los que seis se encuentran en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), uno menos que el sábado.

La cifra de hospitalizados en Andalucía experimenta un ligero ascenso en esta jornada después de que el sábado se incrementara con cuatro ingresos más y el viernes se registrara un descenso de seis hospitalizados, misma reducción que el jueves tras subir en uno el miércoles, permanecer estable el martes y subir en cuatro el lunes. Los 38 hospitalizados contabilizados este domingo son dos menos que los 40 registrados hace siete días.

Por el contrario, la cifra de pacientes en UCI bajan en uno en 24 horas, mismo descenso que tuvo el sábado y el viernes, tras aumentar en uno el jueves, registrar un descenso de un ingresado el miércoles, no registrar cambios el martes y subir en uno el lunes. Los seis pacientes en UCI contabilizados este domingo son dos menos que los ocho hospitalizados en esta Unidad hace una semana.

SÁBADO | 14:00

Un total de 58 nuevos casos de coronavirus han sido confirmados por PCR en las últimas 24 horas en Andalucía, donde suben este sábado a 20 los brotes registrados, 15 en fase de investigación y cinco en fase de control- con un total de 325 contagiados en las provincias de Granada, Málaga, Jaén, Córdoba, Almería y Sevilla.

Según datos de la Consejería de Salud, los hospitales andaluces mantienen este sábado 37 pacientes ingresados, cuatro más en 24h. de los que 7 siguen en UCI.

VIERNES | 14:00



Un total de 68 nuevos casos de coronavirus han sido confirmados por PCR en las últimas 24 horas en Andalucía, donde se mantienen este viernes catorce brotes activos -igual que los dos últimos días- con un total de 267 contagiados en las provincias de Granada, Málaga, Jaén, Córdoba y Almería.

Según datos de la Consejería de Salud, de los catorce brotes activos en Andalucía, cinco se consideran controlados y los otros nueve están en fase de investigación, es decir se están efectuando pruebas y haciendo el seguimiento de contactos, y de estos los que cuentan con mayor número de contagiados son los del Poniente de Almería, uno con 64 casos; y el del Distrito Metropolitano de Granada, con 58.

En los hospitales andaluces se encuentran actualmente ingresados 33 pacientes confirmados con covid-19 -seis menos que ayer-, de los que ocho están en las UCI -uno más que ayer-, lo que supone la cifra más baja de ingresos hospitalarios por esta enfermedad desde que se declaró el estado de alarma.

El número total de casos confirmados por PCR en Andalucía es de 13.733, mientras que también desde el inicio de la pandemia se han curado 15.874, 29 más que ayer; y el número de fallecidos se mantiene en 1.446.

JUEVES | 17:00

Un total de 90 nuevos casos de coronavirus han sido confirmados por PCR en las últimas 24 horas en Andalucía, donde se mantienen este jueves catorce brotes activos -igual que ayer- con un total de 249 contagiados en las provincias de Jaén, Granada, Málaga, Córdoba y Almería.

De esos 90 casos, 60 se han registrado en la provincia de Almería, según los datos ofrecidos por la Consejería de Salud.

De los catorce brotes activos en Andalucía, cinco se consideran controlados: en el Distrito de Granada, con 37 casos, en el Metropolitano de Granada, con 8 casos, y en la Serranía de Málaga, con un solo caso en un centro residencial, y uno de los brotes detectados en el Poniente de Almería, con 6 casos.

Los otros nueve brotes se encuentran en fase de investigación, es decir se están efectuando pruebas y haciendo el seguimiento de contactos, y de estos los que cuentan con mayor número de contagiados son dos del Poniente de Almería, uno con 64 casos y otro con 31, y el del Distrito Metropolitano de Granada, con 58.

En los hospitales andaluces se encuentran actualmente ingresados 39 pacientes confirmados con covid-19 -seis menos que ayer-, de los que nueve están en las UCI -uno más que ayer-.

El número total de casos confirmados por PCR en Andalucía es de 13.665, mientras que también desde el inicio de la pandemia se han curado 15.845, 28 más que ayer; y el número de fallecidos se mantiene en 1.446.

MIÉRCOLES | 14:00



Andalucía registra este miércoles catorce brotes activos -uno más que ayer martes- con un total de 147 contagiados -80 menos- en las provincias de Jaén, Granada, Málaga, Córdoba y Almería, según los datos de la Consejería de Salud.

De estos catorce brotes, tres se consideran controlados: en el Distrito de Granada, con 37 casos, en el Metropolitano de Granada, con 8 casos, y en la Serranía de Málaga, con un solo caso en un centro residencial.

Los otros once brotes se encuentran en fase de investigación, es decir se están efectuando pruebas y haciendo el seguimiento de contactos, y de estos los que cuentan con mayor número de contagiados son el del Poniente de Almería con 64 casos, el del Distrito Metropolitano de Granada, con 57, el del Distrito de Granada con 37, y el del Poniente de Almería con 31.

En los hospitales andaluces se encuentran actualmente ingresados 45 pacientes confirmados con covid-19 -uno más que ayer-, de los que ocho están en las UCI -uno menos-.

El número total de casos confirmados por PCR en Andalucía es de 13.575, 33 casos más que ayer, mientras que también desde el inicio de la pandemia se han curado 15.817, 21 más que ayer; y el número de fallecidos es de 1.446.

MARTES | 17:00



Andalucía mantiene 13 brotes activos de coronavirus Covid-19 --nueve en fase de investigación y cuatro en fase de control-- en las provincias de Granada, Málaga, Almería y Córdoba con un total de 202 casos confirmados --19 menos en 24 horas-- tras dar superados dos brotes, uno vinculado a una pensión en Algeciras (Cádiz) y otro en el área metropolitana con 35 afectados, según ha informado este martes la Consejería de Salud y Familias.

Los siete brotes restantes en fase de investigación no registran cambios en relación al lunes y se localizan en Córdoba, con cuatro positivos; Málaga capital, con siete; dos en el poniente almeriense, con cinco y seis; dos en el distrito malagueño de Guadalhorce, con cinco y 14 casos confirmados; el brote de El Ejido (Almería) que interrelaciona a empleados de una empresa hortofrutícola de un mismo centro de trabajo y turno, con 50 contagiados.

Andalucía no suma este martes ningún fallecido por Covid-19 en una jornada en la que tampoco registra nuevos hospitalizados ni ingresos en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), y con un ligero repunte en la cifra de casos confirmados por PCR con 28, después de sumar 18 el lunes, aunque lejos de los 47 del domingo y los 62 sel sábado, mayor cifra diaria desde el inicio del verano.

LUNES | 17:00



Andalucía ha registrado en la última jornada un nuevo brote de COVID-19 en Córdoba, por lo que los focos en eta comunidad ascienden a 20, con 362 contagiados, lo que supone 13 afectados más que ayer, según los datos de la Consejería de Salud.

El nuevo brote detectado en Córdoba, en el distrito de la capital, tiene cuatro casos confirmados y se encuentra en fase de investigación, es decir que se están realizando estudios de contactos y pruebas a los afectados y a quienes han tenido contacto con ellos.

De la veintena de brotes, ocho se hallan en investigación, seis están bajo control (ya se han efectuado las pruebas y estudios de contacto), y el resto, otros seis, se consideran en "superación".

Estos veinte brotes se han registrado en las provincias de Granada, Málaga, Cádiz, Almería y, por último, en Córdoba, mientras que no se ha declarado ninguno en las de Sevilla, Huelva y Jaén.

Actualmente hay 44 pacientes confirmados con coranavirus ingresados en hospitales andaluces -cuatro más que ayer-, de los que nueve se encuentran en las UCI -uno más-.

Los positivos por pruebas PCR han sido 18 en el último día, por lo que la cifra total de la pandemia asciende a 13.514, mientras que no se ha registrado ningún nuevo curado, que ascenden a 15.755.

El brote con más afectados sigue siendo el del centro de la Cruz Roja de Málaga, con 109 contagiados, mientras que el del poniente almeriense tiene 50 y el de la zona metropolitana de Granada 45.

Los brotes activos están en Granada, donde hay cuatro; en Almería, con tres; en Málaga, con cuatro; y uno en el Campo de Gibraltar (Cádiz) y otro en Córdoba.

El número de fallecidos registrados en Andalucía desde el inicio de la pandemia es de 1.446, la mayor parte de ellos en las provincias de Sevilla, 290; Málaga, 289; y Granada 288.

El número de contagiados desde el inicio de la pandemia, según datos de Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), es de 18.247.

DOMINGO | 16:00

Los hospitales andaluces siguen manteniendo contenida la presión asistencial por el coronavirus Covid-19 y contabilizan este domingo 40 pacientes ingresados, dos menos en 24 horas, de los que ocho siguen en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), sin cambios desde el jueves.

Andalucía registra 19 brotes de coronavirus Covid-19 activos, doce en fase de control y siete en fase de investigación, en las provincias de Granada, Málaga, Cádiz y Almería, con un total de 349 casos confirmados --con 51 nuevos positivos en 24 horas-- tras sumar tres nuevos brotes en esta jornada, dos en Málaga y uno en Almería, según ha informado este domingo la Consejería de Salud y Familias.

Andalucía no suma este domingo ningún fallecido por Covid-19 en una jornada en la que registra dos nuevos hospitalizados, sin nuevos ingresos en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), y con un ligero descenso en la cifra de casos confirmados por PCR con 47, después de que el sábado sumara 62, la mayor cifra diaria al menos en el mes de junio y julio.

Según la Consejería de Salud, los hospitales andaluces mantienen este domingo 40 pacientes ingresados, dos menos en 24 horas, de los que ocho siguen en una UCI, igual desde el jueves. Tres provincias andaluzas, Málaga, Huelva y Jaén siguen sin registrar ingresos en UCI.

SÁBADO | 14:00

Los hospitales andaluces siguen manteniendo contenida la presión asistencial por el coronavirus Covid-19 y contabilizan este viernes 42 pacientes ingresados, cuatro menos en 24 horas, de los que ocho siguen en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), sin cambios desde el jueves.

VIERNES | 14:00

Los hospitales andaluces siguen manteniendo contenida la presión asistencial por el coronavirus Covid-19 y contabilizan este viernes 42 pacientes ingresados, cuatro menos en 24 horas, de los que ocho siguen en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), sin cambios desde el jueves.

La cifra de hospitalizados en Andalucía desciende en cuatro hospitalizados con respecto a la jornada anterior después de registrar un descenso tres pacientes el jueves, de un paciente el miércoles y tras sumar incrementos los dos días anteriores. Los 42 hospitalizados contabilizados este viernes son dos menos que los 44 registrados hace siete días.



JUEVES | 15:00



Con un nuevo brote de coronavirus en Almería, detectado en las últimas 24 horas, ya son 18 los registrados en Andalucía con 289 afectados, 25 más que ayer, y en el mismo periodo se han contabilizado dos fallecidos por esta enfermedad, que ha causado hasta ahora 1.446 muertes.

Según la Consejería de Salud, el nuevo brote se ha registrado en el distrito sanitario del poniente almeriense con diez afectados.

El brote con más afectados es el del centro de la Cruz Roja de Málaga, con 109 contagiados, y de los 18 registrados, ocho se consideran en proceso de investigación (realizando pruebas y estudios de contactos) y diez controlados.

Los brotes reconocidos están en Granada, donde hay diez; en Almería, con tres; en Málaga, con otros tres; uno en el Campo de Gibraltar (Cádiz), con 26 afectados; y otro en Lepe (Huelva), donde hay diez contagiados.

Actualmente hay 46 pacientes confirmados con coronavirus ingresados en los hospitales andaluces, tres menos que ayer, de los que ocho se encuentran en las UCI, uno menos.

El número de positivos por PCR se eleva a 13.338, 34 casos más que ayer, mientras que el de curados es de 15.648, 46 más que el día anterior.

Según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), el número total de casos en la región desde el inicio de la pandemia ha sido de 18.163.

MIÉRCOLES | 14:00



Con dos nuevos brotes de coronavirus, en las provincias de Granada y Málaga, detectados en las últimas 24 horas, ya son 17 los registrados en Andalucía, donde de ayer a hoy no se ha contabilizado ningún fallecido por esta enfermedad, que ha causado hasta ahora 1.444 muertos.

Según la Consejería de Salud, estos 17 brotes acumulan 264 contagiados, la mayor parte de los cuales, 109, son del brote registrado en el Distrito Málaga, que está ya controlado.

También han señalado que están controlados ocho de los 17 brotes, mientras que los nueve restantes están aún siendo investigados (realizando pruebas y estudios de contactos).

Actualmente hay 49 pacientes confirmados con coronavirus ingresados en los hospitales andaluces, de los que nueve se encuentran en las UCI.

El número de positivos por PCR se eleva a 13.304, 26 casos más que ayer, mientras que el de curados es de 15.602, 48 más que ayer.

Según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), el número total de casos en la región desde el inicio de la pandemia ha sido de 18.163.

La Dirección General de Atención Sanitaria ha efectuado un total de 375.611 PCR y 636. test rápidos, lo que da un total de pruebas realizadas de 1.011.643.

MARTES | 16:00



Andalucía alcanza los 15 brotes de coronavirus Covid-19 activos en Andlaucía, siete en fase de control y ocho en fase de investigación en las provincias de Granada, Málaga, Cádiz, Huelva y Almería, con un total de 254 casos confirmados --once más que este lunes--, tras sumar dos nuevos localizados en el área metropolitana de Granada con seis casos confirmados vinculados a un velatorio celebrado en Belicena (Granada) y en la localidad almeriense de Adra con cuatro casos confirmados relacionados con un empresario agrícola, según ha explicado en rueda de prensa el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre.

La actualización de datos de este martes realizada por este departamento eleva a 15 los brotes activos en Andalucía tras sumar dos nuevos por primera vez desde el pasado jueves y sitúan a la provincia de Granada como principal foco con nueve brotes activos, siete en investigación y dos en fase de control, con un total de 95 casos confirmados. El otro brote en fase de investigación se localiza en el distrito sanitario de Málaga, que mantiene 108 casos confirmados, vinculado al Centro de Acogida de Emergencia y Derivación gestionado por Cruz Roja.

LUNES | 15:30



Andalucía mantiene activos 13 brotes de coronavirus Covid-19, siete en fase de control y seis en fase de investigación en las provincias de Granada, Málaga, Cádiz, Huelva y Almería, con un total de 243 casos confirmados --cinco más que el domingo--, sin ningún brote nuevo en los últimos cuatro días, y ha sumado este lunes 14 positivos por PRC y no ha registrado ninguna muerte, según los datos difundidos este lunes por la Consejería de Salud y Familias.

En total, de los trece brotes --independientemente de la fase-- ocho se localizan en la provincia de Granada, con un total de 88 casos positivos --cinco más en 24 horas--, mientras que Málaga, con un brote en fase de control y otro en la de investigación, es la provincia que más contagiados registra, con 115 casos.

Andalucía no registra este lunes fallecidos por Covid-19 en una jornada en la que suma cinco nuevos hospitalizados, sin nuevos ingresos en Unidad de Ciudados Intensivos (UCI), y un ligero descenso diario en la cifra de casos confirmados por PCR con 14, después de que el domingo sumara 17.

De acuerdo con los datos de la Consejería de Salud, Andalucía registra un total de 13.262 casos confirmados por PCR, 14 más en 24 horas, inferior a los 17 del domingo y los 23 del sábado. Andalucía mantiene las 1.442 muertes por Covid-19 tras no registrar fallecidos en las últimas 48 horas después de sumar una muerte en Córdoba el sábado.

Por su parte, la cifra de hospitalizados continúa estable en 6.346, cinco más en 24 horas, tras sumar una el domingo y tres el sábado y el viernes. La cifra de pacientes en UCI se mantiene sin cambios en 784 desde el pasado viernes.

DOMINGO | 14:00

Andalucía mantiene activos 13 brotes de coronavirus Covid-19, siete en fase de control y seis en fase de investigación en las provincias de Granada, Málaga, Cádiz, Huelva y Almería, con un total de 238 casos confirmados --tres más que el sábado--, sin ningún brote nuevo en las últimas 72 horas, y ha sumado este domingo 17 positivos por PRC y no ha registrado ninguna muerte, según los datos difundidos este domingo por la Consejería de Salud y Familias.

La actualización de datos a las 10,00 horas de este domingo realizada por este departamento mantiene los 13 brotes del jueves, jornada en la sumaron dos nuevos brotes en Granada, en el Distrito Sur y en la capital, con seis y cinco casos confirmados, que se suma a otros cuatro en fase de investigación, con estudio de contactos y realización de pruebas, y siete en fase de control.

Los otros cuatro brotes en fase de investigación se localizan uno en el distrito sanitario de Málaga, que mantiene 108 casos confirmados --dos más en 24 horas--, vinculado al Centro de Acogida de Emergencia y Derivación gestionado por Cruz Roja; y tres en el área metropolitana de Granada, con ocho --uno más--, seis y cinco casos confirmados.

En fase de control continúan el brote en el distrito malagueño de la Axarquía, que mantiene siete casos confirmados, y dos en el distrito metropolitano de Granada con 16 y nueve casos confirmados. A ellos se suman desde el pasado domingo dos en Lepe (Huelva) con diez casos confirmados, y en el distrito Levante-Alto Almanzora de Almería, con cuatro. Con anterioridad ya estaban controlados en el Campo de Gibraltar con 26 casos confirmados, vinculados a una pensión y la sede de una ONG en Algeciras (Cádiz), y otro en el distrito de Granada capital, con 28 casos confirmados.

En total, de los trece brotes --independientemente de la fase-- ocho se localizan en la provincia de Granada, con un total de 83 casos positivos --uno más en 24 horas--, mientras que Málaga, con un brote en fase de control y otro en la de investigación, es la provincia que más contagiados registra, con 115 casos --dos más que el sábado--.

Andalucía no registra este domingo fallecidos por Covid-19. Según los datos de la Junta de Andalucía, la curva de hospitalizaciones se mantiene estable. Son 42 personas las que se encuentran en estos momentos ingresadas en hospitales andaluces, el mismo número que ayer. De los 42 ingresados, 10 permanecen en las Unidades de Cuidados Intensivos. La cifra es la misma que en las últimas horas.

En cuanto al número de brotes en Andalucía, se mantienen activos 13, siete en fase de control y seis en fase de investigación en las provincias de Granada, Málaga, Cádiz, Huelva y Almería, con un total de 235 casos confirmados --uno más que el viernes--, sin ningún brote nuevo en las últimas 48 horas, en las que ha sumado 23 positivos por PRC yun fallecido por la enfermedad en Córdoba, según los datos difundidos este sábado por la Consejería de Salud y Familias.

SÁBADO | 17:00

Andalucía mantiene activos 13 brotes de coronavirus Covid-19, siete en fase de control y seis en fase de investigación en las provincias de Granada, Málaga, Cádiz, Huelva y Almería, con un total de 235 casos confirmados --uno más que el viernes--, sin ningún brote nuevo en las últimas 48 horas, en las que ha sumado 23 positivos por PRC yun fallecido por la enfermedad en Córdoba, según los datos difundidos este sábado por la Consejería de Salud y Familias.

La actualización de datos a las 10,00 horas de este sábado realizada por este departamento mantiene los 13 brotes del jueves, jornada en la sumaron dos nuevos brotes en Granada, en el Distrito Sur y en la capital, con seis y cinco casos confirmados, que se suma a otros cuatro en fase de investigación, con estudio de contactos y realización de pruebas, y siete en fase de control.

Los otros cuatro brotes en fase de investigación se localizan uno en el distrito sanitario de Málaga, que mantiene 106 casos confirmados --uno más en 24 horas--, vinculado al Centro de Acogida de Emergencia y Derivación gestionado por Cruz Roja; y tres en el área metropolitana de Granada, con siete, seis y cinco casos confirmados.

En fase de control continúan el brote en el distrito malagueño de la Axarquía, que mantiene siete casos confirmados, y dos en el distrito metropolitano de Granada con 16 --uno más en 24 horas-- y nueve casos confirmados. A ellos se suman desde el pasado domingo dos en Lepe (Huelva) con diez casos confirmados, y en el distrito Levante-Alto Almanzora de Almería, con cuatro. Con anterioridad ya estaban controlados en el Campo de Gibraltar con 26 casos confirmados --uno más en 24 horas--, vinculados a una pensión y la sede de una ONG en Algeciras (Cádiz), y otro en el distrito de Granada capital, con 28 casos confirmados.

De acuerdo con los datos de la Consejería de Salud, Andalucía registra un total de 13.231 casos confirmados por PCR, 23 más en 24 horas, la menor cifra diaria de esta semana, superior a los 14 del viernes --menor dato diario de la semana--, los 20 del jueves y los 22 del martes, e inferior a los 37 del miércoles --sólo superada en las últimas jornadas por los 45 contabilizados el sábado, que fue la jornada con más PCR de todo junio--, y los 32 del lunes.

Andalucía suma un fallecido, alcanzando los 1.442 muertes por Covid-19 después de contar con una muerte el viernes en Huelva, no registrar ningún deceso el jueves y tras registrar un fallecido en la provincia de Jaén el miércoles, uno en Granada el martes y ninguno el lunes. En lo que va de semana han fallecido cuatro personas.

SÁBADO | 13:00

Baja de nuevo el número de hospitalizados en Andalucía. En este momento son 42 los ingresados en hospitales andaluces, 2 menos que en las últimas horas según datos de la Consejería de Salud. El número de pacientes ingresados en UCI se mantiene estable. Diez personas se encuentran en las Unidades de Cuidados Intensivos andaluzas.

Siguen siendo trece los brotes en Andalucía, siete están bajo control y el resto en investigación, mientras que sólo dos suman un contagiado nuevo, uno en la provincia de Granada y otro en la de Cádiz.

Por último, destacar que el brote más importante sigue siendo el del centro de acogida de inmigrantes de la Cruz Roja en Málaga, aunque mantiene el mismo número de contagiados, 105, y por detrás hay uno en Granada con 28 y el de el Campo de Gibraltar (Cádiz) con 26 infectados.

VIERNES | 16:30



Andalucía ha registrado en la última jornada el fallecimiento de una persona más por coronavirus, hasta sumar un total de 1.441 desde el inicio de la pandemia, y mantiene trece brotes activos en la comunidad que suman 234 contagiados, según los datos facilitados por la Consejería de Salud.

De los trece brotes, siete están bajo control y el resto en investigación, mientras que sólo dos suman un contagiado nuevo, uno en la provincia de Granada y otro en la de Cádiz.

El brote más importante sigue siendo el del centro de acogida de inmigrantes de la Cruz Roja en Málaga, aunque mantiene el mismo número de contagiados, 105, y por detrás hay uno en Granada con 28 y el de el Campo de Gibraltar (Cádiz) con 26 infectados.

La provincia de Granada tiene en total ocho brotes con 72 contagiados, mientras que el resto se dan en Casabermeja (Málaga), en el Alto Almanzora (Almería), y en Lepe (Huelva), aunque ninguno de ellos supera la decena de casos.

En fase de investigación supone que se están estudiando los contactos y realizando pruebas, mientras que la fase de control es cuando se concluye ese estudio y se hacen los test.

En la última jornada han ingresado en las UCI de Andalucía tres pacientes más, por lo que en total hay diez, y tres han ingresado también en los hospitales, sumando 44.

Hay catorce casos más confirmados por pruebas PCR, así que la cifra total desde que se inició la pandemia es de 13.208, mientras que los curados han sido 32 y ya ascienden a 15.499.

La Dirección General de Atención Sanitaria ha realizado un total de 354.180 PCR y 606.462 test rápidos.

JUEVES | 15:30



Dos nuevos brotes en Granada elevan a trece los registrados en Andalucía, en los que hay 232 contagiados por COVID-19, trece más que hace un día, mientras en las últimas 24 horas ho ha fallecido ninguna persona en la comunidad, según los datos facilitados por la Consejería de Salud.

La capital malagueña mantiene el brote más importante registrado hasta el momento en Andalucía, con 105 afectados, los mismos que ayer, en un centro de acogida de la Cruz Roja, que está en fase de investigación.

De los trece brotes, seis están en fase de investigación -se hace un estudio de contactos y pruebas- y siete controlados porque ha concluido el estudio de contactos y se han realizado las pruebas según protocolos a todos los sospechosos.

Los dos últimos brotes se han localizado en Granada, con cinco y seis personas contagiadas respectivamente, lo que sitúa a la provincia granadina como la que tiene un mayor número de episodios de este tipo, con ocho de los trece y 81 contagiados.

Los dos más numerosos por número de contagiados, tras el de Málaga, son los de Granada capital, con 28 contagiados -uno más que ayer- y el del Campo de Gibraltar, donde hay 25, los mismos que hace un día, y ambos se consideran controlados.

El antepenúltimo brote, localizado en Casabermeja (Málaga) -pertenece al distrito sanitario Axarquía pero está en la comarca de Antequera-, mantiene los siete contagiados de ayer.

En el brote de Lepe (Huelva) se mantienen los diez contagiados, y en el distrito Levante-Alto Almanzora, de Almería, también siguen las cuatro personas afectadas.

Por acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud, se ha acordado considerar brotes la aparición de tres casos entrelazados o un caso aislado en una residencia de mayores.

Actualmente hay 48 pacientes confirmados con COVID-19 que están ingresados en los hospitales andaluces, uno menos que ayer, y once están en la UCI, uno menos que el día anterior.

En las últimas veinticuatro horas no ha habido ningún nuevo fallecimiento, por lo que la cifra total de muertes contabilizadas en la comunidad autónoma se eleva a 1.440 desde que comenzó la pandemia.

El número de nuevos casos confirmados con pruebas PCR desde ayer es de 20, lo que eleva a 13.194 el total de contagiados, según los datos de la Junta de Andalucía, en los que se precisa que hay 15.467 curados, 26 más que ayer.

MIÉRCOLES | 15:30



Un nuevo brote en Granada eleva a once los registrados en Andalucía, en los que hay 219 contagiados por coronavirus, siete más que hace un día, y en ese periodo ha fallecido en la comunidad una persona por la enfermedad, que ha causado 1.440 muertes durante la pandemia, según los datos facilitados por la Consejería de Salud.

La capital malagueña mantiene el brote más importante registrado hasta el momento en Andalucía, con 105 afectados, dos más que ayer, en un centro de acogida de la Cruz Roja, que está en fase de investigación.

De los once brotes, cuatro están en fase de investigación -se hace un estudio de contactos y pruebas- y siete controlados porque ha concluido el estudio de contactos y se han realizado las pruebas según protocolos a todos los sospechosos.

El último brote se ha localizado en el área metropolitana de Granada con cinco personas contagiadas, lo que sitúa a la provincia granadina como la que tiene un mayor número de episodios de este tipo, con seis de los once y 68 contagiados.

Los dos más numerosos por número de contagiados, tras el de Málaga, son los de Granada capital, con 27 contagiados, y el del Campo de Gibraltar, donde hay 25, los mismos que hace un día, y ambos se consideran controlados.

El penúltimo brote, localizado en Casabermeja (Málaga) -pertenece al distrito sanitario Axarquía pero está en la comarca de Antequera-, mantiene los siete contagiados de ayer.

En el brote de Lepe (Huelva) se mantienen los diez contagiados, y en el distrito Levante-Alto Almanzora, de Almería, también siguen las cuatro personas afectadas.

Por acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud, se ha acordado considerar brotes la aparición de tres casos entrelazados o un caso aislado en una residencia de mayores.

Actualmente hay 49 pacientes confirmados con la COVID-19 que están ingresados en los hospitales andaluces, tres más que ayer, y doce están en la UCI, por lo que se mantiene la cifra.

En las últimas veinticuatro horas ha habido un nuevo fallecimiento, por lo que la cifra total de muertes contabilizadas en la comunidad autónoma se eleva a 1.440 desde que comenzó la pandemia.

El número de nuevos casos confirmados con pruebas PCR desde ayer es de 37, lo que eleva a 13.174 el total de contagiados, según los datos de la Junta de Andalucía, en los que se precisa que hay 15.441 curados, 43 más que ayer.

Por provincias, en Almería se contabilizan tres hospitalizaciones, una en UCI; en Cádiz, ocho, con un paciente en UCI; en Córdoba cinco ingresos hospitalarios y dos en UCI; en Granada doce hospitalizados, cuatro en UCI; en Huelva dos hospitalizados, ambos en UCI; en Jaén una hospitalización y nadie en la UCI; en Málaga hay catorce, uno en UCI; y en Sevilla cuatro hospitalizados, dos de ellos en UCI.

MARTES | 16:30



Andalucía registra los mismos diez brotes que en la jornada pasada, pero suman siete contagios más, por lo que la cifra asciende a un total de 212 infectados, según los datos facilitados por la Consejería de Salud.

La capital malagueña mantiene el brote más importante registrado hasta el momento en Andalucía, con 103 afectados, los mismos que ayer, en un centro de acogida de la Cruz Roja, que está en fase de investigación.

De los diez brotes, cuatro están en fase de investigación y seis controlados porque ha concluido el estudio de contactos y se han realizado las pruebas según protocolos a todos los sospechosos, y no han registrado ningún aumento de afectados en las últimas veinticuatro horas.

El último brote localizado, en Casabermeja (Málaga) -pertenece al distrito sanitario Axarquía pero está en la comarca de Antequera-, mantiene los siete contagiados de ayer.

Granada acumula cinco brotes de coronavirus, con 63 afectados, de los que el único que hay en la capital, en fase de control, suma tres más, hasta llegar a los 27.

De los otros tres brotes detectados en Andalucía, todos controlados, el del Campo de Gibraltar suma dos contagios más y llega a 25; en Lepe (Huelva) se mantienen los diez contagiados, y en el distrito Levante-Alto Almanzora, de Almería, también siguen las cuatro personas afectadas.

Por acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud, se ha acordado considerar brotes la aparición de tres casos entrelazados o un caso aislado en una residencia de mayores.

Actualmente hay 46 pacientes confirmados con la COVID-19 que están ingresados en los hospitales andaluces, uno más que ayer, y doce están en la UCI, por lo que se mantiene la cifra.

En las últimas veinticuatro horas ha habido un nuevo fallecimiento, por lo que la cifra total de muertes contabilizadas en la comunidad autónoma se mantiene en 1.439 desde que comenzó la pandemia.

El número de nuevos casos confirmados con pruebas PCR desde ayer es de 22, lo que eleva a 13.137 el total de contagiados, según los datos de la Junta de Andalucía, en los que se precisa que hay 15.398 curados, once más que ayer.

Por provincias, en Almería se contabilizan dos hospitalizaciones, ninguna en UCI; en Cádiz, ocho, con un paciente en UCI; en Córdoba cinco ingresos hospitalarios y dos en UCI; en Granada doce hospitalizados, cuatro en UCI; en Huelva dos hospitalizados, ambos en UCI; en Jaén no se registra ninguna hospitalización; en Málaga hay trece, uno en UCI; y en Sevilla cuatro hospitalizados, dos de ellos en UCI.

LUNES | 16:30

Andalucía registra este lunes los mismos diez brotes que en la jornada pasada, pero suman 27 contagios más, por lo que la cifra asciende a un total de 205 infectados, según los datos facilitados por la Consejería de Salud.

La capital malagueña mantiene el brote más importante registrado hasta el momento en Andalucía, con 103 afectados, trece más que ayer, en un centro de acogida de la Cruz Roja, que está en fase de investigación.

SÁBADO | 15:00

El último brote localizado, en Casabermeja (Málaga) -pertenece al distrito sanitario Axarquía pero está en la comarca de Antequera-, suma un nuevo contagiado y son siete en total.

Granada acumula cinco brotes de coronavirus, con 58 afectados, de los que el único que hay en la capital, en fase de control, suma diez más, hasta llegar a los 24.

Los otros cuatro, en el área metropolitana de Granada, suman tres casos más, dos en uno y uno en otro.

Los otros tres brotes detectados en Andalucía mantienen los mismos contagiados y se han localizado en el Campo de Gibraltar, con 23 contagiados; en Lepe (Huelva), con diez contagiados, y en el distrito Levante-Alto Almanzora, de Almería, donde hay cuatro personas afectadas.

Estos tres brotes se consideran controlados, porque ha concluido el estudio de contactos y se han realizado las pruebas según protocolos a todos los sospechosos, y no han registrado ningún aumento de afectados en las últimas veinticuatro horas.

Por acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud, se ha acordado considerar brotes la aparición de tres casos entrelazados o un caso aislado en una residencia de mayores.

Actualmente hay 45 pacientes confirmados con la COVID-19 que están ingresados en los hospitales andaluces, uno más que ayer, y doce están en la UCI, por lo que se mantiene la cifra.

En las últimas veinticuatro horas no se ha producido ningún nuevo fallecimiento, por lo que la cifra total de muertes contabilizadas en la comunidad autónoma se mantiene en 1.438 desde que comenzó la pandemia.

El número de nuevos casos confirmados con pruebas PCR desde ayer es de 32, lo que eleva a 13.115 el total de contagiados, según los datos de la Junta de Andalucía, en los que se precisa que hay 15.387 curados, uno más que ayer.

Por provincias, en Almería se contabilizan dos hospitalizaciones, ninguna en UCI; en Cádiz, siete, con un paciente en UCI; en Córdoba cinco ingresos hospitalarios, uno de ellos en UCI; en Granada trece hospitalizados, cinco en UCI; en Huelva dos hospitalizados, ambos en UCI; en Jaén no se registra ninguna hospitalización; en Málaga hay doce, uno en UCI; y en Sevilla cuatro hospitalizados, uno de ellos en UCI.

DOMINGO | 13:00

Los hospitales andaluces siguen manteniendo contenida la presión asistencial por el coronavirus Covid-19 registrando este domingo 41 pacientes ingresados, dos menos 24 horas, de los que once se encuentran en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), uno menos que el sábado.

Estos datos figuran en un gráfico difundido en redes sociales por la Junta de Andalucía, que refleja la evolución diaria de los ingresos hospitalarios por Covid-19 en la comunidad autónoma.

La cifra de hospitalizados en Andalucía baja en dos pacientes este domingo tras sumar uno el sábado, dos el viernes, bajar seis el jueves y aumentar en dos el miércoles. Los 41 hospitalizados contabilizados este domingo son cuatro menos que los 45 registrados hace siete días.

Por su parte, la cifra de pacientes en UCI baja en una este domingo después de haberse incrementado con un hospitalizado más el sábado y el viernes y tras no registrar cambios el jueves. Los once pacientes en UCI contabilizados este domingo suponen uno más que los hospitalizados en esta Unidad hace una semana.

El descenso es mucho más significativo si se compara con los datos del 30 de marzo, cuando se registró el pico de la pandemia en Andalucía con 2.708 hospitalizados --2.667 más que este domingo--, de los que 438 se encontraban en una UCI --427 más--.

SÁBADO | 13:00

Los hospitales andaluces siguen manteniendo contenida la presión asistencial por el coronavirus Covid-19 aunque registran este sábado 43 pacientes ingresados, uno más en 24 horas, de los que doce se encuentran en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), uno más que el viernes y también uno más que la cifra registrada el domingo pasado.

Estos datos figuran en un gráfico difundido en redes sociales por la Junta de Andalucía, que refleja la evolución diaria de los ingresos hospitalarios por Covid-19 en la comunidad autónoma.

La cifra de hospitalizados en Andalucía sube en un paciente este sábado tras sumar dos el viernes, bajar seis el jueves y aumentar en dos el miércoles. Los 43 hospitalizados contabilizados este sábado son uno menos que los 44 registrados hace siete días.

Por su parte, la cifra de pacientes en UCI sube en una este sábado después de haberse incrementado también en uno el viernes y tras no registrar cambios el jueves. Los doce pacientes en UCI contabilizados este sábado suponen uno más que los hospitalizados en esta Unidad hace una semana.

El descenso es mucho más significativo si se compara con los datos del 30 de marzo, cuando se registró el pico de la pandemia en Andalucía con 2.708 hospitalizados --2.665 más que este sábado--, de los que 438 se encontraban en una UCI --426 más--.

VIERNES | 15:00

Andalucía ha detectado 27 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas y dos fallecidos, de modo que el número total de casos desde el inicio de la pandemia es de 17.829, según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), y el de muertos se eleva a 1.436.

Según la Consejería de Salud, este viernes hay 42 pacientes -dos más que ayer- confirmados con la COVID-19 ingresados en los hospitales andaluces, de los que once -uno más que ayer- están en la UCI.

Por acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud se considerará brote la aparición de tres casos entrelazados o un sólo caso aislado en una residencia de ancianos, de modo que siguiendo ese criterio hay diez casos en investigación en el distrito de la costa onubense; 87 en el de Málaga; 21 en el distrito metropolitano de Granada y cuatro en Almería.

Por provincias, la distribución de hospitalizaciones es la siguiente: Almería con dos hospitalizaciones y ninguna de ellas en UCI; en Cádiz siete de las que una en UCI; en Córdoba tres de las que una en UCI; en Granada diez de las que cinco en UCI; en Huelva tres de las que dos en la UCI; en Jaén una en la UCI; en Málaga once de las que una en UCI; y en Sevilla cinco de las que una en UCI.

Hasta la fecha, el total de muertes en Andalucía han sido: 289 en Sevilla; 287 en Málaga; 286 en Granada; 188 en Jaén; 169 en Cádiz; 116 en Córdoba; 53 en Almería; y 48 en Huelva.

El mayor número de contagios confirmados por PCR se registra en Málaga, con 2.905; seguida de Granada, con 2.516; Sevilla, con 2.500; Jaén, con 1.478; Córdoba con 1.353; Cádiz con 1.311; Almería con 538; y Huelva con 418.

De modo que el número total de confirmados por PCR en Andalucía es de 13.019, 27 más que ayer, de los cuales 14 han sido en la provincia de Málaga; 8 en la provincia de Granada, tres en la de Almería; uno en Huelva y otro en Córdoba.

El número total de curados asciende a 15.359 -62 más que ayer-, la mayor parte de ellos en las provincias de Málaga (3.587), Granada (2.949) y Sevilla (2.871).

JUEVES | 15:00



Andalucía ha detectado 24 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas pero ningún fallecido, de modo que el número total de casos desde el inicio de la pandemia es de 17.802, según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), y el de muertos se mantiene en 1.434.

Según la Consejería de Salud, este jueves hay 40 pacientes -seis menos que ayer- confirmados con la COVID-19 ingresados en los hospitales andaluces, de los que diez -uno menos que ayer- están en la UCI.

Por acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud se considerará brote la aparición de tres casos entrelazados o un sólo caso aislado en una residencia de ancianos, de modo que siguiendo ese criterio hay nueve casos en investigación en el distrito de la costa onubense; 83 en el de Málaga; y 12 en el distrito metropolitano de Granada.

Por provincias, la distribución de hospitalizaciones es la siguiente: Almería con dos hospitalizaciones y ninguna de ellas en UCI; en Cádiz siete de las que una en UCI; en Córdoba cuatro de las que una en UCI; en Granada once de las que cuatro en UCI; en Huelva dos de las que una en la UCI; en Jaén una en la UCI; en Málaga diez de las que una en UCI; y en Sevilla cinco de las que una en UCI.

Hasta la fecha, el total de muertes en Andalucía han sido: 289 en Sevilla; 287 en Málaga; 286 en Granada; 188 en Jaén; 168 en Cádiz; 115 en Córdoba; 53 en Almería; y 48 en Huelva.

El mayor número de contagios confirmados por PCR se registra en Málaga, con 2.891; seguida de Granada, con 2.508; Sevilla, con 2.500; Jaén, con 1.478; Córdoba con 1.352; Cádiz con 1.311; Almería con 535; y Huelva con 417.

De modo que el número total de confirmados por PCR en Andalucía es de 12.992, 42 más que ayer, de los cuales 19 han sido en la provincia de Málaga; 10 en la provincia de Granada, 8 en la de Huelva; tres en la de Cádiz, uno en las de Sevilla y otro en la de Almería.

El número total de curados asciende a 15.297 -49 más que ayer-, la mayor parte de ellos en las provincias de Málaga (3.543), Granada (2.949) y Sevilla (2.869).

En toda la región se hicieron ayer 204 test rápidos, y más de 176.000 desde su puesta en marcha el pasado 14 de marzo.

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) ha registrado desde el 14 de marzo hasta el 21 de junio un total de 8.322.477 llamadas por todas las líneas, de las que 62.864 se recibieron ayer.

MIÉRCOLES | 16:30

Andalucía ha registrado este miércoles 24 de julio dos nuevos fallecidos por coronavirus Covid-19, lo que eleva la cifra global de muertes a 1.434 desde el inicio de la pandemia, según los datos difundidos por la Consejería de Salud y Familias, que contabiliza un repunte diario en la cifra de casos confirmados por PCR con 21 en una jornada donde se vuelven a superar los diez pacientes ingresados en Unidad de Cuidados Intensivos después de dos días por debajo de esa cifra. La provincia de Granada suma los dos decesos de la jornada.



Por primera vez desde al menos el último mes, la Consejería de Salud y Familias ha hecho públicos los datos diarios de evolución de la pandemia remitidos al Ministerio de Sanidad antes de que los difunda el departamento que dirige Salvador Illa, con el que viene registrando discrepancias en las cifras diarias y acumuladas de muertes, casos confirmados por PCR, pacientes hospitalizados e ingresados en UCI.



Por su parte, la cifra de hospitalizados se mantiene estable en 6.317 tras sumar cuatro en 24 horas, después de no registrar cambios el martes, sumar dos el lunes y otros dos el domingo. La cifra de pacientes en UCI se sitúa en 778, uno más en 24 horas, tras no registrar cambios en las cuatro jornadas anteriores.

El dato de los curados es el que más crece de la jornada y alcanza los 15.248 tras crecer en 94 en 24 horas, muy por encima de los 41 registrados el martes, los siete del lunes y los tres del domingo.

Según la Consejería de Salud, los hospitales andaluces registran este miércoles 46 pacientes ingresados, uno más en 24 horas, de los que 11 se encuentran en una UCI, dos más que el martes.

Granada y Málaga repiten como la provincia andaluza con más hospitalizados y Granada sigue siendo la que más pacientes tiene en UCI tras sumar dos en 24 horas. Así, Granada registra 11 pacientes hospitalizados, cinco en UCI; seguida por Málaga --11, uno en UCI--, Cádiz --siete, uno en UCI--, Sevilla --seis, uno en UCI--, Córdoba --cinco, uno en UCI--, Almería --tres, ninguno en UCI--, Huelva --dos, uno en UCI-- y Jaén --uno, en UCI--.

En cuanto a los datos provincializados acumulados de la Consejería de Salud, de las 1.434 muertes registradas en Andalucía --dos en las últimas 24 horas-- Sevilla repite como la que registra más fallecidos por esta causa, con 289, seguida por Málaga, con 287, Granada con 286 muertes --dos más--, Jaén con 188, Cádiz con 168, Córdoba con 115, Almería con 53 y Huelva con 48.

MARTES | 17:45



La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 45 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 9 se encuentran en UCI.



Por provincias: en Almería (4 hospitalizaciones y ninguno en UCI), Cádiz (7 hospitalizaciones de los que 1 en UCI), Córdoba (5 hospitalizaciones de los que 1 en UCI), Granada (11 hospitalizaciones de los que 3 en UCI), Huelva (1 hospitalizaciones de los que 1 en UCI), Jaén (1 hospitalizaciones de los que 1 en UCI), Málaga (11 hospitalizaciones de los que 1 en UCI) y Sevilla (5 hospitalizaciones de los que 1 en UCI).

LUNES | 18:15



Los hospitales andaluces siguen reduciendo la presión asistencial por el coronavirus Covid-19 y mantienen este lunes 44 pacientes ingresados, uno menos en 24 horas, de los que nueve se encuentran en una Unidad de Ciudados Intensivos (UCI), uno menos que el domingo.



El propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha compartido estos datos en su cuenta oficial de Twitter para resaltar que la semana se inicia "con una muy buena noticia" porque las hospitalizaciones en UCI por Covid-19 "se sitúan por debajo de 10 tras meses de dedicación e intenso trabajo en los hospitales".

"Sigamos cumpliendo todas las recomendaciones para evitar un paso atrás y preservar la buena marcha de Andalucía", ha añadido Moreno en el inicio de la primera semana de la "nueva realidad" tras el fin del estado de alarma por el coronavirus.

La cifra de hospitalizados en Andalucía baja un paciente este lunes tras registrar incrementos durante las dos jornadas del fin de semana --dos el sábado y uno el domingo--. Este dato refuerza su tendencia favorable, ya que los 44 pacientes contabilizados este lunes son tres menos que los 47 registrados hace siete días.

DOMINGO | 18:00

Andalucía registra este domingo la primera vez sin sumar fallecidos por coronavirus Covid-19 en 72 horas desde el inicio de la pandemia por lo que el número de muertes en la comunidad autónoma se mantiene en los 1.426 del viernes, según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, cifra que sigue siendo inferior a las 1.429 muertes registradas por la Consejería de Salud y Familias. Además, en esta jornada se han sumado dos nuevos pacientes hospitalizados y nueve positivos confirmados por PCR.

Este fin de semana no se ha sumado ninguna muerte después de que el Ministerio de Sanidad actualizase el viernes el recuento de fallecidos por coronavirus Covid-19 en Andalucía tras varias semanas "congelado" y lo elevase hasta las 1.426, 22 más que las que contabilizaba hasta el jueves, pero que sigue siendo inferior a las 1.429 registradas por la Consejería de Salud y Familias.

Los hospitales andaluces han registrado un ligero ascenso en el número de pacientes con coronavirus Covid-19 alcanzando los 45 ingresados, uno más que en 24 horas, de los que diez permanecen en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), uno menos que el sábado.

Estos datos figuran en un gráfico difundido en redes sociales por la Junta de Andalucía, que refleja la evolución diaria de los ingresos hospitalarios por Covid-19 en la comunidad autónoma.

La cifra de hospitalizados suma un paciente después de que el sábado aumentase en dos y el viernes se registrara un descenso de siete hospitalizados, siendo ese el primer descenso diario en tres jornadas tras sumar uno más el jueves y miércoles y después de mantenerse estable en las 48 horas anteriores. A pesar de este ascenso con respecto a la jornada anterior, estos datos refuerzan su tendencia favorable, ya que los 45 pacientes contabilizados este domingo son dos menos que los 47 registrados hace siete días.

Por su parte, la cifra de pacientes en UCI se reduce en un paciente con respecto a la jornada anterior, día en el que se mantuvo el mismo número que el viernes y jornada ésta en la que se registró el primer descenso diario en los últimos cinco días. Los diez pacientes en UCI contabilizados este domingo son cuatro menos que los 14 registrados hace una semana.

El descenso es aún más significativo si se compara con los datos del 30 de marzo, cuando se registró el pico de la pandemia en Andalucía con 2.708hospitalizados --2.663 más que este domingo--, de los que 438 se encontraban en una UCI --428 más--.

SÁBADO | 17:00

Los hospitales andaluces han registrado un ligero ascenso en el número de pacientes con coronavirus Covid-19 alcanzando los 44 ingresados, dos más que en 24 horas, de los que once permanecen en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), misma cifra que en la jornada del viernes.

A pesar de la tendencia de la curva, el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha apelado a la responsabilidad de los andaluces en su cuenta de Twitter:

Estos datos figuran en un gráfico difundido en redes sociales por la Junta de Andalucía, que refleja la evolución diaria de los ingresos hospitalarios por Covid-19 en la comunidad autónoma.

La cifra de hospitalizados suma dos pacientes después de que el viernes se registrara un descenso de siete hospitalizados, siendo ese el primer descenso diario en tres jornadas tras sumar uno más el jueves y miércoles y después de mantenerse estable en las 48 horas anteriores. A pesar de este ascenso con respecto a la jornada anterior, estos datos refuerzan su tendencia favorable, ya que los 44 pacientes contabilizados este sábado son nueve menos que los 53 registrados hace siete días.

Por su parte, la cifra de pacientes en UCI se mantiene en el mismo número que el viernes, jornada en la que se registró el primer descenso diario en los últimos cinco días. Los once pacientes en UCI contabilizados este sábado son seis menos que los 17 registrados hace una semana.

El descenso es aún más significativo si se compara con los datos del 30 de marzo, cuando se registró el pico de la pandemia en Andalucía con 2.708 hospitalizados --2.664 más que este sábado--, de los que 438 se encontraban en una UCI --427 más--.

VIERNES | 17:15



Los hospitales andaluces siguen reduciendo la presión asistencial por el coronavirus Covid-19 y mantienen este jueves 42 pacientes ingresados, siete menos en 24 horas, de los que 11 se encuentran en una Unidad de Ciudados Intensivos (UCI), tres menos que el jueves.

La cifra de hospitalizados registra su primer descenso diario en tres jornadas tras sumar uno más jueves y miércoles y después de mantenerse estable en las 48 horas anteriores. Estos datos refuerzan su tendencia favorable, ya que los 42 pacientes contabilizados este viernes son 17 menos que los 59 registrados hace siete días.

Por su parte, la cifra de pacientes en UCI registra su primer descenso diario en las últimas cinco jornadas en las que se produjeron cambios. Los 11 pacientes en UCI contabilizados este viernes son ocho menos que los 19 registrados hace una semana.

El descenso es aún más significativo si se compara con los datos del 30 de marzo, cuando se registró el pico de la pandemia en Andalucía con 2.708 hospitalizados --2.666 más que este viernes--, de los que 438 se encontraban en una UCI --427 más--.

JUEVES | 17:30



La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 49 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 14 se encuentran en UCI.



El total de fallecidos asciende a los 1.433.



Por provincias: en Almería (4 hospitalizaciones y ninguno en UCI), Cádiz (9 hospitalizaciones de los que 4 en UCI), Córdoba (5 hospitalizaciones de los que 1 en UCI), Granada (10 hospitalizaciones de los que 3 en UCI), Huelva (1 hospitalizaciones de los que 1 en UCI), Jaén (1 hospitalizaciones de los que 1 en UCI), Málaga (11 hospitalizaciones de los que 2 en UCI) y Sevilla (8 hospitalizaciones de los que 2 en UCI).

MIÉRCOLES | 17:15

La Consejería de Salud y Familias informa de que 14.850 personas se han curado ya en Andalucía, 128 en el último día. Actualmente, 47 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 14 se encuentran en UCI.

El total de fallecidos asciende a los 1.432. Una persona ha perdido la vida en el último día.

Por provincias: en Almería (4 hospitalizaciones y ninguno en UCI), Cádiz (7 hospitalizaciones de los que 4 en UCI), Córdoba (5 hospitalizaciones de los que 1 en UCI), Granada (10 hospitalizaciones de los que 3 en UCI), Huelva (1 hospitalizaciones de los que 1 en UCI), Jaén (1 hospitalizaciones de los que 1 en UCI), Málaga (12 hospitalizaciones de los que 2 en UCI) y Sevilla (8 hospitalizaciones de los que 2 en UCI).

MARTES | 17:15



La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 47 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 14 se encuentran en UCI.

Por provincias: en Almería (4 hospitalizaciones y ninguno en UCI), Cádiz (7 hospitalizaciones de los que 4 en UCI), Córdoba (5 hospitalizaciones de los que 1 en UCI), Granada (10 hospitalizaciones de los que 3 en UCI), Huelva (1 hospitalizaciones de los que 1 en UCI), Jaén (1 hospitalizaciones de los que 1 en UCI), Málaga (12 hospitalizaciones de los que 2 en UCI) y Sevilla (7 hospitalizaciones de los que 2 en UCI).

LUNES | 18:15



Los hospitales andaluces mantienen contenida la presión asistencial por el coronavirus Covid-19 y registran este lunes 47 pacientes ingresados, de los que 14 se encuentran en una Unidad de Ciudados Intensivos (UCI), sin cambios en las últimas 24 horas.



47, seis menos que la jornada pasada, y de ellos 14 continúan en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), tres menos que el sábado. La cifra de hospitalizados se mantiene estable este lunes tras registrar un descenso de seis en las dos jornadas de precedentes del fin de semana. La tendencia sigue siendo favorable, ya que los 47 pacientes contabilizados este lunes son 27 menos que los 74 registrados hace siete días.

DOMINGO | 17:30

En total, 14.611 personas se han curado en Andalucía desde que empezó la pandemia, cinco en las últimas horas. En cuanto al número de ingresados en hospitales andaluces, la cifra baja hasta los 47, de los que 14 se encuentran en la UCI. Lamentablemente, una persona ha perdido la vida en el último día. Suman ya 1.432 muertos.

SÁBADO | 18:00

Andalucía alcanza este sábado las 1.431 muertes relacionadas con la pandemia de coronavirus Covid-19, tras sumar dos fallecidos en 24 horas, según los datos difundidos este sábado por la Consejería de Salud y Familias, que registra un mínimo descenso diario de casos confirmados por PRC con siete en una jornada con dos nuevos pacientes hospitalizados en Unidades de Cuidados Intensivos, y en la que 133 personas más han superado la enfermedad.

Por vigésima jornada consecutiva, los datos difundidos por la Consejería de Salud difieren de los facilitados por el Ministerio de Sanidad, que informa de cuatro casos confirmados por PCR en las últimas 24 horas, con cinco hospitalizados en los últimos siete días, periodo en el que no contabiliza ningún ingreso nuevo en UCI y tampoco contabiliza muertes en Andalucía.

Además de estas "discrepancias" en las cifras diarias, Consejería y Ministerio siguen registrando diferencias en los datos acumulados de fallecidos --1.431 según la Junta y 1.404 según el Ministerio--; casos confirmados por PCR --12.836 según Salud y 12.823 según Sanidad--; pacientes hospitalizados --6.302 según la Junta y 6.310 según el Ministerio--, e ingresados en UCI --777 según Salud y 789 según Sanidad--.

Andalucía suma en total 12.836 casos confirmados por PCR, siete más en 24 horas, dos menos que el viernes,tres menos que el jueves y cuatro menos que el miércoles pero por encima de los cuatro del martes después de no registrar ningún positivo el lunes por primera vez desde el pico máximo de la pandemia.

Los hospitales andaluces siguen reduciendo la presión asistencial por el coronavirus (Covid-19) y registran este sábado 53 pacientes ingresados, seis menos en las últimas 24 horas, de los que 17 se encuentran en una Unidad de Ciudados Intensivos (UCI), dos menos que el viernes.

Estos datos figuran en un gráfico difundido en redes sociales por la Junta de Andalucía, que refleja la evolución diaria de los ingresos hospitalarios por Covid-19 en la comunidad autónoma.

El descenso de seis hospitalizados de este sábado llega justo después de que el viernes se registrara el descenso más bajo de lo que va de semana --solo un paciente menos--, tras los dos del jueves, los siete del miércoles y los cinco de lunes y martes. La tendencia refuerza su senda favorable, ya que los 53 pacientes contabilizados este sábado son 32 menos que los 85 registrados hace siete días.

La evolución de la cifra de pacientes en UCI también continúa siendo positiva con dos menos en 24 horas, tras bajar uno el viernes, dos el jueves y miércoles, no registrar cambios el martes y bajar en uno el lunes. Los 17 pacientes en UCI contabilizados este sábado son once menos que los 28 registrados hace una semana.

El descenso es aún más significativo si se compara con los datos del 30 de marzo, cuando se registró el pico de la pandemia en Andalucía con 2.708 hospitalizados --2.655 más que este sábado--, de los que 438 se encontraban en una UCI --421 más--.

VIERNES | 17:30



Los hospitales andaluces siguen reduciendo la presión asistencial por el coronavirus (Covid-19) y registran este viernes 59 pacientes ingresados, uno menos en las últimas 24 horas, de los que 19 se encuentran en una Unidad de Ciudados Intensivos (UCI), también uno menos que este jueves.





El descenso de un solo hospitalizado registrado este viernes es el más bajo de lo que va de semana, tras los dos del jueves, los siete del miércoles y los cinco de lunes y martes. No obstante, la tendencia refuerza su senda favorable, ya que los 59 pacientes contabilizados este viernes son 28 menos que los 87 registrados hace siete días.

JUEVES | 18:00



Los hospitales andaluces siguen reduciendo la presión asistencial por el coronavirus (Covid-19) y registran este jueves 60 pacientes ingresados, dos menos en las últimas 24 horas, de los que 20 se encuentran en una Unidad de Ciudados Intensivos (UCI), dos menos que este miércoles.



El descenso de dos hospitalizados de este jueves es inferior a la de siete del miércoles, de cinco el lunes y martes, y de seis del domingo. La tendencia, no obstante, es a la baja y mantiene su senda favorable.



La evolución de la cifra de pacientes en UCI también continúa siendo positiva con dos menos en 24, tras bajar otros dos el miércoles, no registrar cambios el martes y bajar en uno el lunes y en tres el domingo.



El descenso es aún más significativo si se compara con los datos del 30 de marzo, cuando se registró el pico de la pandemia en Andalucía con 2.708 hospitalizados --2.648 más que este jueves--, de los que 438 se encontraban en una UCI --418 más--.

MIÉRCOLES | 17:30



Los hospitales andaluces siguen reduciendo la presión asistencial por el Covid-19 y registran este miércoles 62 pacientes ingresados, siete menos en las últimas 24 horas, de los que 22 se encuentran en una Unidad de Ciudados Intensivos (UCI), dos menos que este martes.





El descenso de siete hospitalizados que registra este miércoles Andalucía es superior a la bajada de cinco de lunes y martes y de seis del domingo. La tendencia refuerza su senda favorable, ya que los 62 pacientes contabilizados este miércoles son 34 menos que los 96 registrados hace siete días.



La evolución de la cifra de pacientes en UCI también continúa siendo positiva con dos menos en 24 tras no registrar cambios el martes y después de bajar en uno el lunes y en tres el domingo. Los 22 pacientes en UCI contabilizados este miércoles son diez menos que los 32 registrados hace una semana.

MARTES | 18:00



La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 69 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 24 se encuentran en UCI.

Por provincias: en Almería (8 hospitalizaciones y ninguno en UCI), Cádiz (7 hospitalizaciones de los que 5 en UCI), Córdoba (9 hospitalizaciones de los que 5 en UCI), Granada (16 hospitalizaciones de los que 6 en UCI), Huelva (1 hospitalizaciones de los que 1 en UCI), Jaén (1 hospitalizaciones de los que 1 en UCI), Málaga (18 hospitalizaciones de los que 3 en UCI) y Sevilla (9 hospitalizaciones de los que 3 en UCI).



LUNES | 18:00



La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 74 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 24 se encuentran en UCI.

Por provincias: en Almería (8 hospitalizaciones y ninguno en UCI), Cádiz (7 hospitalizaciones de los que 5 en UCI), Córdoba (13 hospitalizaciones de los que 5 en UCI), Granada (15 hospitalizaciones de los que 6 en UCI), Huelva (1 hospitalizaciones de los que 1 en UCI), Jaén (2 hospitalizaciones de los que 1 en UCI), Málaga (19 hospitalizaciones de los que 3 en UCI) y Sevilla (9 hospitalizaciones de los que 3 en UCI).

DOMINGO | 13:30

Los hospitales andaluces continúan rebajando la presión asistencial por el Covid-19 y registran este domingo 79 pacientes ingresados, seis menos en las últimas 24 horas, de los que 25 se encuentran en una Unidad de Ciudados Intensivos (UCI), tres menos que el sábado.

Estos datos figuran en un gráfico difundido en redes sociales por la Junta de Andalucía, que refleja la evolución diaria de los ingresos hospitalarios por Covid-19 en la comunidad autónoma.

Andalucía registra este domingo un descenso de seis pacientes después de que el sábado registrara un ligero descenso con dos ingresados menos, el viernes contase con un descenso de siete hospitalizados y mejor cifra desde el descenso de 30 registrado el pasado domingo. La tendencia refuerza su senda favorable, ya que los 79 pacientes contabilizados este sábado son 20 menos que los 99 registrados hace siete días, cuando Andalucía bajó de los 100 hospitalizados por primera vez desde el pico de la pandemia.

La evolución de la cifra de pacientes en UCI es favorable, se ha reducido en tres ingresados en 24 horas después de que el sábado se mantuviera en el mismo número que el viernes. El viernes se registró un descenso de dos pacientes en 24 horas, igual que el jueves, cifra superior al descenso de uno registrado miércoles y martes. Los 25 pacientes en UCI contabilizados este domingo son nueve menos que los 34 registrados hace una semana.

SÁBADO | 12:45

Los hospitales andaluces continúan rebajando la presión asistencial por el Covid-19 y registran este sábado 85 pacientes ingresados, dos menos en las últimas 24 horas, de los que 28 se encuentran en una Unidad de Ciudados Intensivos (UCI), misma cifra de pacientes que el viernes.

Estos datos figuran en un gráfico difundido en redes sociales por la Junta de Andalucía, que refleja la evolución diaria de los ingresos hospitalarios por Covid-19 en la comunidad autónoma.

Tres días después de la primera subida diaria en la última semana, Andalucía registra este sábado dos pacientes menos, después de que el viernes contase con un descenso de siete hospitalizados, mejor cifra desde el descenso de 30 registrado el pasado domingo. La tendencia refuerza su senda favorable, ya que los 85 pacientes contabilizados este sábado son 44 menos que los 129 registrados hace siete días.

La evolución de la cifra de pacientes en UCI se mantiene en el mismo número desde el viernes, aunque esta semana presenta una evolución positiva. El viernes se registró un descenso de dos pacientes en 24 horas, igual que el jueves y superior al descenso de uno registrado miércoles y martes. Los 28 pacientes en UCI contabilizados este sábado son cinco menos que los 33 registrados hace una semana.

El descenso es aún más significativo si se compara con los datos del 30 de marzo, cuando se registró el pico de la pandemia en Andalucía con 2.708 hospitalizados --2.623 más que este viernes--, de los que 438 se encontraban en una UCI --410 más--.

VIERNES | 17:30



La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 87 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 28 se encuentran en UCI.



Por provincias: en Almería (12 hospitalizaciones y ninguno en UCI), Cádiz (8 hospitalizaciones de los que 5 en UCI), Córdoba (15 hospitalizaciones de los que 6 en UCI), Granada (17 hospitalizaciones de los que 6 en UCI), Huelva (3 hospitalizaciones de los que 1 en UCI), Jaén (2 hospitalizaciones de los que 1 en UCI), Málaga (17 hospitalizaciones de los que 4 en UCI) y Sevilla (13 hospitalizaciones de los que 5 en UCI).

JUEVES | 17:45

Andalucía registra 1.422fallecidos por el coronavirus Covid-19, tres más en las últimas 24 horas, según los datos difundidos este jueves por la Consejería de Salud y Familias, que contabiliza los mismos casos positivos confirmados por PCR que la víspera, 16, en una jornada con diez nuevos hospitalizados, ninguno de ellos en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), y con 106 pacientes que han superado la enfermedad.

Por undécima jornada consecutiva, los datos difundidos por la Consejería de Salud difieren de los facilitados por el Ministerio de Sanidad, que informa de nueve casos confirmados por PCR en las últimas 24 horas, con 19 hospitalizados y ningún ingreso en UCI en los últimos siete días, periodo en el que contabiliza dos muertes en Andalucía.

Además de estas "discrepancias" en las cifras diarias, Consejería y Ministerio siguen registrando diferencias en los datos acumulados de fallecidos --1.422 según la Junta y 1.404 según el Ministerio--; casos confirmados por PCR --12.753 según Salud y 12.743 según Sanidad--; pacientes hospitalizados --6.286 según la Junta y 6.299 según el Ministerio--, e ingresados en UCI --769 según Salud y 772 según Sanidad--

De acuerdo con los datos de la Consejería de Salud, Andalucía suma en total 12.737 casos confirmados por PCR desde el inicio de la pandemia, 16 más en 24 horas, misma cifra que este miércoles y por debajo de los 28 registrados el martes.

Tras registra la víspera su cuarta jornada sin muertes por Covid-19 desde marzo, Andalucía suma este jueves tres fallecidos después de sumar uno solo el martes y ninguno el lunes.

Por su parte, la cifra de hospitalizados mantiene su evolución positiva y se mantiene estable en 6.286, diez más en 24 horas, por encima de las seis de este miércoles y de las ocho del martes.

MIÉRCOLES | 17:45

La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 96 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 32 se encuentran en UCI.



Por provincias: en Almería (10 hospitalizaciones y ninguno en UCI), Cádiz (8 hospitalizaciones de los que 5 en UCI), Córdoba (15 hospitalizaciones de los que 8 en UCI), Granada (23 hospitalizaciones de los que 7 en UCI), Huelva (5 hospitalizaciones de los que 1 en UCI), Jaén (2 hospitalizaciones de los que 1 en UCI), Málaga (20 hospitalizaciones de los que 4 en UCI) y Sevilla (13 hospitalizaciones de los que 6 en UCI).



MARTES | 17:45

La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 94 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 33 se encuentran en UCI. El total. de curados asciende ya a 13.526 desde que empezó la pandemia. Una persona ha muerto en el último día, por lo que el número de fallecidos asciende a 1.419. El número de PCR Positivo suma ya los 12.721.

Por provincias: en Almería (11 hospitalizaciones y ninguno en UCI), Cádiz (9 hospitalizaciones de los que 6 en UCI), Córdoba (13 hospitalizaciones de los que 8 en UCI), Granada (22 hospitalizaciones de los que 7 en UCI), Huelva (4 hospitalizaciones de los que 1 en UCI), Jaén (5 hospitalizaciones de los que 2 en UCI), Málaga (17 hospitalizaciones de los que 3 en UCI) y Sevilla (13 hospitalizaciones de los que 6 en UCI).

LUNES | 17:45

En Andalucía vuelve a bajar el número de ingresados por coronavirus. A día de hoy son 95 las personas ingresadas en hospitales andaluces, de los cuales 34 se encuentran en la UCI.

Por provincias; la que tiene un menor número de hospitalizados es Huelva con 4, de los que 1 se encuentra en la UCI.Málaga es la que cuenta con más ingresos on un total de 17 hospitalizaciones y 3 en UCI. Vuelve a subir el número de curados. 13.369 personas han superado ya la enfermedad.

Andalucía registra 1.418 fallecidos por el coronavirus Covid-19 tras registrar su tercera jornada sin muertes desde el pasado mes de marzo, según los datos difundidos este lunes por la Consejería de Salud y Familias, que contabiliza descensos en los casos positivos confirmados por PCR con cinco en una jornada con un solo nuevo hospitalizado y con 46 pacientes más que han superado la enfermedad.

Por octava jornada consecutiva, los datos difundidos por la Consejería de Salud difieren de los facilitados por el Ministerio de Sanidad, que informa de seis casos confirmados por PCR en las últimas 24 horas, con tres nuevos hospitalizados y un ingreso más en UCI en los últimos siete días, periodo en el que contabiliza una muerte en Andalucía.

De acuerdo con los datos de la Consejería de Salud, Andalucía suma en total 12.693 casos confirmados por PCR desde el inicio de la pandemia, cinco más en 24 horas, inferior a los 16 registrados este domingo y el menor aumento diario de la última semana.

Con un fallecido menos que este domingo --1.418--, Andalucía acumula su tercera jornada sin muertes por Covid-19 desde marzo tras el pasado viernes 29 de mayo y el lunes 18 del mismo mes después de registrar este fin de semana dos este domingo y tres el sábado.

DOMINGO | 12:00

Andalucíabaja por primera vez desde el pico de la pandemia de los 100 hospitalizados por coronavirus y ninguna de las ocho provincias supera los 25 pacientes ingresados con esta enfermedad.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha informado este domingo de estos datos en su perfil de Twitter, donde ha valorado que "por primera vez en mucho tiempo" hay menos 100 personas hospitalizadas por Covid-19.

Igualmente, Moreno ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "sensibilidad con mi tierra para impulsar la recuperación económica".

SÁBADO | 12:30

Los hospitales andaluces siguen rebajando la presión asistencial por el Covid-19 y registran sábado 129 pacientes ingresados, dos menos en las últimas 24 horas, de los que 33 se encuentran en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI),cuatro menos que el viernes, jornada que también registró una bajada de cuatro pacientes en UCI con respecto al día anterior.

Estos datos figuran en un gráfico difundido en redes sociales por la Junta de Andalucía, que refleja la evolución diaria de los ingresos hospitalarios por Covid-19 en la comunidad autónoma.

La cifra diaria de hospitalizados registra este sábado un nuevo descenso aunque muy inferior a la bajada de 14 pacientes del viernes o los 29 del jueves, tras registrar el miércoles un repunte por primera vez en la última semana, y refuerza su tendencia favorable, ya que los 129 pacientes contabilizados este sábado con 68 menos que los 197 registrados hace siete días.

La evolución de la cifra de pacientes en UCI también sigue siendo positiva en las últimas 24 horas con cuatro ingresos, mismo descenso que en la jornada del viernes. Los 33 pacientes en UCI contabilizados este sábado son 19 menos que los 52 registrados hace una semana.

El descenso es aún más significativo si se compara con los datos del 30 de marzo, cuando se registró el pico de la pandemia en Andalucía con 2.708 hospitalizados --2.579 más que este viernes--, de los que 438 se encontraban en una UCI --405 más--.

VIERNES | 17:30



Los hospitales andaluces siguen rebajando la presión asistencial por el Covid-19 y registran este viernes 131 pacientes ingresados, 14 menos en las últimas 24 horas, de los que 37 se encuentran en una Unidad de Ciudados Intensivos (UCI), cuatro menos que este jueves.

Estos datos figuran en un gráfico difundido en redes sociales por la Junta de Andalucía, consultado por Europa Press, que refleja la evolución diaria de los ingresos hospitalarios por Covid-19 en la comunidad autónoma.

La cifra diaria de hospitalizados registra este viernes un nuevo descenso, inferior a la bajada de 29 pacientes del jueves tras registrar el miércoles un repunte por primera vez en la última semana, y refuerza su tendencia favorable, ya que los 131 pacientes contabilizados este viernes son 81 menos que los 212 registrados hace siete días.

La evolución de la cifra de pacientes en UCI también sigue siendo positiva en las últimas 24 horas con cuatro ingresos menos frente a la bajada de tres de la víspera. Los 37 pacientes en UCI contabilizados este viernes son 15 menos que los 52 registrados hace una semana.

El descenso es aún más significativo si se compara con los datos del 30 de marzo, cuando se registró el pico de la pandemia en Andalucía con 2.708 hospitalizados --2.577 más que este viernes--, de los que 438 se encontraban en una UCI --401 más--.

JUEVES | 17:50



Los hospitales andaluces siguen rebajando la presión asistencia por el Covid-19 y registran este jueves 145 pacientes ingresados, 29 menos en las últimas 24 horas, de los que 41 se encuentran en una Unidad de Ciudados Intensivos (UCI), tres menos que este miércoles.

Estos datos figuran en un gráfico difundido en redes sociales por la Junta de Andalucía, consultado por Europa Press, que refleja la evolución diaria de los ingresos hospitalarios por Covid-19 en la comunidad autónoma.

La cifra diaria de hospitalizados registra un notable descenso tras registrar este miércoles un repunte por primera vez en la última semana y refuerza su tendencia favorable, ya que los 145 pacientes contabilizados este jueves son 81 menos que los 226 registrados hace siete días.

La evolución de la cifra de pacientes en UCI también sigue siendo positiva en las últimas 24 horas con tres ingresos menos frente a los cuatro menos de la víspera. Los 41 pacientes en UCI contabilizados este jueves son 11 menos que los 52 registrados hace una semana.

El descenso es aún más significativo si se compara con los datos del 30 de marzo, cuando se registró el pico de la pandemia en Andalucía con 2.708 hospitalizados --2.563 más que este jueves--, de los que 438 se encontraban en una UCI --397 más--.

MIÉRCOLES | 17:18

Los hospitales andaluces mantienen contenida la presión asistencial por el coronavirus Covid-19 y registran este miércoles un total de 174 pacientes ingresados, tres más en las últimas 24 horas, de los que 44 se encuentran en una Unidad de Ciudados Intensivos (UCI), cuatro menos que este martes.

Estos datos figuran en un gráfico difundido en redes sociales por la Junta de Andalucía, consultado por Europa Press, que refleja la evolución diaria de los ingresos hospitalarios por Covid-19 en la comunidad autónoma.

La cifra diaria de hospitalizados registra un ligero repunte por primera vez en la última semana pero mantiene una tendencia favorable, ya que los 174 pacientes contabilizados este miércoles son 72 menos que los 246 registrados hace siete días.

La evolución de la cifra de pacientes en UCI también mejora en las últimas 24 horas con cuatro ingresos menos frente al único menos de la víspera y tras mantenerse estable el lunes. Los 44 pacientes en UCI contabilizados este miércoles son nueve menos que los 53 registrados hace una semana.

El descenso es aún más significativo si se compara con los datos del 30 de marzo, cuando se registró el pico de la pandemia en Andalucía con 2.708 hospitalizados --2.534 más que este miércoles--, de los que 438 se encontraban en una UCI --394 más--.

MARTES | 17:45



El número total de casos de coronavirus en Andalucía se eleva a 17.292 --25 más que el lunes--, según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), y el de muertos a 1.406, al registrarse 14 más en las últimas veinticuatro horas, según la Consejería de Salud.

Actualmente son 171 los pacientes con esta enfermedad que permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 48 se encuentran en las UCI.

Por provincias, hay en Almería 15 hospitalizaciones de las que 2 en UCI; en Cádiz 19 de las que 7 en UCI; en Córdoba 20 de las que 9 en UCI: en Granada 37 de las que 7 en UCI; en Huelva 4 de las que 3 en UCI: Jaén 27 de las que 9 en UCI; en Málaga 29 de las que 4 en UCI; y en Sevilla 20 de las que 7 en UCI.

El número total de casos confirmados por PCR y fallecimientos desde el inicio de la pandemia, también por provincias, es en Málaga de 2.769 casos y 283 muertos; en Sevilla 2.452 y 284; en Granada 2.444 y 284; en Jaén 1.452 y 180; en Córdoba 1.340 y 116; en Cádiz 1.256 y 158; en Almería 501 y 53; y en Huelva 403 y 48.

Esos datos suponen que el número total de casos confirmados por PCR en la región es de 12.617.

El número total de pacientes curados se eleva a 12.494 --264 más que este lunes--, la mayor parte en Málaga con 2.780, seguida de Granada con 2.686, y Sevilla con 2.375.

El número total de ingresos en las UCI de los hospitales andaluces desde el inicio de la pandemia es de 766, y en las últimas veinticuatro horas no se ha registrado ningún ingreso en esas instalaciones.

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) ha registrado desde el inicio del estado de alarma hasta el 25 de mayo un total de 6.623.590 llamadas por todas las líneas, de las que 99.374 se recibieron este lunes.

LUNES | 17:20

El número total de casos de coronavirus en Andalucía se eleva a 17.267 --52 más que ayer--, según datos de Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), y el de muertos a 1.392, al registrarse uno más en las últimas veinticuatro horas, según la Consejería de Salud.

Actualmente son 178 los pacientes con esta enfermedad que permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 49 se encuentran en las UCI.

Por provincias, hay en Almería 15 hospitalizaciones de las que 3 en UCI; en Cádiz 22 de las que 7 en UCI; en Córdoba 21 de las que 10 en UCI: en Granada 37 de las que 7 en UCI; en Huelva 4 de las que 3 en UCI: Jaén 25 de las que 8 en UCI; en Málaga 33 de las que 4 en UCI; y en Sevilla 21 de las que 7 en UCI.

El número total de casos confirmados por PCR y fallecimientos desde el inicio de la pandemia, también por provincias, es en Málaga de 2.767 casos y 281 muertos; en Sevilla 2.447 y 282; en Granada 2.442 y 282; en Jaén 1.443 y 179; en Córdoba 1.340 y 115; en Cádiz 1.257 y 153; en Almería 500 y 52; y en Huelva 403 y 48.

Esos datos suponen que el número total de casos confirmados por PCR en la región es de 12.599.

El número total de pacientes curados se eleva a 12.230 --49 más que ayer--, la mayor parte en Málaga con 2.715, seguida de Granada con 2.666, y Sevilla con 2.275.

El número total de ingresos en las UCI de los hospitales andaluces desde el inicio de la pandemia es de 766, y en las últimas veinticuatro horas no se ha registrado ningún ingreso en esas instalaciones.

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) ha registrado desde el inicio del estado de alarma hasta el 24 de mayo algo más de 6.500.000 llamadas por todas las líneas.

DOMINGO | 12:45

Andalucía vuelve a registrar un menor número de hospitalizados en las últimas horas. A día de hoy, son 179 los pacientes que permanecen ingresados por COVID-19 en hospitales andaluces, 18 menos que el día anterior. Se mantiene por tanto la tendencia descendente de la presión hospitalaria.

Cae también el número de personas ingresadas en UCI, que se había mantenido estable durante varias jornadas consecutivas. 3 pacientes han abandonado Cuidados Intensivos en las últimas horas.

Andalucía alcanza los 1.391 fallecidos por coronavirus, dos más en 24 horas, según los datos difundidos este domingo por el Ministerio de Sanidad, que también registran un descenso con tres casos positivos confirmados por PCR, un nuevo hospitalizado y ningún nuevo ingreso en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

En total, Andalucía suma 12.600 casos positivos desde el inicio de la pandemia, sólo tres más en 24 horas, el mejor dato desde el inicio de la pandemia y cifra así inferior a los 21 del sábado, los 29 del viernes, los 45 del jueves --sólo 24 de ellos nuevos--, los 29 del miércoles, los 15 del martes y los ocho registrados el lunes, que hasta el momento suponían el mejor dato en lo que va de pandemia.

La tasa de incidencia en Andalucía baja casi dos décimas hasta los 3,96 casos por cada 100.000 habitantes, algo menos de cinco veces inferior a la media nacional, situada en 14,36 y que constituye uno de los principales parámetros a tener en cuenta para la desescalada.

Andalucía sigue registrando la cuarta menor tasa entre las comunidades autónomas, sólo superada por Melilla, con 2,31; Canarias, con 2,97; y Asturias, con 3,13 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas.

El dato de los dos fallecidos de este domingo es muy inferior al del sábado, cuando fallecieron doce personas y coincide con la cifra de fallecidos del viernes, que eran la menor cifra en la última semana si se excluía el lunes, primera jornada sin muertes desde el inicio de la pandemia en Andalucía.

SÁBADO | 19:07

Andalucía ha bajado este sábado de los 200 pacientes ingresados por el coronavirus Covid-19, jornada en la que permanecen en los hospitales andaluces 197 personas, 15 menos que en las últimas 24 horas, de las que 52 se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), misma cifra que desde hace dos días. En total han fallecido 1.389 personas, 12 más en las últimas horas.

El retroceso en la cifra diaria de hospitalizados mantiene la tendencia favorable de las últimas jornadas, la reducción de este sábado es ligeramente superior a la del viernes, cuando se contabilizaron 14 hospitalizados menos.

El descenso en el número de hospitalizados es aún más significativo si se compara con los datos de hace una semana, ya que el pasado sábado 16 de mayo los ingresados bajaron de 300 por primera vez desde el pico de la pandemia que se alcanzó a finales de marzo. En concreto, el sábado 16 de mayo los hospitales andaluces contaban con 282 pacientes con coronavirus y 69 se encontraban en UCI.

VIERNES | 17:50

Los muertos por coronavirus en Andalucía ascienden a 1.377tras los dos nuevos fallecimientos registrados en el último día, según datos del Ministerio de Sanidad.

El número de casos confirmados por PCR es de 12.576 al haberse registrado 29 nuevos casos mediante esta prueba en las últimas veinticuatro horas, si bien el número total de casos en la región ayer jueves -según datos del Instituto de Estadística y cartografía de Andalucía (IECA)- era de 17.025.

Con un nuevo ingreso en las UCI por esta enfermedad en las últimas veinticuatro horas, el número total de los que han pasado por esas unidades de todos los hospitales andaluces ha sido desde el inicio de la pandemia de 767.

JUEVES | 17:45

Andalucía alcanza los 1.375 fallecidos por coronavirus, cuatro más en 24 horas, según los datos difundidos este jueves por el Ministerio de Sanidad, que registra 45 casos positivos confirmados por PCR aunque detalla que sólo 24 de ellos son nuevos y el resto son "diagnósticos previos recuperados" en una jornada en la que se suman 14 hospitalizados, dos de ellos en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

En total, Andalucía suma 12.547 casos positivos confirmados por PCR desde el inicio de la pandemia, 45 más en 24 horas aunque según Sanidad sólo 24 de ellos son nuevos. Sí se tiene en cuenta esa puntualización, la cifra es inferior a los 29 del miércoles, aunque superior a los 15 del martes y muy por encima de los ocho registrados el lunes, mejor dato desde el inicio de la pandemia.

La tasa de incidencia en Andalucía en los últimos 14 días crece una décima y media hasta los 3,86 casos por cada 100.000 habitantes, algo más de cuatro veces inferior a la media nacional, situada en 16,63 y que constituye uno de los principales parámetros a tener en cuenta para la desescalada. Andalucía sigue registrando la tercera menor tasa entre las comunidades autónomas, sólo superada por Melilla, con 2,31 casos, y Canarias, con 3,34 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas.

Tras vivir este lunes la primera jornada sin fallecidos desde el inicio de la pandemia, Andalucía registra este jueves cuatro muertes, misma cifra que el miércoles, una más que el martes y que el pasado domingo y muy inferior a las once registradas el pasado sábado.

Por su parte, la cifra de hospitalizados mantiene su buena evolución y suma 6.196, 14 más en 24 horas, inferior a los 20 de la víspera. El número de ingresados en UCI sigue igualmente contenido y se sitúa en 766, dos más que el miércoles tras no registrar ningún nuevo ingreso el martes. El Ministerio de Sanidad no facilita datos sobre los casos asintomáticos ni sobre la cifra de curados.

Según había informado previamente la Consejería de Salud, los hospitales andaluces mantienen este jueves un total de 226 pacientes ingresados por el coronavirus Covid-19, 20 menos en las últimas 24 horas, de los que 52 se encuentran en UCI, uno menos que la víspera.

MIÉRCOLES | 17:30

Andalucía alcanza los 1.371 fallecidos por coronavirus, cuatro más en 24 horas, según los datos difundidos este miércoles por el Ministerio de Sanidad, que registra un ligero descenso de casos positivos confirmados por PCR --13 frente a los 15 de la víspera-- mientras que se suman 14 hospitalizados, cuatro de ellos en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

En total, Andalucía suma 12.502 casos positivos confirmados por PCR desde el inicio de la pandemia, 13 más en 24 horas, dos menos que los 15 del martes y por encima de los ocho registrados el lunes, mejor dato desde el inicio de la pandemia.

La tasa de incidencia en Andalucía en los últimos 14 días crece una décima hasta los 3,71 casos por cada 100.000 habitantes, casi cinco veces inferior a la media nacional, situada en 17,49 y que constituye uno de los principales parámetros a tener en cuenta para la desescalada. Andalucía sigue registrando la tercera menor tasa entre las comunidades autónomas, sólo superada por Melilla, con 2,31 casos, y Canarias, con 3,20 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas.

Tras vivir este lunes la primera jornada sin fallecidos desde el inicio de la pandemia, Andalucía registra este miércoles cuatro muertes, una más que el martes y que el pasado domingo y muy inferior a las once registradas el pasado sábado.

Por su parte, la cifra de hospitalizados mantiene una buena evolución y suma 6.196, 14 más en 24 horas tras no sumar ninguno la víspera. El número de ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) sigue igualmente contenido y se sitúa en 764, cuatro más que el martes cuando no se registró ningún nuevo ingreso. El Ministerio de Sanidad no informa por tercer día seguido de los casos asintomáticos ni de la cifra de curados.

Según la Consejería de Salud, 246 pacientes confirmados con Covid-19 permanecen ingresados este miércoles en los hospitales andaluces --19 menos en 24 horas--, de los que 53 se encuentran en UCI --12 menos que el martes--.

MARTES: 17:45

Este martes se han registrado tres nuevas muertes en Andalucía, llevando la cifra total de fallecidos hasta los 1.361, según datos de la Consejería de Salud y Familias.

Por segundo día consecutivo, no se ha registrado ningún ingreso en las UCI de los hospitales andaluces en el último día y sólo se han contabilizado dos nuevas hospitalizaciones, con lo que el número total desde el inicio de la pandemia es de 6.180 y el de ingresados en UCI de 761.

�� Evolución de los casos confirmados de #COVIDー19 y personas recuperadas en las últimas 24 horas en #Andalucía. ✅ pic.twitter.com/S6jF6ACAID — Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) May 19, 2020

El total de casos registrados en Andalucía es de 16.511 confirmados, mientras que el número de casos confirmados por PCR asciende hoy a 12.471, con trece nuevos casos en las últimas veinticuatro horas.

LUNES | 16:45



Andalucía ha registrado su primera jornada sin fallecidos por Covid-19 desde el inicio de la pandemia del coronavirus, según ha anunciado este lunes el consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo.



En rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Bendodo ha asegurado que el dato "realmente positivo" de registrar el primer día sin fallecidos en Andalucía desde el inicio de la pandemia evidencia que "la curva ha entrado definitivamente en una fase de caída y nos vamos acercando progresivamente a las cifras previas al decreto del estado de alarma".

Como prueba de ello, Bendodo ha destacado que 261 pacientes confirmados con Covid-19 permanecen ingresados este lunes en los hospitales andaluces --ocho menos en 24 horas--, de los que 64 se encuentran en UCI --uno menos que el domingo--, cifras muy lejanas de los 2.708 hospitalizados y 438 ingresados en UCI registrados en el pico máximo de la pandemia el pasado 30 de marzo.

Pese a esta evolución "positiva" de la pandemia en Andalucía, el consejero de la Presidencia ha querido dejar claro que "ahora es más importante que nunca extremar la cautela" y ha advertido de que estos datos no deben "servir para relajarnos y dar más opciones a un nuevo rebrote que nos podría costar muy caro en términos sanitarios y en términos económicos".

Bendodo también ha anunciado que la Junta está "preparada" para realizar 6.000 pruebas PCR al día, que se extenderán a lo largo de esta semana a las plantillas de Policía Local y del personal del Plan Infoca.

DOMINGO | 12:00

Andalucía alcanza los 1.358 fallecidos por coronavirus, tres más en 24 horas, según los datos difundidos este domingo por el Ministerio de Sanidad, en una jornada en la que también aumentan casos positivos con 169 --30 confirmados por PCR y 139 asintomáticos-- y 13 nuevos hospitalizados, dos de ellos en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), convirtiéndose la comunidad en la segunda con menor tasa de incidencia, solo por detrás de Canarias.

En total, Andalucía suma 16.432 casos positivos desde el inicio de la pandemia --12.450 confirmados por PCR y 3.982 asintomáticos--, lo que supone 169 más en 24 horas. El crecimiento sigue mayoritariamente concentrado en los asintomáticos, aunque el aumento diario de contagios confirmados mediante PCR es de 30 casos --aumento del 0,24% en tasa diaria--, cifra notablemente superior a la del sábado con 19.

La tasa de incidencia en Andalucía en los últimos 14 días decrece cuatro centésimas desde el sábado hasta los 3,70 casos por cada 100.000 habitantes, más de cinco veces inferior a la media nacional, situada en 20,45 y que constituye uno de los principales parámetros a tener en cuenta para la desescalada. Andalucía registra la segunda menor tasa entre las comunidades autónomas, sólo superada Canarias, con 3,16 casos, y ha mejorado los datos con respecto a los de Murcia, donde ha ascendido la tasa hasta los 3,95 casos por 10.000 habitantes en las últimas dos semanas.

Por su parte, las tres muertes de este domingo son la cifra más baja desde hace unos días: el sábado fallecieron once personas, el viernes ocho y el jueves cuatro.

La cifra acumulada de curados alcanza los 10.611 con un incremento diario de 292 personas --aumento del 2,8% en la tasa diaria-- cifra superior a los 171 curados del viernes, y uno de los mejores datos diarios desde el inicio de la pandemia

SÁBADO | 13:00

Andalucía alcanza los 16.263 casos activos desde el inicio de la pandemia con 195 casos nuevos en las últimas horas. Lamentablemnte, 11 personas han perido la vida a causa del virus en el último día. Son ya 1.355 los fallecidos en Andalucía. Las personas curadas suben de 10.148 a 10.319, lo que supone 171 curados más en esta última jornada.

La curva de hospitalizados sigue descendiendo. Hay un total de 282 hospitalizados en hospitales andaluces, 33 menos que ayer, entre los cuales hay 69 ingresados en la UCI, siete menos que en las últimas horas.

Los andaluces hemos demostrado dar ejemplo de responsabilidad durante la pandemia. Cumplimos las normas, doblamos la curva y avanzamos con el empeño de no dejar a nadie atrás. Avanzamos juntos y ahora no podemos aflojar. pic.twitter.com/QXaQoIpF64 — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) May 16, 2020

VIERNES | 12:00



Andalucía alcanza los 1.344 fallecidos por coronavirus, ocho más en 24 horas, según los datos difundidos este viernes por el Ministerio de Sanidad, en una jornada en la que también aumentan casos positivos con 245 --42 confirmados por PCR y 203 asintomáticos-- y 18 nuevos hospitalizados, tres de ellos en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), en una jornada en la que la comunidad supera las 10.000 personas que han superado la enfermedad.

En total, Andalucía suma 16.068 casos positivos desde el inicio de la pandemia --12.401 confirmados por PCR y 3.667 asintomáticos--, lo que supone 245 más en 24 horas, 52 más que este jueves. El crecimiento sigue mayoritariamente concentrado en los asintomáticos, aunque el aumento diario de contagios confirmados mediante PCR es de 42 casos --aumento del 0,34% en tasa diaria--, misma cifra que la víspera y que no se registraba con anterioridad desde el sábado 2 de mayo.

La tasa de incidencia en Andalucía en los últimos 14 días decrece ocho décimas hasta los 4,04 casos por cada 100.000 habitantes, más de cinco veces inferior a la media nacional, situada en 22,77, y que constituye uno de los principales parámetros a tener en cuenta para la desescalada. Andalucía registra la tercera menor tasa entre las comunidades autónomas, sólo superada por Murcia, con 3,08; y Canarias, con 3,44 casos por 10.000 habitantes en las últimas dos semanas.

MAYOR CIFRA DE FALLECIDOS DESDE EL SÁBADO 9 DE MAYO

Por su parte, las ocho muertes de este viernes duplican las cuatro del jueves y son la mayor cifra de fallecidos desde el pasado sábado 9, jornada en que se contabilizaron 16 fallecidos.

La cifra de hospitalizados permanece estable y suma 6.146 en total, 18 más en 24 horas y cuatro más que los registrados el jueves. El número de ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) sigue igualmente contenido y alcanza los 754 tras sumar tres en un día después de sólo registrar uno más la víspera.

La cifra acumulada de curados alcanza los 10.148 con un incremento diario de 230 personas --aumento del 2,3% en tasa diaria--, casi la mitad que los 437 registrados este viernes --uno de los mejores datos diarios desde el inicio de la pandemia-- pero superior a los 184 del jueves.

JUEVES | 12:30

Andalucía alcanza los 1.336 fallecidos por coronavirus, cuatro más en 24 horas, según los datos difundidos este jueves por el Ministerio de Sanidad, con un aumento de casos positivos con 194 --42 confirmados por PCR y 152 asintomáticos-- y 14 nuevos hospitalizados, uno de ellos en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), en una jornada en la que la comunidad se acerca a las 10.000 personas que han superado la enfermedad.

En total, Andalucía suma 15.823 casos positivos desde el inicio de la pandemia --12.359 confirmados por PCR y 3.464 asintomáticos--, lo que supone 194 más en 24 horas, 97 más que este miércoles. El crecimiento sigue mayoritariamente concentrado en los asintomáticos, ya que el aumento diario de contagios confirmados mediante PCR es sólo de 42 casos --0,34% en tasa diaria--, 18 más que la víspera.

Cada persona curada es una batalla ganada al virus. Desde ayer, 437 personas más se han recuperado en #Andalucía. Es la mayor alegría para sus familias y una satisfacción para todos los andaluces.



Informe actualizado. pic.twitter.com/rPKX3mfaIU — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) May 14, 2020

La tasa de incidencia en Andalucía en los últimos 14 días decrece cerca de medio punto en 24 horas hasta los 4,87 casos por cada 100.000 habitantes, cerca de cinco veces inferior a la media nacional, situada en 24,52, y que constituye uno de los principales parámetros a tener en cuenta para la desescalada. Andalucía registra la tercera menor tasa entre las comunidades autónomas, sólo superada por Murcia, con 3,08; y Canarias, con 3,25 casos por 10.000 habitantes en las últimas dos semanas.

Las cuatro muertes de este jueves son dos menos que las seis registradas este miércoles y las mismas que el pasado martes, pero superiores a las dos del lunes --mejor dato diario desde mediados de marzo-- y las tres del domingo.

La cifra de hospitalizados permanece estable y suma 6.128 en total, 14 más en 24 horas y uno más que los registrados el miércoles. El número de ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) sigue igualmente contenido y alcanza los 751 tras sumar uno en un día tras los cinco de la víspera.

La cifra acumulada de curados alcanza los 9.918 con un incremento diario de 437 personas --un aumento del 4,6% en tasa diaria--, muy superior a los datos de la última semana y de los mayores registrados desde el inicio de la pandemia.

MIÉRCOLES | 12:00



Andalucía alcanza los 1.332 fallecidos por coronavirus, seis más en 24 horas, según los datos difundidos este miércoles por el Ministerio de Sanidad, un ligero ascenso que también se refleja en casos positivos con 107 --24 confirmados por PCR y 83 asintomáticos-- y 13 nuevos hospitalizados, cinco de ellos en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), donde no se habían registrado ingresos en las tres jornadas precedentes.

En total, Andalucía suma 15.629 casos positivos desde el inicio de la pandemia --12.317 confirmados por PCR y 3.312 asintomáticos--, lo que supone 107 más en 24 horas, 63 más que este martes. El crecimiento sigue mayoritariamente concentrado en los asintomáticos, ya que el aumento diario de contagios confirmados mediante PCR es sólo de 24 casos --0,2% en tasa diaria--, 16 más que la víspera.

La tasa de incidencia en Andalucía en los últimos 14 días decrece otro medio punto en 24 horas hasta los 5,13 casos por cada 100.000 habitantes, cerca de cinco veces inferior a la media nacional, situada en 25,71, y que constituye uno de los principales parámetros a tener en cuenta para la desescalada. Andalucía registra la tercera menor tasa entre las comunidades autónomas, sólo superada por Murcia, con 3,01; y Canarias, con 3,20 casos por 10.000 habitantes en las últimas dos semanas.

Las seis muertes de este miércoles superan a las cuatro registradas el martes, las dos del lunes --mejor dato diario desde mediados de marzo-- y las tres del domingo, aunque es muy inferior a los 16 del pasado sábado día 9.

Los datos de hospitalizaciones en #Andalucía son positivos y la serie sigue siendo descendente. Hoy hay 357 personas ingresadas en hospitales por #COVID19, un 86% menos que en el pico máximo de la pandemia. No bajemos la guardia. pic.twitter.com/ua57f2Y32y — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) May 13, 2020

La cifra de hospitalizados permanece estable y suman 6.114 en total, 13 más en 24 horas y cuatro más que los registrados el martes. El número de ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) sigue contenido, aunque alcanza los 750 tras sumar cinco en un día tras tres jornadas consecutivas sin ingresos.

La cifra acumulada de curados alcanza los 9.418 con un aumento de 184 personas --un aumento del 2% en tasa diaria--, superior a los 92 de este martes y similar a los 185 de este lunes, lo que le permite seguir siendo el parámetro que más crece en la comunidad.

MARTES | 12:00

El número total de fallecidos por coronavirus en Andalucía asciende a 1.326, cuatro más de los que había hasta ayer lunes, según ha informado el Ministerio de Sanidad, cuyo registro señala que van cuatro días seguidos sin ingresos en las UCI de los hospitales andaluces.

El número total de afectados por coronavirus en la región es de 15.522.

El número total de ingresos en las UCI de toda Andalucía desde el inicio de la pandemia por coronavirus es de 745, y el total de pacientes que han requerido hospitalización es de 6.101.

LUNES | 12:00



Andalucía alcanza los 1.322 fallecidos por coronavirus, dos más en 24 horas, según los datos difundidos este lunes por el Ministerio de Sanidad, que recogen un significativo descenso diario de casos positivos con 75 --26 confirmados por PCR y 49 asintomáticos-- y 12 nuevos hospitalizados, ninguno en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) por segunda jornada consecutiva.

En total, Andalucía suma 15.478 casos positivos desde el inicio de la pandemia --12.341 confirmados por PCR y 3.137 asintomáticos--, lo que supone 75 más en 24 horas, cien menos que este domingo. El crecimiento sigue mayoritariamente concentrado en los asintomáticos, ya que el aumento diario de contagios confirmados mediante PCR es sólo de 26 casos --0,21% en tasa diaria--, nueve más que la víspera.

�� Parte oficial del Gobierno andaluz sobre #COVIDー19

⛑ Son 15.478 los casos positivos de #coronavirus en #Andalucíapic.twitter.com/nhyODTLGa4 — Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) May 11, 2020

La tasa de incidencia en Andalucía en los últimos 14 días decrece otro medio punto en 24 horas hasta los 6,35 casos por cada 100.000 habitantes, casi cinco veces inferior a la media nacional, situada en 30,01, y que constituye uno de los principales parámetros a tener en cuenta para la desescalada. Andalucía sigue registrando la tercera menor tasa entre las comunidades autónomas, sólo superada por Murcia, con 2,88, y Canarias, con 3,81 casos por 10.000 habitantes en las últimas dos semanas.

MENOR CIFRA DE MUERTES DESDE EL 16 DE MARZO

La cifra de dos muertes contabilizada este lunes es ligeramente inferior a los tres de este domingo y supone el mejor dato diario desde el 16 de marzo, cuando se registró un único fallecido al inicio de la pandemia.

Los hospitalizados suman un total de 6.092, 12 más en 24 horas, apenas un más que el domingo. El número de ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) sigue igualmente contenido y se mantiene en 745 por segunda jornada consecutiva.

La cifra acumulada de curados alcanza los 9.205 con un aumento de 185 personas --un aumento del 2,1% en tasa diaria--, inferior a los 241 de este domingo, aunque sigue siendo con diferencia el parámetro que más crece en la comunidad.

DOMINGO | 12:00

Andalucía alcanza los 15.403 afectados desde que empezó la pandemia. Son 175 casos nuevos en las últimas horas. A día de hoy1.320 personas han fallecido por coronavirus, tres más en 24 horas, según los datos difundidos este sábado por el Ministerio de Sanidad, que recogen un descenso generalizado en todos los parámetros con otros 175 positivos --17 confirmados por PCR y 158 asintomáticos-- y 11 nuevos hospitalizados --ninguno en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI)--, en una jornada en que la comunidad supera los 9.000 pacientes que han superado la enfermedad desde el inicio de la pandemia.

�� Parte oficial del Gobierno andaluz sobre #COVIDー19

⛑ Son 15.403 los casos positivos de #coronavirus en #Andalucíapic.twitter.com/H7lRGyV576 — Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) May 10, 2020

En total, Andalucía suma 15.403 casos positivos desde el inicio de la pandemia --12.315 confirmados por PCR y 3.088 asintomáticos--, lo que supone 175 más en 24 horas, apenas tres menos que los 178 de este sábado. El crecimiento sigue concentrado casi por completo en los asintomáticos, ya que el aumento diario de contagios confirmados mediante PCR es sólo de 17 casos --0,14% en tasa diaria--, seis más que la víspera.

La tasa de incidencia en Andalucía en los últimos 14 días decrece otro medio punto en 24 horas hasta los 6,94 casos por cada 100.000 habitantes, más de cuatro veces inferior a la media nacional, situada en 32,70, y que constituye uno de los principales parámetros a tener en cuenta para la desescalada.

En concreto, Andalucía registra la tercera menor tasa entre las comunidades autónomas, sólo superada por Murcia, con 2,28, y Canarias, con 4,23 casos por 10.000 habitantes en las últimas dos semanas.

Tras registrar este sábado con 16 la mayor cifra de fallecidos desde el pasado 1 de mayo, este domingo sólo se contabilizan tres muertes por Covid-19 en Andalucía, el menor número desde el pasado 2 de mayo.

Los hospitalizados suman un total de 6.080, 11 más en 24 horas, casi un tercio menos que las 31 sumadas el sábado y el mismo número que el viernes. El número de ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) sigue igualmente contenido y se mantiene en 745 tras sumar tres la víspera.

La cifra acumulada de curados alcanza los 9.020 con un aumento de 241 personas --un aumento del 2,7% en tasa diaria--, inferior a los 344 de este sábado, aunque sigue siendo con diferencia el parámetro que más crece en la comunidad.

SÁBADO | 12:00

ℹ️ Se han confirmado en Andalucía 178 nuevos casos de #Coronavirus en las últimas horas.

�� El número total de afectados en #Andalucía asciende a 15.228.

➡️ https://t.co/HB9nCkfvMi ✅ pic.twitter.com/7SfvuYs8I5 — Consejería de Salud y Familias (@saludand) May 9, 2020

Andalucía alcanza los 1.317 fallecidos por coronavirus, 16 más en 24 horas que duplican los siete del día anterior, según los datos difundidos este sábado por el Ministerio de Sanidad, que recogen otros 178 positivos --11 confirmados por PCR y 167 asintomáticos-- y 31 nuevos hospitalizados --tres de ellos en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI)--, en una jornada en que la tasa de incidencia en la comunidad sigue bajando hasta los 7,55 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

En total, Andalucía suma 15.228 casos positivos desde el inicio de la pandemia --12.298 confirmados por PCR y 2.930 asintomáticos--, lo que supone 178 más en 24 horas, ligeramente inferior a los 180 de este viernes. El crecimiento sigue concentrado casi por completo en los asintomáticos, ya que el aumento diario de contagios confirmados mediante PCR es sólo de 11 casos --0,09% en tasa diaria--, ocho menos que la víspera.

Por su parte, la cifra de 16 fallecidos este sábado es más del doble que los 7 registrados el viernes y supone el peor dato desde el pasado 1 de mayo, jornada en que se registraron 31 muertes.

Los hospitalizados suman un total de 6.069, 31 más en 24 horas y casi el triple que las 11 sumadas el viernes. El número de ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) sigue igualmente contenido y se sitúa en 745, tres más en 24 tras haber descontado dos la víspera.

La cifra acumulada de curados alcanza los 8.779 con un aumento de 344 personas --un aumento del 4,1% en tasa diaria--, ligeramente inferior a los 359 del viernes y a los 397 del jueves, aunque sigue siendo el parámetro que más crece en la comunidad.

VIERNES | 12:00



El número total de fallecidos por coronavirus en Andalucía asciende a 1.301, siete más de los que había hasta ayer jueves, según ha informado el Ministerio de Sanidad.

�� Evolución de la epidemia de #coronavirus en #Andalucía:



�� 61.958 pruebas realizadas

�� 15.050 personas afectadas

�� De ellas 6.038 personas ingresadas y 742 en UCI

�� 8.435 personas recuperadas

⚫ 1.301 fallecidos



#COVIDー19pic.twitter.com/jvJrDnzD3J — Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) May 8, 2020

El número total de casos confirmados por PCR a día de hoy viernes es de 12.287, 19 más que ayer, si bien el número total de afectados por coronavirus ayer jueves en la región era de 14.870.

En las últimas veinticuatro horas no se ha registrado ningún ingreso en UCI por COVID-19 en ningún hospital de Andalucía, por lo que el número total de ingresos en estas unidades desde el inicio de la pandemia es de 742.

JUEVES | 12:00



Andalucía alcanza los 1.294 fallecidos por coronavirus, 13 más en 24 horas, según los datos difundidos este jueves por el Ministerio de Sanidad, que también reflejan un ligero descenso diario en la cifra de 231 positivos --32 confirmados por PCR y 199 asintomáticos--, 15 nuevos hospitalizados y cuatro nuevos ingresos en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), en una jornada en que la comunidad supera los 8.000 curados tras sumar 397 personas.

En total, Andalucía suma 14.870 casos positivos desde el inicio de la pandemia --12.268 confirmados por PCR y 2.602 asintomáticos--, lo que supone 231 más en 24 horas, ligeramente inferior a los 245 de este miércoles. El crecimiento se concentra en los asintomáticos, ya que el aumento diario de contagios confirmados mediante PCR es sólo de 32 casos, seis más que la víspera.

La tasa de incidencia en Andalucía en los últimos 14 días decrece otro punto en 24 horas hasta los 10,70 casos por cada 100.000 habitantes, cuatro veces inferior a la media nacional, situada en 40,15, y que constituye uno de los principales parámetros a tener en cuenta para la desescalada.

��Evolución de la epidemia de #coronavirus en #Andalucía



�� 61.432 pruebas realizadas

�� 14.870 personas afectadas

�� De ellas 6.027 personas ingresadas y 744 en UCI

�� 8.076 personas recuperadas

⚫ 1.294 fallecidos



#COVIDー19pic.twitter.com/XXbeOihNkv — Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) May 7, 2020

Por su parte, la cifra de 13 fallecidos este jueves supone un ligero descenso a las 14 del miércoles y es la tercera mayor desde el pasado sábado día 2, cuando se registraron 15 muertes.

Los hospitalizados suman un total de 6.027, 15 más en 24 horas tras las 29 sumadas el miércoles, recuperando la línea de contención de las 10 sumadas el martes y las 12 del lunes. Por su parte, la cifra de ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) sigue igualmente contenida y alcanza los 744, cuatro más que el miércoles.

La cifra acumulada de curados alcanza los 8.076 con un aumento de 397 personas --un aumento del 5,2% en tasa diaria--, ligeramente inferior a los 449 del miércoles, uno de los mejores datos diarios desde el inicio de la pandemia junto a los 487 del sábado 2 y los 624 del viernes 1 de mayo.

MIÉRCOLES | 12:00



Andalucía alcanza los 1.281 fallecidos por coronavirus, 14 más en 24 horas, según los datos difundidos este miércoles por el Ministerio de Sanidad, que también reflejan repuntes diarios en la cifra de 245 positivos --26 confirmados por PCR y 219 asintomáticos--, 29 nuevos hospitalizados y dos nuevos ingresos en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), en una jornada que suma otras 449 personas que han superado la enfermedad.

En total, Andalucía suma 14.639 casos positivos desde el inicio de la pandemia --12.236 confirmados por PCR y 2.403 asintomáticos--, lo que supone 245 más en 24 horas, casi cinco veces más que los 45 registrados este martes, que suponían el menor aumento diario desde el pico de la pandemia registrado a finales de marzo. El crecimiento se concentra en los asintomáticos, ya que el aumento diario de contagios confirmados mediante PCR es sólo de 26 casos, 10 más que la víspera.

La tasa de incidencia en Andalucía en los últimos 14 días decrece otro punto y medio en 24 horas hasta los 11,90 casos por cada 100.000 habitantes, muy inferior a la media nacional, situada en 44,24, y que constituye uno de los principales parámetros a tener en cuenta para la desescalada.

��Evolución de la epidemia de #coronavirus en #Andalucía



�� 60.877 pruebas realizadas

�� 14.639 personas afectadas

�� De ellas 6.012 personas ingresadas y 740 en UCI

�� 7.679 personas recuperadas

⚫ 1.281 fallecidos



#COVIDー19pic.twitter.com/U5rbrZEmva — Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) May 6, 2020

Por su parte, la cifra de 14 fallecidos este miércoles supone un significativo repunte en relación a las cuatro del martes y es la mayor desde el pasado sábado día 2, cuando se registraron 15 muertes.

Los hospitalizados suman un total de 6.012, 29 más en 24 horas tras las 10 sumadas el martes, las 12 del lunes y de registrar el domingo la primera jornada desde el inicio de la serie estadística en que no se contabilizaron nuevos casos. Por su parte, la cifra de ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) sigue igualmente contenida y alcanza los 740, dos más que el martes.

La cifra acumulada de curados alcanza los 7.679 con un aumento de 449 personas --un aumento del 6,2% en tasa diaria--, que duplica a los 209 registrados el martes y se acerca a los 487 del sábado 2 y los 624 del viernes 1 de mayo, mejores datos diarios desde el inicio de la pandemia.

MARTES | 12:00



Andalucía alcanza los 1.267 fallecidos por coronavirus, cuatro más en 24 horas, según los datos difundidos este martes por el Ministerio de Sanidad, que registran 45 positivos, diez nuevos hospitalizados y ningún nuevo ingreso en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), lo que refuerza la tendencia a la contención en el avance de la pandemia.

Por primera vez en los últimos diez días el parte diario del Ministerio de Sanidad vuelve a contabilizar los casos asintomáticos, como ha seguido haciendo en este periodo la Consejería de Salud y Familias. Así, Andalucía suma 14.394 casos positivos desde el inicio de la pandemia, 45 más en 24 horas, menor aumento diario desde el pico de la pandemia registrado a finales de marzo y ligeramente inferior a los 62 registrados el lunes. El Ministerio de Sanidad detalla 12.110 contagios confirmados mediante PCR, 16 más en 24 horas --un 0,13% en tasa diaria--.

�� Parte oficial del Gobierno andaluz sobre #COVIDー19

⛑ Son 14.394 los casos positivos de #coronavirus en #Andalucíapic.twitter.com/aPo0eFxINz — Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) May 5, 2020

La tasa de incidencia en Andalucía en los últimos 14 días decrece más de un punto en 24 horas hasta los 13,14 casos por cada 100.000 habitantes, muy inferior a la media nacional, situada en 47,24, y que constituye uno de los principales parámetros a tener en cuenta para la desescalada.

Por su parte, la cifra de cuatro fallecidos este martes es inferior a las siete registradas este lunes y es la menor de la última semana sin contar el domingo, que con tres muertes fue la jornada con menos en 24 horas desde el 17 de marzo.

Los hospitalizados suman un total de 5.983, 10 más en 24 horas tras las 12 sumadas el lunes y después de registrar el domingo la primera jornada desde el inicio de la serie estadística en que no se contabilizaron nuevos casos. Por su parte, la cifra de ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) se mantiene en 738, igual que en la jornada anterior.

La cifra acumulada de curados alcanza los 7.230 con un aumento de 209 personas, superior a los 124 registrados al lunes pero muy lejos de los 487 del sábado y los 624 del viernes, mejores datos diarios desde el inicio de la pandemia.

LUNES 12:00



Andalucía alcanza los 1.263 fallecidos por coronavirus, siete más en 24 horas, según los datos difundidos este lunes por el Ministerio de Sanidad, que registran 12 nuevos hospitalizados y dos nuevos ingresos en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en una jornada en que la comunidad supera la cifra de 7.000 personas recuperadas de la enfermedad.

Por noveno día consecutivo el parte diario del Ministerio de Sanidad no contabiliza los casos asintomáticos, pero la Consejería de Salud y Familias de Andalucía contabiliza 14.349 personas afectadas.

El Ministerio de Sanidad se limita a detallar 12.194 contagios confirmados mediante PCR, 19 más en 24 horas --un 0,16% en tasa diaria--, frente al descenso de 33 de la víspera, que Sanidad atribuyó a un ajuste de cifras por parte de Andalucía por la reclasificación de 69 casos como confirmados por test de anticuerpos.

La tasa de incidencia en Andalucía en los últimos 14 días decrece casi dos puntos en 24 horas hasta los 14,24 casos por cada 100.000 habitantes, muy inferior a la media nacional, situada en 50,99, y que constituye uno de los principales parámetros a tener en cuenta para la desescalada.

Desde hoy entran en vigor las medidas contempladas en la fase 0 del desconfinamiento, como la apertura del pequeño comercio con cita previa. Sigamos las recomendaciones sanitarias, por favor. Si lo hacemos bien, la salud de todos estará más protegida.



Informe actualizado. pic.twitter.com/joIfhJNWIm — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) May 4, 2020

Por su parte, la cifra de siete fallecidos este lunes es superior a las tres registradas el domingo, jornada con menos muertes en 24 horas desde el 17 de marzo, prácticamente al inicio de la pandemia, pero sigue siendo inferior a las 15 registradas este sábado y las 31 del viernes.

Los hospitalizados suman un total de 5.973, doce más en 24 horas tras la primera jornada desde el inicio de la serie estadística en que no se contabilizaron nuevos casos. Por su parte, la cifra de ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) asciende a 738, dos más que en la jornada anterior.

La cifra acumulada de curados alcanza los 7.021 con un aumento de 124 personas, superior a los 76 registrados al domingo pero muy lejos de los 487 del sábado y los 624 del viernes, mejores datos diarios desde el inicio de la pandemia.

DOMINGO 12:00

Andalucía alcanza los 1.256 fallecidos por coronavirus, tres más en 24 horas, lo que supone el menor aumento diario desde el pasado 17 de marzo, según los datos difundidos este domingo por el Ministerio de Sanidad, que por primera vez no contabilizan nuevos hospitalizados en la comunidad en una jornada desde el inicio de la pandemia.

La tasa de incidencia en Andalucía en los últimos 14 días decrece ligeramente hasta los 16,66 casos por cada 100.000 habitantes, muy inferior a la media nacional, situada en 57,94, y por debajo de los 20 casos que se consideran como parámetro para la desescalada.

Por su parte, la cifra de tres fallecidos este domingo supone un significativo descenso en relación a los 15 registrados este sábado y los 31 del viernes y constituyen el número más bajo de muertes en 24 horas desde el 17 de marzo, prácticamente al inicio de la pandemia.

Los hospitalizados suman un total de 5.961, uno menos en 24 horas, dato inédito desde el inicio de la serie estadística. Por su parte, la cifra de ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) asciende a 736, sólo uno más que en la jornada anterior.

SÁBADO 12:00

Andalucía alcanza los 14.195 afectados por coronavirus desde que empezó la pandemia. Hay 249 casos nuevos en las últimas horas. 614 personas permanecen ingresadas en los hospitales andaluces, esto supone un 77% menos que el 30 de marzo, día del máximo pico de la pandemia. Entre los ingresados, 149 se encuentran en la UCI.

Por provincias; Almería cuenta con 26 hospitalizados, Córdoba con 45, Granada cuenta con 124 hospitalizados, Huelva con 16, Jaén con 69, Málaga con 117 y Sevilla con 112 ingresados en sus hospitales.

Andalucía alcanza los 1.253 fallecidos por coronavirus, 15 más en 24 horas, según los datos difundidos este sábado por el Ministerio de Sanidad. La cifra de 15 fallecidos este sábado supone un significativo descenso en relación a los 31 fallecidos registrados este viernes y los 19 registrados el jueves.

La tasa de incidencia en Andalucía en los últimos 14 días decrece ligeramente hasta los 17,05 casos por cada 100.000 habitantes, muy inferior a la media nacional, situada en 57,88, y por debajo de los 20 casos que se consideran como parámetro para la desescalada.

Los hospitalizados suman un total de 5.962, 26 más en 24 horas, 32 menos que el viernes y 16 menos que el jueves, persistiendo así la línea contenida de las últimas jornadas en que se registraron los menores datos diarios desde que se contabiliza la evolución del Covid-19.

VIERNES 12:00

Andalucía alcanza los 1.238 fallecidos por coronavirus, 31 más en 24 horas, según los datos difundidos este viernes por el Ministerio de Sanidad, que registran 62 nuevos hospitalizados --20 más que el jueves--, ocho ingresos en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y otras 624 personas que ya han superado la enfermedad, la cifra diaria más alta desde el inicio de la pandemia.

Por sexto día consecutivo el parte diario del Ministerio de Sanidad no contabiliza los casos asintomáticos, lo que no permite comparar la evolución diaria de los contagios hasta conocer los datos que difunda la Consejería de Salud.

El Ministerio de Sanidad se limita a detallar 12.161 contagios confirmados mediante PCR, 113 más en 24 horas --un 0,9% en tasa diaria--, frente al aumento de 44 de la víspera. La Consejería de Salud de Andalucía , por su parte, eleva los afectados por coronavirus a 13.946 personas porque incluye a los asintomáticos.



�� Evolución de la epidemia de #coronavirus en #Andalucía



�� 59.112 pruebas realizadas

�� 13.946 personas afectadas

�� De ellas 5.936 personas ingresadas y 729 en UCI

�� 6.334 personas recuperadas

⚫ 1.238 fallecidos#COVIDー19pic.twitter.com/t5qR2d9AID — Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) May 1, 2020

ANDALUCÍA SIGUE POR DEBAJO DE 20 CASOS POR CADA 100.000 HABITANTES

La tasa de incidencia en Andalucía en los últimos 14 días crece ligeramente hasta los 17,70 casos por cada 100.000 habitantes, muy inferior a la media nacional, situada en 63,78, y por debajo de los 20 casos que se consideran como parámetro para la desescalada.

Por su parte, la cifra de 31 fallecidos de este viernes supone un significativo repunte en relación a los 19 registrados este jueves y es la más alta desde el pasado 22 de abril, cuando se registraron 33 muertes.

Los hospitalizados suman un total de 5.936, 62 más en 24 horas, 20 más que el jueves aunque persiste la línea contenida de las últimas jornadas en que se registraron los menores datos diarios desde que se contabiliza la evolución del Covid-19.

La cifra de ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) asciende a 729, ocho menos en las últimas 24 horas tras el segundo día sin nuevos ingresos desde el inicio de la pandemia.

El mejor dato de la jornada es la cifra acumulada de curados, que alcanza los 6.334 con un aumento de 624 personas en 24 horas, mejor dato diario desde el inicio de la pandemia y muy por encima de los 438 registrados este jueves, que eran hasta entonces el segundo mejor dato.



12:45



La Consejería de Salud de Andalucía , por su parte, eleva los afectados por coronavirus a 13.688 personas porque incluye a los asintomáticos, y cifra en 5.874 personas las que han necesitado hospitalización por esta enfermedad, 42 más que en las últimas 24 horas, incremento que eleva a 749 las personas hospitalizadas en UCI,

��Evolución de la epidemia de #coronavirus en #Andalucía



�� 58.284 pruebas realizadas

�� 13.688 personas afectadas

�� De ellas 5.874 personas ingresadas y 721 en UCI

�� 5.710 personas recuperadas

⚫ 1.207 fallecidos



#COVIDー19pic.twitter.com/oE67bGCF9K — Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) April 30, 2020

JUEVES | 12:00



Andalucía alcanza los 1.207 fallecidos por coronavirus, 19 más en 24 horas, según los datos difundidos este jueves por el Ministerio de Sanidad, que registran 42 nuevos hospitalizados --tres más que el miércoles--, ningún nuevo ingreso en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y otras 438 personas que ya han superado la enfermedad.

Por quinto día consecutivo el parte diario del Ministerio de Sanidad no contabiliza los casos asintomáticos, lo que no permite comparar la evolución diaria de los contagios hasta conocer los datos que difunda la Consejería de Salud. El Ministerio de Sanidad se limita a detallar 12.048 contagios confirmados mediante PCR, 44 más en 24 horas, frente al aumento de 91 de la víspera. La tasa de incidencia en Andalucía en los últimos 14 días se sitúa en 17,30 casos por cada 100.000 habitantes, muy inferior a la media nacional, situada en 78,87.

Por su parte, la cifra de 19 fallecidos de este miércoles es mínimamente inferior a los 20 registrados este miércoles, que a su vez fue la cifra más alta desde el pasado sábado 25, cuando se registraron 24 muertes.

Los hospitalizados suman un total de 5.874, 42 más en 24 horas, tres más que el miércoles pero manteniendo la línea contenida de las últimas jornadas en que se registraron los menores datos diarios desde que se contabiliza la evolución del Covid-19.

La cifra de ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) asciende a 721, uno menos en las últimas 24 horas. Se trata del segundo día sin nuevos ingresos en UCI desde el inicio de la pandemia junto al pasado domingo 26.

La cifra acumulada de curados es de 5.710 con un aumento de 438 personas en 24 horas, casi el doble que los 233 registrados este miércoles y muy por encima de los 149 registrados el martes y el lunes.

13:20



La evolución de la pandemia de coronavirus en Andalucía recoge un solo nuevo ingresado en la UCI, donde hay 172 pacientes de los 722 que han pasado por esas unidades, así como un repunte de los fallecidos respecto a los últimos días, con veinte nuevas muertes, lo que eleva la cifra de víctimas mortales a 1.188.

La pandemia ha afectado hasta ahora a 12.004 personas, según los casos confirmados con pruebas PCR, un incremento del 0,8 % respecto a ayer, cuando la media nacional es de un aumento del 1 %, y los curados hasta ahora son 5.272, lo que supone que 233 pacientes han recibido el alta en un día, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad.

La Consejería de Salud, por su parte, eleva los afectados por coronavirus a 13.501 personas porque incluye a los asintomáticos, y cifra en 5.832 personas las que han necesitado hospitalización por esta enfermedad, 39 más que en las últimas 24 horas, incremento que eleva a 749 las personas hospitalizadas actualmente.

El repunte de fallecidos en las últimas 24 horas rompe la tendencia a la baja que se registra desde el 25 de abril, cuando hubo 24 muertos, cifra que bajó a 14 el día siguiente, a 12 el 27 de abril y a 11 ayer.

Respecto a las pruebas realizadas, la Junta de Andalucía afirma que se han hecho hasta ahora 57.162, lo que supone 1.366 en el último día.

Además, la incidencia acumulada, que se usa para determinar las fases de desescalada y son los casos acumulados por 100.000 habitantes notificados en los últimos 14 días, es del 18,75 % frente a al 86,29 % de la media española, y el porcentaje andaluz es el tercero más bajo del país tras los de Murcia y Canarias.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha destacado que los pacientes hospitalizados por Covid-19 son un 72 % menos que en el pico máximo de esta crisis sanitaria, lo que representa "un nuevo paso que nos acerca a la recuperación de cierta normalidad", ha subrayado en su cuenta de Twitter.

Dentro de la evolución de la enfermedad, la Junta de Andalucía explica que en los tres últimos días se ha pasado de tener un 3,1 % más de casos recuperados a un 4,6 % hoy, mientras que los fallecidos han pasado del uno por ciento al 1,7 % más y los confirmados del uno por ciento al 1,8 % más.

Por provincias, Málaga sigue encabezando los casos confirmados y los fallecidos, con 3.210 positivos y 253 muertos; y le sigue Sevilla, con 2.605 y 244; Granada, con 2.593 y 238; Jaén, con 1.445 y 156; Córdoba, con 1.414 y 98; Cádiz, con 1.267 y 111; Almería, con 542 y 47; y Huelva, con 425 casos y 41 fallecidos.

MIÉRCOLES 12:00



Andalucía alcanza los 1.188 fallecidos por coronavirus, 20 más en 24 horas, mayor cifra diaria desde el pasado sábado 25, según los datos difundidos este miércoles por el Ministerio de Sanidad, que registran 39 nuevos hospitalizados --14 más que el martes-- y un único nuevo ingreso en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) por segunda jornada consecutiva.

Por cuarto día consecutivo el parte diario del Ministerio de Sanidad no contabiliza los casos asintomáticos, lo que no permite comparar la evolución diaria de los contagios hasta conocer los datos que difunda la Consejería de Salud. El Ministerio de Sanidad se limita a detallar 12.004 contagios confirmados mediante PCR, 91 más en 24 horas, frente al aumento de 61 de la víspera.

Por su parte, la cifra de 20 fallecidos de este miércoles rompe la tendencia a la baja de las últimas jornadas y es la más alta desde el pasado sábado 25, cuando se registraron 24 muertes.

Los hospitalizados suman un total de 5.832, 39 más en 24 horas, 14 más que el martes pero manteniendo la línea contenida de las últimas jornadas en que se registraron los menores datos diarios desde que se contabiliza la evolución del Covid-19.

La cifra de ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) asciende a 722, uno más en las últimas 24 horas, misma cifra que el martes e inferior a las cuatro del lunes. El pasado domingo 26 fue el primer día sin nuevos ingresos en UCI desde el inicio de la pandemia.

La cifra acumulada de curados es de 5.272 con un aumento de 233 personas en 24 horas, significamente superior a los 149 registrados el martes y el lunes pero todavía lejos de los 446 del domingo o los 303 del sábado.

12:40



El número de contagiados por coronavirus en Andalucía se eleva a 13.250 casos, 90 más que ayer lunes, un 0,68 % más, y los fallecidos ascienden a 1.168, lo que supone once más que ayer, un 0,95 %, según datos de la Consejería de Salud.

El total de pacientes que han requerido ingreso en las UCI de todos los hospitales andaluces ha sido de 721, de los que han requerido hospitalización 5.793 y los curados hasta hoy 5.039.

Actualmente, 804 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 183 se encuentran en UCI.

Por provincias, en Almería hay 32 hospitalizaciones de los que 10 están en UCI, Cádiz 113 hospitalizaciones de los que 23 en UCI, Córdoba 53 hospitalizaciones de los que 18 en UCI, Granada 192 de los que 34 en UCI, Huelva 31de los que 9 en UCI, Jaén 79 de los que 20 en UCI, Málaga 145 de los que 32 en UCI y Sevilla 159 de los que 37 en UCI.

Por provincias, el total de casos registrados en Málaga hasta ahora se eleva a 3.093 y 250 muertos; en Sevilla 2.575 casos y 239 muertos; Granada 2.536 y 234; Jaén 1.434 y 155; Córdoba 1.404 y 96; Cádiz 1.255 y 107; Almería 533 y 47; y Huelva 420 y 40.

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) ha registrado desde el inicio del estado de alarma hasta ayer un total de 5.071.744 llamadas por todas las líneas, de las que 83.047 se recibieron ayer.

MARTES | 12:00



Andalucía alcanza los 1.168 fallecidos por coronavirus, 11 más en 24 horas, según los datos difundidos este martes por el Ministerio de Sanidad, que sólo registran 25 nuevos hospitalizados y un único nuevo ingreso en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en una jornada en que la comunidad supera los 5.000 pacientes que ya han superado la enfermedad.

Por tercer día consecutivo el parte diario del Ministerio de Sanidad no contabiliza los casos asintomáticos, lo que impide comparar la evolución diaria de los contagios hasta conocer los datos que difunda la Consejería de Salud. En concreto, el Ministerio de Sanidad se limita a detallar 11.913 contagios confirmados mediante PCR, 61 más en 24 horas, frente al aumento de 78 de la víspera.

Por su parte, la cifra de 11 fallecidos de este martes supone un nuevo descenso en relación a los 12 registrados el lunes y permite que Andalucía sume siete jornadas consecutivas de descenso.

Los hospitalizados suman un total de 5.793, 25 más en 24 horas, cinco más que el lunes pero manteniendo la línea de conteción de las últimas jornadas en que se registraron los menores datos diarios desde que se contabiliza la evolución del Covid-19.

La cifra de ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) asciende a 721, uno más en las últimas 24 horas frente a las cuatro del lunes y después de registrar el domingo el primer día sin nuevos ingresos en UCI desde el inicio de la pandemia.

La cifra acumulada de curados es de 5.039 con un aumento de 149 personas en 24 horas, mismo número registrado el lunes pero lejos de los los 446 del domingo o los 303 del sábado.

13:30



El número de contagiados por coronavirus en Andalucía se eleva a 13.160 casos, 137 más que ayer domingo, un 1,05 % más, y los fallecidos ascienden a 1.157, lo que supone doce más que ayer, un 1,04 %, según datos de la Consejería de Salud.

En las últimas veinticuatro horas se han producido cuatro nuevos ingresos en las UCI por coronavirus, con lo que el número total de los que han pasado por las UCI de todos los hospitales andaluces es de 720, mientras que el número total de curados en la región es de 4.890, 149 más que ayer.

Por provincias, Málaga registra 3.076 casos y 250 muertos; Sevilla 2.563 casos y 236 muertos; Granada 2.504 y 233; Jaén 1.426 y 155; Córdoba 1.403 y 95; Cádiz 1.244 y 102; Almería 527 y 46; y Huelva 417 y 40.

Actualmente, 810 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 187 se encuentran en UCI.

También por provincias, en Almería hay 33 hospitalizaciones de las que 10 están en UCI; en Cádiz, 110 hospitalizaciones, 23 de ellas en UCI; en Córdoba, 55 hospitalizaciones, de las que 18 permanecen en UCI; Granada, 196 hospitalizaciones, 36 de ellas en UCI; Huelva, 26 hospitalizaciones de los que 9 están en UCI; Jaén, 86 hospitalizaciones, 20 de ellas en UCI; Málaga, 145 hospitalizaciones, de las que 33 permanecen en UCI y Sevilla, 159 hospitalizaciones, 38 de ellas en UCI.

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) ha registrado desde el inicio del estado de alarma hasta el 26 de abril un total de 4.988.697 llamadas por todas las líneas, de las que 25.735 se recibieron ayer.

LUNES | 12:00

Andalucía alcanza los 1.157 fallecidos por coronavirus, 12 más en 24 horas, según los datos difundidos este lunes por el Ministerio de Sanidad, que reflejan que es el tercer día seguido en que se registra el menor dato de hospitalizados en 24 horas, con un total de 20 de una jornada a otra.

Por segundo día consecutivo el parte diario del Ministerio de Sanidad no contabiliza los casos asintomáticos, lo que impide comparar la evolución diaria de los contagios. En concreto, el Ministerio de Sanidad se limita a detallar 11.852 contagios confirmados mediante PCR, 78 más en 24 horas, frente al aumento de 71 de la víspera.

Por su parte, la cifra de 12 fallecidos de este lunes supone un nuevo descenso en relación a los 14 del domingo y a los 24 de este sábado.

Los hospitalizados suman un total de 5.768, 20 más en 24 hora, lo que refleja que es el tercer día seguido en que se registra el menor dato de hospitalizados en 24 horas. En cuanto a la cifra de hospitalizados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) asciende a 720 después de sumar cuatro persona más, y tras un domingo en el que no hubo ningún ingresado en UCI.

La cifra acumulada de curados es de 4.890, pero baja el número de personas en 24 horas, que se sitúa en 149 más frente a los 446 de este domingo o los 303 de este sábado.

DOMINGO | 11:30

Andalucía alcanza los 1.145 fallecidos por coronavirus, 14 más en 24 horas, según los datos difundidos este domingo por el Ministerio de Sanidad, que reflejan la jornada con menos hospitalizados desde el inicio de la pandemia --33-- y sin sumar nuevos pacientes en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Por primera vez en los últimos días el parte diario del Ministerio de Sanidad no contabiliza los casos asintomáticos, lo que no permite hacer una comparativa de la evolución diaria de nuevos positivos. Sanidad únicamente detalla 11.774 contagios confirmados mediante PCR, 71 más en 24 horas, frente al aumento de 167 de la víspera.

Por su parte, la cifra de 14 fallecidos de este domingo supone un significativo descenso en relación a los 24 del sábado en la primer día de los últimos cinco con menos de 20 muertes por Covid-19.

La cifra de hospitalizados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), que alcanza los 716, es incluso uno menos en 24 horas tras sumar tres la víspera, lo que refuerza la línea de contención de la presión asistencial en las UCI de los hospitales andaluces.

El mejor dato de la jornada vuelve a ser el número de curados, que alcanza los 4.741 y mejora su tendencia positiva con 446 más en 24 horas, con un nuevo incremento significativo en relación a los 303 registrados el sábado.

Ello permite que Andalucía siga aumentando la diferencia de curados respecto al número de fallecidos (3.596) en la décimo octava jornada consecutiva en la que la cifra diaria de nuevos curados supera a la de nuevos hospitalizados, que se sitúa en 33, siete menos en 24 horas y el menor aumento diario desde el inicio de la pandemia.

SÁBADO | 13:00



Andalucía alcanza los 12.824 casos positivos por coronavirus, 329 más en 24 horas, según los datos difundidos este sábado por el Ministerio de Sanidad, que señalan que los fallecidos en la comunidad autónoma son ya 1.131, 24 más, cuatro menos que los 28 registrados este viernes en una jornada en que Andalucía supera las 4.000 personas que han superado la enfermedad.

Los 329 nuevos positivos de este sábado suponen un ligero repunte en tasa diaria en relación a los 258 del viernes y suponen el mayor incremento en 24 horas en la última semana.

Por su parte, la cifra de 24 fallecidos de este sábado supone un ligero descenso en relación a los 28 del viernes, pero sigue superando por cuarto día consecutivo la media de 23 muertes diarias de la última semana.

La cifra de hospitalizados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), que alcanza los 717, apenas tres más en 24 horas tras sumar 12 la víspera, sí mantiene una tendencia estable dentro de la línea de contención de la presión asistencial en las UCI de los hospitales andaluces.

El número de curados alcanza los 4.295 y también mantiene su tendencia positiva con 303 más en 24 horas, más del doble que los 145 registrados el viernes. Ello permite que Andalucía siga aumentando la diferencia de curados respecto al número de fallecidos (3.161) en la décimo séptima jornada consecutiva en la que la cifra diaria de nuevos curados supera a la de nuevos hospitalizados --40, 19 menos en 24 horas--.

VIERNES | 12:00



El número de contagiados por coronavirus en Andalucía se eleva a 12.495 casos, 258 más que el jueves, un 2,10 %, y los fallecidos ascienden a 1.107, 28 más que este jueves, un 2,59 %, según los datos del Ministerio de Sanidad y de la Consejería de Salud.

El total de pacientes que han ingresado en las UCI de todos los hospitales andaluces es de 714, doce más de los que se habían contabilizado hasta ayer, y 3.992 personas se han curado de esta enfermedad en la comunidad.

JUEVES | 12:00



Andalucía alcanza los 12.237 contagiados por coronavirus, 316 más en 24 horas, según los datos difundidos este jueves por el Ministerio de Sanidad, que señalan que los fallecidos en la comunidad autónoma son ya 1.079, 29 más en relación al miércoles.

Los 316 nuevos positivos de este jueves suponen el mayor incremento diario en la última semana, en que los nuevos casos confirmados se habían mantenido por debajo de 200 a excepción de este miércoles cuando hubo 232. El Ministerio de Sanidad detalla que 11.403 contagios han sido confirmados mediante PCR --133 más en 24 horas-- y 834 con test rápido --183 más--, de ellos 392 asintomáticos --81 más--.

Por su parte, la cifra de 29 fallecidos de este jueves supone un ligero descenso en relación a los 33 del miércoles y supone el tercer mayor incremento en 24 horas de la última semana junto a las 47 muertes del pasado día 16 de abril.

La cifra de hospitalizados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), que alcanza los 702, seis más en 24 horas tras sumar cuatro la víspera, sí se mantiene estable y refuerza la línea de contención de la presión asistencial en las UCI de los hospitales andaluces.

El número de curados alcanza los 3.847 y también mantiene su tendencia positiva con 278 más en 24 horas, que casi duplica los 158 registrados el miércoles. En cualquier caso, Andalucía sigue aumentando la diferencia de curados respecto al número de fallecidos (2.768) en la décimo quinta jornada consecutiva en la que la cifra diaria de nuevos curados supera a la de nuevos hospitalizados --51, cinco menos en 24 horas--.

MIÉRCOLES | 12:00

Andalucía alcanza los 11.921 contagiados por coronavirus, 232 más en 24 horas, según los datos difundidos este miércoles por el Ministerio de Sanidad, que señalan que los fallecidos en la comunidad autónoma son ya 1.050, 33 más en relación al martes, cuando sólo se registraron cuatro.

Los 232 nuevos positivos de este miércoles suponen el mayor incremento diario en las últimas cinco jornadas, en que los nuevos casos confirmados se habían mantenido por debajo de 200. El Ministerio de Sanidad detalla que 11.270 contagios han sido confirmados mediante PCR --131 más en 24 horas-- y 651 con test rápido --101 más--, de ellos 311 asintomáticos --69 más--.

Por su parte, la cifra de 33 fallecidos de este miércoles quiebra la tendencia de ralentización de las últimas jornadas y supone el mayor incremento en 24 horas de la última semana junto a las 47 del pasado día 16 de abril.

La cifra de hospitalizados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), que alcanza los 696, apenas cuatro más en 24 horas tras sumar dos la víspera, sí se mantiene estable y refuerza la línea de contención de la presión asistencial en las UCI de los hospitales andaluces.

El número de curados alcanza los 3.569 y también mantiene su tendencia positiva con 158 más en 24 horas, ligeramente inferior a los 182 registrados el martes. En cualquier caso, Andalucía sigue aumentando la diferencia de curados respecto al número de fallecidos (2.519) en la décimo cuarta jornada consecutiva en la que la cifra diaria de nuevos curados supera a la de nuevos hospitalizados --56, 20 más en 24 horas--.

MARTES | 12:00

Andalucía alcanza los 11.689 contagiados por coronavirus, 134 más en 24 horas, según los datos difundidos este martes por el Ministerio de Sanidad, que señalan que los fallecidos en la comunidad autónoma son ya 1.017, sólo cuatro más en relación al lunes, el menor incremento diario desde el pasado 19 de marzo.

Los 134 nuevos positivos de este martes son el tercer menor aumento de contagios en 24 horas durante el último mes tras los 119 registrados el pasado 14 de abril y los 130 de ayer lunes. El Ministerio de Sanidad detalla que 11.139 contagios han sido confirmados mediante PCR --109 más en 24 horas-- y 550 con test rápido --25 más--, de ellos 242 asintomáticos --diez más--.

Por su parte, un día después de superar el millar de muertes por Covid-19, la cifra de cuatro fallecidos de este martes refuerza la tendencia de ralentización al mantener el aumento en tasa diaria por debajo del 2% con el menor incremento desde el pasado 19 de marzo, jornada en la que también se registraron cuatro muertes.

�� Evolución de los afectados por #COVIDー19 en Andalucía en los últimos tres días. pic.twitter.com/XPqDvSr9xq — Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) April 21, 2020

La cifra de hospitalizados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), que alcanza los 692, apenas dos más en 24 horas tras sumar tres la víspera, también refuerza la línea de contención de la presión asistencial en las UCI de los hospitales andaluces.

El número de curados alcanza los 3.411 y también mantiene su tendencia positiva con 182 más en 24 horas, superior a los 113 registrados el lunes. En cualquier caso, Andalucía sigue aumentando la diferencia de curados respecto al número de fallecidos (2.394) en la décimo tercera jornada consecutiva en la que la cifra diaria de nuevos curados supera a la de nuevos hospitalizados --36, 13 menos en 24 horas--.

14:00



Andalucía alcanza los 11.555 contagiados por coronavirus, 130 más en 24 horas, según los datos difundidos este lunes por el Ministerio de Sanidad, que señalan que los fallecidos en la comunidad autónoma superan el millar con 1.013, lo que supone 20 más en relación al domingo, el menor incremento diario desde el pasado 13 de abril, cuando se registraron 16 muertes en 24 horas.



Los 130 nuevos positivos de este lunes suponen un incremento en tasa diaria del 1,14%, la menor registrada desde el inicio de la pandemia con una caída de más de siete décimas en relación al domingo, cuando se situó en el 1,9%.

En términos globales es el segundo menor aumento de contagios en 24 horas durante el último mes tras los 119 registrados el pasado 14 de abril. El Ministerio de Sanidad detalla que 11.030 contagios han sido confirmados mediante PCR --94 más en 24 horas-- y 525 con test rápido --36 más--, de ellos 232 asintomáticos --12 más--.



Según destaca la Consejería de Salud en un comunicado, 1.156 pacientes confirmados con Covid-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces --37 menos en 24 horas frente a los 82 menos del domingo--, de los que 278 se encuentran en UCI --11 menos frente a los 15 menos del domingo, primera jornada en que la cifra de pacientes en UCI se situó por primera vez por debajo de 300 desde el pico de hospitalización registrado a finales de marzo--.

En cuanto a los datos provincializados acumulados que facilita Salud, Málaga, con 223, repite como la provincia con más fallecidos pese a no sumar ninguno este lunes, seguida de Sevilla con 214 --dos más--, Granada con 205 --nueve más, el mayor aumento de la jornada--, Jaén con 140 --tres más--, Córdoba con 79 --cinco más--, Cádiz con 75 --igual--, Almería con 43 --uno más-- y Huelva con 34 --igual--.

Por su parte, los contagiados ascienden a 11.555 desde el inicio de la pandemia, con Málaga como la provincia que continúa acumulando más positivos, un total de 2.546 --11 más--, seguida de Sevilla con 2.345 --16 más--, Granada con 2.078 --55 más, el mayor aumento de la jornada--, Córdoba con 1.281 --diez más--, Jaén con 1.309 --12 más--, Cádiz con 1.146 --siete más--, Almería con 461 --tres más-- y Huelva con 389 --12 más--.

LUNES | 12:00



El número de contagiados por coronavirus en Andalucía se eleva a 11.555 casos, 130 más que ayer domingo, un 1,13 % más, y los fallecidos suben a 1.013, 20 más que ayer, 2,01 % más, según los datos del Ministerio de Sanidad.

El total de pacientes que han ingresado en las UCI de todos los hospitales andaluces es de 690, tres más de los que se habían contabilizado hasta ayer, y 3.229 personas (113 más) se han curado de esta enfermedad en la comunidad.

DOMINGO | 13:00

La Consejería Salud y Familias informa que se han confirmado en Andalucía 221 nuevos casos de Coronavirus en las últimas horas. Así, el número total de afectados en Andalucía asciende a 11.425.

Por otra parte, los fallecidos en la comunidad autónoma rozan ya el millar con 993, lo que supone 26 más en relación al sábado, cuando se registraron 27 muertes en 24 horas.

Actualmente, 1.133 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 289 se encuentran en UCI, situándose por primera vez los pacientes en Cuidados Intensivos por debajo de los trescientos casos desde el pico de hospitalización.

DOMINGO | 11.30

Andalucía alcanza los 11.425 contagiados por coronavirus, 221 más en 24 horas, según los datos difundidos este domingo por el Ministerio de Sanidad, que señalan que los fallecidos en la comunidad autónoma rozan ya el millar con 993, lo que supone 26 más en relación al sábado, cuando se registraron 27 muertes en 24 horas.

Los 221 nuevos positivos de este domingo suponen un ligero repunte en relación a los 151 sumados el sábado y vuelve a las cifras de las tres jornadas precedentes en que se superaron los 200 nuevos contagios. El Ministerio de Sanidad detalla que 10.936 contagios han sido confirmados mediante PCR y 489 con test rápido, de ellos 220 asintomáticos.

Por su parte, la cifra de 26 fallecidos en 24 horas sólo reduce una muerte en relación al sábado y refuerza la tendencia de ralentización tras el repunte de 47 muertes registrado el pasado miércoles.

La cifra de hospitalizados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), que alcanza los 687, diez más en 24 horas, supone un ligero repunte en relación a los dos registrados el sábado, pero mantiene la línea de contención de la presión asistencial en las UCI de los hospitales andaluces.

El número de curados también mantiene su tendencia positiva con 168 más en 24 horas, 10 más que el registrado el sábado pero muy inferior a los 410 registrados el jueves, la mayor cifra diaria desde el inicio de la pandemia y primera jornada en que se contabilizaron más curados que nuevos contagios.

En cualquier caso, Andalucía sigue aumentando la diferencia de curados respecto al número de fallecidos (2.123) en la undécima jornada consecutiva en la que la cifra de nuevos curados supera a la de nuevos hospitalizados --83-- en 24 horas.

SÁBADO | 13.00

Andalucía alcanza los 11.204 contagiados por coronavirus, 151 más en 24 horas, según los datos difundidos este sábado por el Ministerio de Sanidad, que señalan que los fallecidos en la comunidad autónoma son ya 967, lo que supone 27 más en relación al viernes, cuando se registraron 28 muertes en 24 horas.

Los 151 nuevos positivos de este sábado ralentizan el incremento en tasa diaria de las últimas tres jornadas en que se superaron los 200 nuevos contagios. El Ministerio de Sanidad detalla que 10.772 contagios han sido confirmados mediante PCR y 332 con test rápido.

Por su parte, la cifra de 27 fallecidos en 24 horas sólo reduce una muerte en relación al viernes y refuerza la tendencia de ralentización tras el repunte de 47 muertes registrado el pasado miércoles.

El número de curados también mantiene su tendencia positiva con 158 más en 24 horas, similar al registrado el viernes y muy inferior a los 410 registrados el jueves, la mayor cifra diaria desde el inicio de la pandemia y primera jornada en que se contabilizaron más curados que nuevos contagios.

En cualquier caso, Andalucía sigue aumentando la diferencia de curados respecto al número de fallecidos (1.981) en la décima jornada consecutiva en la que la cifra de nuevos curados supera a la de nuevos hospitalizados --43 más-- en 24 horas.

Según destaca la Consejería de Salud en un comunicado, 1.275 pacientes confirmados con Covid-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces --97 menos en 24 horas--, de los que 304 se encuentran en UCI --11 menos--, por lo que mantiene la línea de descenso de los últimos días tras el pico máximo alcanzado el pasado 30 de marzo.

En cuanto a los datos provincializados acumulados que facilita Salud, Málaga vuelve a ser este sábado la provincia que más muertes acumula al sumar tres más hasta las 217 personas fallecidas, seguida de Sevilla con 207 --diez más, el mayor aumento de la jornada--, Granada con 193 --dos más--, Jaén con 131 --dos más--, Cádiz con 72 --uno más--, Córdoba con 72 --dos más--, Almería con 41 --dos más-- y Huelva con 32 --tres más--

Un total de 677 pacientes han pasado por la UCI en toda Andalucía, acumulando Málaga 158 pacientes --uno más--, Granada 117 --igual por segunda jornada consecutiva--, Cádiz 73 --igual--, Córdoba 66 --dos más--, Jaén 63 --uno más--, Almería 55 --igual por segundo día seguido-- y Huelva con 29 --igual--. Por su parte, Sevilla registra 136, dos menos que el viernes debido a una "oscilación en la depuración de datos", según la Consejería de Salud.

Finalmente, la cifra de curados se sitúa en 2.948 en toda la comunidad --158 más en 24 horas--, con 835 en la provincia de Málaga --26 más--, 513 en Granada --50 más, el mayor aumento de la jornada--, 432 en Sevilla --16 más--, 353 en Córdoba --36 más--, 280 en Cádiz --cuatro más--, 252 en Jaén --igual por segundo día seguido--, 126 en Almería --ocho más-- y 107 en Huelva --17 más--.

VIERNES | 12.30

El número de contagiados por coronavirus en Andalucía se eleva a 11.053 casos, 246 más que ayer jueves, un 2,2 %, y los fallecidos suben a 940, que son 28 más que ayer, un 2,9 %, según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad.

El total de pacientes que han ingresado en las UCI de todos los hospitales andaluces es de 675, cuatro más que ayer jueves (un 0,59 %), y 2.790 personas (156 más, un 5,5 %) se han curado de esta enfermedad en la comunidad.

En cuanto a los datos provincializados acumulados que facilita Salud, Málaga vuelve a ser este viernes la provincia que más muertes acumula al sumar tres más hasta las 214 personas fallecidas, seguida de Sevilla con 197 --ocho más, el mayor aumento de la jornada--, Granada con 191 --cuatro más--, Jaén con 129 --uno más--, Cádiz con 71 --tres más--, Córdoba con 70 --siete más--, Almería con 39 --uno más-- y Huelva con 29 --una más--.

Por su parte, los contagiados ascienden a 11.053 desde el inicio de la pandemia, con Málaga como la provincia que continúa acumulando más positivos, un total de 2.429 --66 más, el mayor aumento de la jornada--, seguida de Sevilla con 2.278 --55 más--, Granada con 1.956 --30 más--, Córdoba con 1.259 --12 más--, Jaén con 1.233 --32 más--, Cádiz con 1.110 --38 más--, Almería con 436 --ocho más-- y Huelva con 352 --cinco más--.

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización alcanzan los 5.298 en Andalucía --72 más en 24 horas--, con Málaga a la cabeza con 1.317 --15 más--, 1.018 en Granada --14 más--, 1.012 en Sevilla --20 más, el mayor aumento de la jornada--, 612 en Jaén --cuatro más--, 486 en Córdoba --siete más--, 466 en Cádiz --seis más--, 201 en Huelva --uno más-- y 186 en Almería --cinco más--.

JUEVES | 12:15



El número de contagiados por coronavirus en Andalucía se eleva a 10.807 casos, 212 más que ayer miércoles, un 2,00 por ciento más, y los fallecidos alcanzan los 912, que son 47 más, un 5,43 por ciento más, según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad.

El total de pacientes que han ingresado en las UCI de todos los hospitales andaluces es de 671 (6 más), y 2.634 enfermos se han curado de esta enfermedad en la comunidad.

MIÉRCOLES | 12:10

Andalucía alcanza los 10.595 contagiados por coronavirus, 289 más en 24 horas, según los datos difundidos a las 11,30 horas de este miércoles por el Ministerio de Sanidad, que contabiliza 169 positivos asintomáticos comunicados por la Junta tras la discrepancia en los datos del martes. Además, los datos señalan que los fallecidos en la comunidad autónoma son 865, lo que supone 29 más en un solo día.

El Ministerio de Sanidad sí contabiliza este miércoles en su balance diario los 169 positivos asintomáticos comunicados por la Junta de Andalucía tras la discrepancia entre los datos facilitados este martes por ambas administraciones. Ayer la cifra de contagios difundida por la Consejería de Salud registraba una diferencia de 114 nuevos pacientes positivos en relación a la publicada por el Ministerio de Sanidad, que sólo registraba un aumento diario de cinco contagios en Andalucía, por la discrepancia al contabilizar o no como caso confirmado a las personas asintomáticas que han dado positivo a Covid-19.

Además, a la espera de los datos provincializados ofrecidos por el departamento que dirige Jesús Aguirre, el Ministerio comunica que las personas hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en Andalucía ascienden a 665 --34 más en 24 horas--, mientras que los curados suman ya 2.224 personas --192 más--.

A nivel nacional, las muertes por el nuevo coronavirus han vuelto a descender, registrándose en las últimas 24 horas 523 fallecidos más, lo que supone 18.579 en total, mientras que el número casos de personas confirmadas con el virus ha aumentado en un día, detectándose 5.092 más este miércoles (el martes fueron 3.045), lo que eleva la cifra total de afectados a los 177.633.

12:30 l Estos datos difieren de los ofrecidos anteriormente por el Ministerio de Sanidad este martes a las 11:30 porque la Consejería de Salud y Familias de Andalucía incluye como caso confirmado a las personas asintomáticas que han dado positivo a COVID-19. Por tanto, Andalucía alcanza los 10.306 positivos por coronavirus, 119 casos más en 24 horas. El número de fallecidos no varía y sigue siendo de 836 personas, lo que supone 21 más de una jornada a otra y cinco más que el lunes.



Las personas hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en Andalucía ascienden a 631, mientras que los curados suman ya 2.032 personas --65 más--.



Por provincias, la de Málaga registra 2.240 casos y 184 fallecidos; la de Sevilla 2.083 casos y 178 fallecidos; Granada 1.864 y 180; Córdoba 1.190 y 58; Jaén 1.177 y 111; Cádiz 1.001 y 60; Almería 414 y 38; y Huelva 337 y 27.

MARTES | 12:00

Andalucía alcanza los 10.192 positivos por coronavirus pero suma solo cinco más en 24 horas, la menor subida en un día desde el inicio de la pandemia, según los datos difundidos a las 11,30 horas de este martes por el Ministerio de Sanidad, que señala que los fallecidos en la comunidad autónoma son 836, lo que supone 21 más de una jornada a otra y cinco más que el lunes.

A la espera de los datos provincializados ofrecidos por la Consejería de Salud y Familias, el Ministerio comunica que las personas hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en Andalucía ascienden a 631 --diez más en 24 horas--, mientras que los curados suman ya 2.032 personas --65 más--.

A nivel nacional, los casos de coronavirus se elevan a 172.541, lo que suponen 3.045 más que este lunes, según los datos publicados por el Ministerio. Un total de 18.056 personas han muerto (567 más en las últimas 24 horas) y 67.504 ya se han curado (2.777 más).

12:05 | Andalucía alcanza ya los 10.187 positivos por coronavirus, 181 más en 24 horas, la menor subida en un día desde el 19 de marzo, según los datos difundidos a las 11,30 horas de este lunes por el Ministerio de Sanidad, que señala que los fallecidos en la comunidad autónoma son 815, lo que supone 16 más, la cifra más de baja en 24 horas desde el pasado día 31.

A la espera de los datos provincializados ofrecidos por la Consejería de Salud y Familias, el Ministerio comunica que las personas hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en Andalucía ascienden a 621 --dos más en 24 horas--, mientras que los curados suman ya 1.967 personas --129 más--.

A nivel nacional, los casos por coronavirus se han elevado este lunes a 169.496 (3.477 más que el jueves) y las muertes a 17.489 (517 más), lo que supone un descenso de la mortalidad respecto al domingo, cuando se registraron 619 muertes en 24 horas. Ya se han curado 64.727 personas.

LUNES | 11:55

El ritmo del coronavirus ha registrado este lunes el mayor parón hasta la fecha, con 517 fallecidos en 24 horas, que suman un total de 17.489, y 3.477 contagiados más, una cifra que no se veía desde el pasado 18 de marzo, con lo que ya son 169.496 los casos confirmados.

Además, la cifra de personas que supera la enfermedad también mantiene su tendencia al alza y este lunes se han contabilizado otras 2.336 más, que elevan la suma a 64.727.

DOMINGO | 13:00

Andalucía alcanza ya los 10.006 afectados por coronavirus, 294 más en 24 horas, según los datos difundidos a las 11,30 horas de este domingo por el Ministerio de Sanidad, que señala que los fallecidos en la comunidad autónoma son 799, lo que supone 62 más, 16 más que la víspera y el segundo peor dato diario desde el inicio de la pandemia, sólo superado por las 77 muertes del miércoles 8 de abril.

Los 294 nuevos positivos de este domingo suponen un repunte con 92 casos confirmados más que el sábado, aunque se mantiene la contención en el ritmo de aumento de contagios durante toda la semana.

Por su parte, la cifra de hospitalizados en Andalucía en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) sigue ralentizando el ritmo de aumento este domingo hasta los 619, 17 más en 24 horas tras sumar 20 personas el día anterior.

También persiste la tendencia al alza en la cifra de curados, con 208 más en 24 horas hasta alcanzar los 1.838, dato ligeramente superior a los 193 más registrados el sábado. Ello permite que Andalucía siga aumentando la diferencia de curados respecto al número de fallecidos (1.039).

SÁBADO | 13:30

Andalucía alcanza ya los 9.712 afectados por coronavirus, 202 más en 24 horas, según los datos difundidos a las 11,30 horas de este sábado por el Ministerio de Sanidad, que señala que los fallecidos en la comunidad autónoma son 737, lo que supone 46 más, siete más que la víspera y uno menos que los registrados el pasado jueves.

Los 202 nuevos positivos de este sábado, 47 menos que el viernes, refuerzan la contención en el ritmo de aumento de contagios de las últimas jornadas con el primer descenso tras dos días consecutivos creciendo.

Por contra, las 46 muertes de este sábado son siete más que las registradas el viernes y suponen la quinta jornada con más decesos en Andalucía desde el inicio de la pandemia, sólo superada por los 77 del miércoles 8 de abril, los 60 del 1 de abril, los 50 del 4 de abril y los 47 del pasado jueves 9 de abril.

Por su parte, la cifra de hospitalizados en Andalucía en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) sigue con un ritmo de aumento contenido este sábado hasta los 602, 20 más en 24 horas tras sumar 44 personas el día anterior. Ello supone un aumento del 3% en un solo día frente al 8% registrado el viernes.

También persiste la tendencia al alza en la cifra de curados, con 193 más en 24 horas hasta alcanzar los 1.630, aunque es inferior a los 244 más registrados el viernes, el mayor incremento en una sola jornada en Andalucía desde el inicio de la pandemia.

En cualquier caso, Andalucía sigue aumentando la diferencia de curados respecto al número de fallecidos (893) en la cuarta jornada consecutiva en la que la cifra de nuevos curados supera a la de nuevos hospitalizados --93 más-- en 24 horas.

Según los datos aportados en un comunicado por la Consejería de Salud y Familias, Málaga repite este sábado como la provincia que más muertes acumula con un total de 170 con el mayor incremento en las últimas 24 horas --16 más--, seguida de Sevilla con 159 --nueve más--, Granada con 157 --nueve más--, Jaén con 96 --cuatro más--, Cádiz con 52 --tres más--, Córdoba con 49 --uno más--, Almería con 32 --tres más-- y Huelva con 22 --uno más--.

Los contagiados, según detalla la Consejería, ascienden a 2.143 en Málaga --16 más en 24 horas--, seguida de Sevilla con 1.947 --60 más--, Granada con 1.725 --39 más--, Córdoba con 1.136 --20 más--, Jaén con 1.097 --42 más--, Cádiz con 943 --14 más--, Almería con 403 --tres más-- y Huelva con 318 --ocho más--.

Por su parte, los casos de coronavirus que han precisado ingreso alcanzan los 4.808 en Andalucía --93 más en 24 horas--, con Málaga a la cabeza con 1.199 --17 más--, 922 en Sevilla --22 más--, 915 en Granada --25 más--, 561 en Jaén --cuatro más--, 449 en Córdoba --diez más--, 421 en Cádiz --ocho más--, 171 en Almería --dos más-- y 170 en Huelva --cinco más--.

De ellos, 602 pacientes han pasado por la UCI en toda Andalucía --20 más en 24 horas--, siendo Málaga la que lideran estas cifras por primera vez en toda la semana con 137 --14 más--, seguida de Sevilla con 126 --dos más--, Granada con 102 --igual--, Cádiz con 65 --uno más--, Jaén con 57 --uno más--, Córdoba con 55 --uno más--, Almería con 33 --igual-- y Huelva con 27 --uno más--.

Finalmente, la cifra de curados se sitúa 1.630 en toda Andalucía --193 más en 24 horas--, con 523 en la provincia de Málaga --72 más--, 272 en Granada --21 más--, 221 en Sevilla --21 más--, 161 en Córdoba --dos más--, 157 en Cádiz --13 más--, 156 en Jaén --45 más--, 83 en Almería --diez más-- y 57 en Huelva --nueve más--.

SÁBADO | 11:30

Andalucía alcanza ya los 9.712 afectados por coronavirus, 202 más en 24 horas, según los datos difundidos a las 11,30 horas de este sábado por el Ministerio de Sanidad, que señala que los fallecidos en la comunidad autónoma son 737, lo que supone 46 más, siete más que la víspera y uno menos que los registrados el pasado jueves.

Los 202 nuevos positivos de este sábado, 47 menos que el viernes, refuerzan la contención en el ritmo de aumento de contagios de las últimas jornadas. Por contra, las 46 muertes de este sábado son siete más que las registradas el viernes y suponen la quinta jornada con más decesos en Andalucía desde el inicio de la pandemia, sólo superada por los 77 del miércoles 8 de abril, los 60 del 1 de abril, los 50 del 4 de abril y los 47 del pasado jueves 9 de abril.

Por su parte, la cifra de hospitalizados en Andalucía en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) sigue con un ritmo de aumento contenido este sábado hasta los 602, 20 más en 24 horas tras sumar 44 personas el día anterior.

También persiste la tendencia al alza en la cifra de curados, con 193 más en 24 horas hasta alcanzar los 1.630, aunque es inferior a los 244 más registrados el viernes.

En cualquier caso, Andalucía sigue aumentando la diferencia de curados respecto al número de fallecidos (893) en la cuarta jornada consecutiva en la que la cifra de nuevos curados supera a la de nuevos hospitalizados --93 más-- en 24 horas.

VIERNES | 13:00

Andalucía suma 249 nuevos contagios por coronavirus y 39 fallecidos en las últimas 24 horas. Así las cosas, la cifra total de contagiados se eleva a 9.510 personas y el de víctimas mortales a 691, según datos oficiales del Ministerio de Sanidad. El número total de ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos de los hospitales andaluces es de 582 contagiados, es decir, 44 personas más han necesitado mayor antención sanitaria en el último día. En el otro lado de la balanza, los infectados que han conseguido superar la enfermedad, cifra que se sitúa en los 1.437 curados.



JUEVES | 12:00

El número de contagiados por coronavirus en Andalucía se eleva a 9.261 casos, 264 más que ayer miércoles, un aumento del 2,9 %, y los fallecidos alcanzan los 652, 47 más, lo que supone un incremento del 7,7 %, según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad.

En las últimas 24 horas se han contabilizado 152 curados más, lo que da un total de 1.193 y el número de ingresados en la UCI se eleva a 538, 18 más que ayer.

13:30 | Andalucía ha registrado en las últimas 24 horas la mayor cifra de fallecidos por coronavirus en un solo día, con 77, lo que sitúa el número de víctimas mortales por la pandemia en 605 y los afectados en casi 9.000.

Los otros días con mayor número de fallecidos por coronavirus son el 1 de abril, cuando se contabilizaron 60 muertes, y el 4 de abril, cuando hubo 50 víctimas mortales, según los datos oficiales.

Otros días con un elevado número de muertos por COVID-19 fueron el 5 de abril, con 44 fallecidos; el 7 del mismo mes, con 37; el 2 de abril, cuando se registraron 35 fallecidos; y el 3 de abril, con 33 víctimas mortales.

Las primeras muertes en Andalucía por coronavirus se produjeron el 13 de marzo, con dos fallecidos, y desde entonces todos los días hubo víctimas mortales, según los datos de la Consejería de Salud y Familias.

El primer día con diez o más víctimas mortales fue el 21 de marzo, cifra que se redujo a siete al día siguiente, y a partir de entonces, los muertos siempre fueron diez o más diarios.

Los últimos datos oficiales recogen que el número de contagiados por coronavirus en Andalucía hasta hoy se eleva a 8.997 casos, 230 más que ayer, lo que supone un aumento del 2,6 %, mientras que el aumento de fallecidos respecto a ayer ha sido del 14,5 %.

Según los datos del Ministerio de Sanidad, los curados suponen 1.041, 141 más que ayer, un aumento del 15,6 %, y hay 520 pacientes en la UCI, 21 más que el último día, un 4,2 % más.

En España, los casos positivos de coronavirus mantienen el ligero repunte que rompió ayer una semana consecutiva a la baja con 6.180 contagios nuevos, que suman un total de 146.690, mientras que el número de fallecidos alcanza los 14.555 tras otras 757 muertes, 14 más que las del último balance.

Además, otras 4.813 personas se han recuperado de la enfermedad, con lo que ya son 48.021, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Sanidad.

MIÉRCOLES | 12:00



El número de contagiados por coronavirus en Andalucía se eleva a 8.997 casos, 230 más que ayer, lo que supone un aumento del 2,6 %, y los fallecidos alcanzan los 605, 77 más que en las últimas 24 horas, lo que supone un incremento del 14,5 %.

Según los datos del Ministerio de Sanidad, que incluyen el mayor número de curados en un día, con 1.041, hay 520 pacientes en la UCI, 21 más que el último día, un 4,2 % más, mientras que los curados suponen 141 más que ayer, un aumento del 15,6 %, según los mismos datos.

MARTES | 12:00



Andalucía alcanza ya los 8.767 afectados por coronavirus pero sigue reduciendo el ritmo de contagios tras sumar solo 186 positivos en 24 horas, según los datos difundidos a las 11,30 horas de este martes por el Ministerio de Sanidad, lo que supone un retroceso importante respecto a ayer cuando sumó 280. Sin embargo, los fallecidos ascienden a 528, 37 más de una jornada a otra frente a los 21 que se registraron este lunes.

A la espera de los datos provincializados ofrecidos por la Consejería de Salud y Familias, el Ministerio comunica que las personas hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en Andalucía ascienden a 499 --diez más en 24 horas--, mientras que los curados suman ya 900 personas --102 más--.

Los 280 nuevos positivos de este lunes ya mantenían la senda de ralentización de las últimas jornadas tras los 495 registrados el sábado, una senda que continúa con los datos de este martes. Por su parte, los 21 fallecidos contabilizados este lunes representaban la menor cifra de los últimos seis días y 29 menos que el domingo.

LUNES | 12:00



Andalucía alcanza ya los 8.581 afectados por coronavirus tras sumar 280 positivos, según los datos difundidos a las 11,30 horas de este lunes por el Ministerio de Sanidad, lo que supone un significativo retroceso respecto a los 432 de este domingo y a los 495 de este sábado. Además, los fallecidos ascienden a 491, 21 más en 24 horas, la mitad de las muertes registradas el sábado.

Los 280 nuevos positivos de este lunes mantienen la senda de ralentización de las últimas jornadas tras los 495 registrados ayer sábado y suponen la menor tasa de expansión del coronavirus en 24 horas, con un 3,4%. Con estos datos, Andalucía suma la cuarta jornada consecutiva con una subida inferior a los 500 contagios diarios, tras haber registrado 580 el jueves 2 y 574 el miércoles 1.

Por su parte, los 21 fallecidos contabilizados este lunes representan la menor cifra de los últimos seis días y 29 menos menos que ayer domingo, con lo que las muertes crecen a un 4,4% en las últimas 24 horas frente al 10% de la jornada precedente.

La cifra de hospitalizados en Andalucía en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) también reduce su ritmo de aumento y se eleva a 489, apenas 15 más en 24 horas tras sumar 110 personas el día anterior. Pese a este descenso, el número de pacientes en UCI representa ya el 11% de los que han requerido ingreso, que se cifran este lunes en 4.227, 120 más.

También se mantiene la tendencia al alza en la cifra de curados, con un 20% más en 24 horas hasta alcanzar los 798. De este modo, sigue aumentando la diferencia respecto al número de fallecidos (307) tras sumar 133 nuevos curados, aunque esta cifra está por debajo de los más de 200 contabilizados el sábado y el domingo.

DOMINGO | 13:30 |

Andalucía alcanza ya los 8.301 afectados por coronavirus, 432 más. Los fallecidos en la comunidad autónoma son 470, lo que supone 44 más, tercera cifra más alta en 24 horas tras los 60 registrados el pasado miércoles 1 de abril y los 50 de ayer sábado 4, con lo que las muertes descienden un 10% en las últimas 24 horas.

La cifra de 432 nuevos positivos de este domingo representa un significativo retroceso respecto a los 495 registrados ayer sábado y supone la menor tasa de expansión del coronavirus en 24 horas, con un 5,4%. Con estos datos, Andalucía suma la tercera jornada consecutiva con una subida inferior a los 500 contagios diarios, tras haber registrado 580 el jueves 2 y 574 el miércoles 1.

Por su parte, la cifra de hospitalizados en Andalucía en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) se eleva a 474, con un aumento del 30% en 24 horas con 110 personas más. Además se da la circunstancia de que el número de pacientes en UCI supera por primera vez el 10% de los que han requerido ingreso, que se cifran este domingo en 4.107.

Otro dato positivo de la jornada es que se mantiene la tendencia al alza en la cifra de curados con un 43% más en 24 horas hasta alcanzar los 665. De este modo, aumenta la diferencia respecto al número de fallecidos (195) tras sumar 202 nuevos curados, segundo mayor número en un solo día desde que se contabilizan los datos tras los 205 de este sábado. La cifra de pruebas realizadas en Andalucía alcanza las 34.096.

La provincia que más fallecidos suma, según los datos aportados por la Consejería de Salud y Familias en un comunicado, sigue siendo Málaga con 118 muertes --ocho más en 24 horas--, seguida de cerca por Granada con 114 --nueve más--, Sevilla con 93 --18 más--, Jaén con 49 --tres más--, Córdoba con 32 --dos más--, Cádiz con 31 --cuatro más--, Almería con 22 y Huelva con 11. Estas dos últimas provincias no suman fallecidos este domingo.

Málaga también sigue encabezando la cifra de contagiados con 1.863 --63 más en 24 horas--, seguida de Sevilla con 1.602 --67 más--, Granada con 1.477 --98 más--, Jáen con 914 --40 más--, Córdoba con 974 --82 más--, Cádiz con 846 --50 más--, Almería con 346 --27 más-- y Huelva con 279 --cinco más--.

Por su parte, los casos de coronavirus que han precisado ingreso en Andalucía suman 4.107, 211 más que ayer. En total, en Málaga hay 1.057 --47 más en 24 horas--, 787 en Granada --60 más--, 747 en Sevilla --35 más--, 475 en Jaén --16 más--, 385 en Córdoba --20 más--, 365 en Cádiz --20 más--, 151 en Almería --cinco más-- y 140 en Huelva --ocho más--.

De ellos, 474 pacientes están en la UCI en toda Andalucía--110 más en 24 horas--, con Sevilla por primera vez a la cabeza con 100 --32 más--, seguida de Málaga con 94 --seis más--, Granada con 84 --13 más--, Cádiz con 49 --uno más--, Jaén con 46 --19 más--, Córdoba también con 46 --13 más--, Almería con 30 --tres más-- y Huelva con 25 --14 más--.

La cifra de curados se sitúa 665 en toda Andalucía --202 más en 24 horas--, con 211 en la provincia de Málaga --49 más--, 101 en Granada --64 más--, 88 en Cádiz --26 más--, 82 en Sevilla --29 más--, 66 en Córdoba --11 más--, 60 en Jaén --21 más--, 39 en Almería --dos más-- y 18 en Huelva --diez más--.

DOMINGO | 11:30 |

Andalucía alcanza ya los 8.301 afectados por coronavirus, 432 más, según los datos difundidos a las 11,30 horas de este domingo por el Ministerio de Sanidad, que señala que los fallecidos en la comunidad autónoma son 470, lo que supone 44 más, tercera cifra más alta en 24 horas tras los 60 registrados el pasado miércoles 1 de abril y los 50 de ayer sábado 4.

No obstante, este domingo se mantiene la tendencia positiva en la cifra de curados, que alcanza los 665 y aumenta la diferencia respecto al número de fallecidos (195), tras sumar 202, segundo mayor número en un solo día desde que se contabilizan los datos tras los 205 de este sábado.

Además las personas hospitalizadas en Andalucía en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) ascienden a 474, con un aumento de 110 más en 24 horas, casi cuatro veces más que el incremento de 26 registrado este viernes.

Por su parte, la cifra de 432 nuevos positivos de este domingo representa un significativo retroceso respecto a los 495 registrados ayer sábado y supone la tercera jornada consecutiva con una subida inferior a los 500 contagios diarios, tras los 580 del jueves 2 y los 574 del miércoles 1.

SÁBADO | 13:30 |

Andalucía alcanza ya los 7.869 afectados por coronavirus, 495 más. El número de fallecidos en la comunidad autónoma asciende a 426, lo que suponen 50 más, segunda cifra más alta en 24 horas tras los 60 registrados el pasado miércoles 1 de abril.

No obstante, este sábado es la primera jornada en que la cifra total de pacientes curados en la comunidad, 463, supera a la de fallecidos, 426, gracias a que se han registrado 205 curados más en las últimas 24 horas, el mayor número en un solo día desde que se contabilizan los datos.

Además las personas hospitalizadas en Andalucía en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) ascienden a 364, 26 más en 24 horas, menos de la mitad que el aumento de 58 registrado este viernes.

Por su parte, la cifra de 495 nuevos positivos representa un aumento cercano al 19% en 24 horas después de una jornada en que el número había registrado el menor ascenso en un solo día en Andalucía.

La provincia que más fallecidos suma, según los datos aportados por la Consejería de Salud y Familias, sigue siendo Málaga con 110 muertes --12 más en 24 horas--, Granada 105 --12 más--, Sevilla 75 --10 más--, Jaén 46 --tres más--, Córdoba 30 --cinco más--, Cádiz 27 --cinco más--, Almería 22 --dos más-- y Huelva 11 --uno más--.

Málaga también sigue encabezando la cifra de contagiados con 1.800 --75 más en 24 horas--, seguida de Sevilla con 1.535 --73 más--, Granada con 1.379 --87 más--, Jáen con 874 --53 más--, Córdoba con 892 --110 más--, Cádiz con 796 --42 más--, Almería con 319 --18 más-- y Huelva con 274 --37 más--.

La cifra de curados, que casi se duplica en 24 horas, se sitúa 463 en toda Andalucía, con 162 en la provincia de Málaga --52 más--, 53 en Sevilla --20 más--, 62 en Cádiz --34 más--, 55 en Córdoba --45 más--, 47 en Granada --22 más--, 39 en Jaén --16 más--, 37 en Almería --12 más-- y ocho en Huelva --cuatro más--.

Por su parte, los casos de coronavirus que han precisado ingreso en Andalucía son 3.896 --223 más que ayer--. En total, en Málaga hay 1.010, 727 en Granada, 712 en Sevilla, 459 en Jaén, 365 en Córdoba, 345 en Cádiz, 146 en Almería y 132 en Huelva. De ellos, 364 pacientes están en la UCI --26 más--, 79 de ellos en Málaga, 71 en Granada, 68 en Sevilla, 48 en Cádiz, 33 en Córdoba, 27 en Almería y Jaén y 11 en Huelva.

Además 2.022 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, 455 de ellos en Granada; 396 en Málaga; 363 en Sevilla; 217 en Córdoba; 209 en Jaén; 207 en Cádiz; 91 en Huelva y 84 en Almería.

SÁBADO | 12:00 | Andalucía alcanza ya los 7.869 afectados por coronavirus, 495 más, según los datos difundidos a las 11,30 horas de este sábado por el Ministerio de Sanidad, que señala que los fallecidos en la comunidad autónoma son 426, lo que supone 50 más, segunda cifra más alta en 24 horas tras los 60 registrados el pasado miércoles 1 de abril.

No obstante, este sábado es la primera jornada en que la cifra total de pacientes curados en la comunidad, 463, supera a la de fallecidos, 426, gracias a que se han registrado 205 curados más en las últimas 24 horas, el mayor número en un solo día desde que se contabilizan los datos.

Además las personas hospitalizadas en Andalucía en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) ascienden a 364, 26 más en 24 horas, menos de la mitad que el aumento de 58 registrado este viernes.

Por su parte, la cifra de 495 nuevos positivos representa un aumento cercano al 19% en 24 horas después de una jornada en que el número había registrado el menor ascenso en un solo día en Andalucía.

13:30 | Andalucía alcanza ya los 7.374 afectados por coronavirus, 402 más, según los datos difundidos a las 11,30 horas de este viernes por el Ministerio de Sanidad, que señala que los fallecidos en la comunidad autónoma son 376, lo que supone 33 más, tercera cifra más alta en 24 horas tras los 60 registrados este miércoles y los 35 de este jueves.

Además las personas hospitalizadas en Andalucía en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) ascienden a 338, 58 más en 24 horas, con lo que casi triplica el aumento de 20 registrado este jueves. Por su parte, la cifra de pacientes curados suma ya 258 personas, 30 más, lo que supone una ralentización en relación con la jornada precendente, cuando se incrementaron en 46.

Al margen del tercer peor dato en fallecimientos desde el inicio de la crisis sanitaria, aunque supone un descenso del 5% respecto a las 35 muertes del jueves, la cifra de 402 nuevos positivos representa una significativa reducción del 30% en 24 horas después de una jornada en que el número había permanecido estable.

En cuanto a los datos por provincia, la Consejería de Salud y Familias ha detallado en un comunicado que Málaga registra 1.725 contagiados --81 más en 24 horas--, seguida de Sevilla con 1.462 --91 más--, Granada con 1.292 --62 más--, Jáen con 821 --33 más--, Córdoba con 782 --54 más--, Cádiz con 754 --57 más--, Almería con 301 --11 más-- y Huelva con 237 --13 más--.

Sobre el número de fallecidos por provincias, el acumulado hasta ahora señala que Málaga registra 98 muertes --cinco más en 24 horas--, Granada 93 --siete más--, Sevilla 65 --ocho más--, Jaén 43 --cuatro más--, Córdoba 25 --no suma ningún caso--, Cádiz 22 --tres más--, Almería 20 --dos más-- y Huelva diez --cuatro más--.

12:00 | El número de contagiados por el coronavirus en Andalucía ha alcanzado los 7.374 casos, 402 más en las últimas 24 horas, con 376 fallecidos, 33 más, según datos facilitados este lunes por el Ministerio de Sanidad.

De todos ellos, 338 pacientes están en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), mientras que 258 han superado la enfermedad.

VIERNES | 11:45 | El Ministerio de Sanidad ha confirmado este jueves un total de 10.935 muertos con coronavirus tras sumar otros 932 fallecidos en las últimas 24 horas, en las que se han contabilizado además 7.472 nuevos contagiados, que ya alcanzan la cifra de 117.710.

También, 6.416 pacientes están ingresados en la UCI, 324 más, y otras 8.270 personas más se han recuperado del COVID-19, con lo que ya son 30.513, según los últimos datos facilitados por el departamento que dirige Salvador Illa.

12:20 | Andalucía alcanza ya los 6.972 afectados por coronavirus, 580 más, según los datos difundidos a las 11,30 horas de este jueves por el Ministerio de Sanidad, que señala que los fallecidos en la comunidad autónoma son 343, lo que supone 35 más.

A la espera de los datos provincializados ofrecidos por la Consejería de Salud y Familias, el Ministerio comunica que las personas hospitalizadas en Andalucía en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) ascienden a 280 --20 más--, mientras que los curados suman ya 228 personas --46 más--.

La cifra de muertes conocida este miércoles --60 más-- ha sido el peor dato de fallecimientos registrado en 24 horas en Andalucía desde el inicio de la crisis sanitaria. Además, la cifra de 574 nuevos positivos de este martes supuso un aumento del 9%, pero se quedó lejos del mayor incremento en 24 horas registrado este lunes.

JUEVES 12:00 | El Ministerio de Sanidad ha confirmado este jueves un total de 10.003 muertos con coronavirus tras sumar un nuevo récord diario con otros 950 fallecidos en las últimas 24 horas, en las que se han contabilizado además 8.102 contagiados más, que ya alcanzan la cifra de 110.238.

También, 6.092 pacientes están ingresados en la UCI, 220 más, y otras 4.096 personas más se han recuperado del COVID-19, con lo que ya son 26.743, según los últimos datos facilitados por el departamento que dirige Salvador Illa.

12:30 | El número de personas contagiadas por el coronavirus en Andalucía ha alcanzado los 6.392 casos, 574 más en las últimas 24 horas, con 308 fallecidos, 60 más, según datos facilitados este lunes por el Ministerio de Sanidad.

De todos ellos, 260 pacientes están en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), mientras 182 han superado la enfermedad.

MIÉRCOLES 12:00 | El Ministerio de Sanidad ha confirmado este miércoles un total de 102.136 casos positivos de coronavirus, 7.719 más que hace veinticuatro horas, y 9.053 fallecidos, 864 más.

Además, 5.872 pacientes están ingresados en la UCI y 22.647 personas ya se han recuperado del COVID-19, según los últimos datos facilitados por el departamento que dirige Salvador Illa.

12:30 | Andalucía alcanza ya los 5.818 afectados por coronavirus, 413 más, según los datos difundidos a las 11,30 horas de este martes por el Ministerio de Sanidad, que señala que los fallecidos en la comunidad autónoma ascienden a 248, 12 más.

A la espera de los datos provincializados ofrecidos por la Consejería de Salud y Familias, el Ministerio comunica que las personas hospitalizadas en Andalucía en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) ascienden a 235 --19 más--, mientras que los curados suman ya 160 personas --cinco más--.

La cifra de positivos alcanzada este lunes supone el mayor aumento de casos nuevos registrados en 24 horas en Andalucía. Hasta ayer el mayor incremento contabilizado se había producido el 25 de marzo con 539 nuevos positivos. Por el contrario, los datos de este pasado domingo arrojaron que se había registrado el menor porcentaje de un día para otro desde el pasado 16 de marzo.

Respecto a los fallecimientos, los 32 contabilizados este domingo supusieron el peor dato registrado en una sola jornada en Andalucía, superando los 31 del sábado. Este lunes se repitieron las cifras del pasado martes 24 de marzo con 29 muertes más.

MARTES 12:00 | El Ministerio de Sanidad ha confirmado este lunes un total de 94.417 casos positivos de coronavirus, 9.222 más que hace veinticuatro horas, y 8.189 fallecidos, 849 más.

Además, 5.607 pacientes están ingresados en la UCI y 19.259 personas ya se han recuperado del COVID-19, según los últimos datos facilitados por el departamento que dirige Salvador Illa.

LUNES | 11:30 | Andalucía alcanza ya los 5.405 afectados por coronavirus, 723 más, según los datos difundidos a las 11,30 horas de este lunes por el Ministerio de Sanidad, que señala que los fallecidos en la comunidad autónoma ascienden a 236, 29 más.

A la espera de los datos provincializados ofrecidos por la Consejería de Salud y Familias, el Ministerio comunica que las personas hospitalizadas en Andalucía en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) ascienden a 216 --15 más--, mientras que los curados suman ya 155 personas --siete más--.

Hoy se inicia la primera prórroga de nuestro confinamiento. Dos semanas más de lucha en las que tenemos que seguir empujando todos. Confiemos porque hay mucha gente dando lo mejor de sí mismos para lograr salir de esta.



Informe actualizado. pic.twitter.com/Ai4150wiTk — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) March 30, 2020

Los datos de este domingo sobre los contagiados por coronavirus en la comunidad arrojaron que se había registrado el menor porcentaje de incremento de un día para otro desde el pasado 16 de marzo, prácticamente desde que se inició el estado de alarma en España. Sin embargo, los contagios han vuelto a subir este lunes, con un 15,44% más en 24 horas.

Respecto a los fallecimientos, los 32 contabilizados este domingo han supuesto el peor dato registrado en una sola jornada en Andalucía, superando los 31 del sábado y los 29 del pasado martes. En los dos días precedentes se habían producido 21 muertes el jueves y 10 el viernes.

Andalucía alcanza ya los 4.682 afectados por coronavirus, 405 más, según los datos difundidos a las 11.30 horas de este domingo por el Ministerio de Sanidad, que señala que los fallecidos en la comunidad autónoma ascienden a 207.

A la espera de los datos provincializados ofrecidos por la Consejería de Salud y Familias, el Ministerio comunica que las personas hospitalizadas en Andalucía en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) ascienden a 201, lo que supone 29 más. Por su parte, los curados suman ya 148 personas.

La cifra de 405 nuevos casos confirmados es inferior a los 484 nuevos positivos registrados el sábado y vuelven a la tendencia de las dos jornadas precedentes, en las que los nuevos casos confirmados cada día quedaron por debajo de 400, 387 el viernes y 396 jueves.

Respecto a los fallecimientos, los 32 contabilizados este domingo suponen el peor dato registrado en una sola jornada en Andalucía, superando los 31 de ayer sábado y los 29 del pasado martes. En los dos días precedentes se habían producido 21 muertes el jueves y 10 el viernes.

MÁLAGA SIGUE LIDERANDO EL NÚMERO DE CASOS POSITIVOS

Respecto a los fallecimientos, los 32 contabilizados este domingo suponen el peor dato registrado en una sola jornada en Andalucía, superando los 31 de ayer sábado y los 29 del pasado martes. En los dos días precedentes se habían producido 21 muertes el jueves y 10 el viernes.

La provincia que más fallecidos suma, según los datos aportados por la Consejería de Salud y Familias en un comunicado, sigue siendo Málaga con un total de 64 --ocho más--, seguida de Granada con 57 --ocho más-- y Sevilla con 30 --cuatro más--. Jaén contabiliza 20 muertes --cuatro más--, Almería 12 --dos más--, Córdoba 11 --dos más--, Cádiz nueve --dos más-- y Huelva cuatro --dos más--.

En cuanto a los contagios, hay 1.158 positivos en Málaga, 912 en Sevilla, 860 en Granada, 501 en Jaén, 473 en Córdoba, 447 en Cádiz, 200 en Almería y 131 en Huelva. Las personas ingresadas en los distintos hospitales de la comunidad autónoma ascienden a 2.294 --188 más--, con 642 en Málaga; 427 en Granada; 397 en Sevilla; 279 en Jaén; 221 en Córdoba; 170 en Cádiz; 86 en Almería; y 72 en Huelva. Los hospitalizados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) llegan a 201 --29 más--.

Por su parte, las personas en seguimiento activo en la región son 2.181 --185 más--, con 485 en Málaga, 452 en Sevilla, 376 en Granada, 268 en Cádiz, 241 en Córdoba, 202 en Jaén, 102 en Almería y 55 en Huelva. Además, la incidencia acumulada (IA) en los en los últimos 14 días es de 50,45 casos por cada 100.000 habitantes.

407 ALTAS Y 148 PACIENTES CURADOS EN ANDALUCÍA

Por otro lado, 407 pacientes --74 más-- han recibido el alta hospitalaria en Andalucía para completar su recuperación en domicilio, donde permanecerán bajo seguimiento activo, de ellos 176 en Málaga, 78 en Sevilla, 64 en Granada, 35 en Jaén, 20 en Córdoba, 13 en Cádiz, 12 en Almería y nueve en Huelva.

Del mismo modo, 148 pacientes --nueve más-- se han curado ya en Andalucía, 81 en la provincia de Málaga, 17 en Sevilla, 16 en Jaén, 13 en Granada, nueve en Cádiz, seis en Almería, cuatro en Córdoba y dos en Huelva.

Según la Consejería de Salud, los nuevos casos declarados están pendientes de confirmación del Centro Nacional de Microbiología y se han activado los protocolos de prevención dictaminados por el Ministerio de Sanidad para determinar los posibles contactos directos que hayan tenido estos pacientes.

El departamento que dirige Jesús Aguirre reitera su agradecimiento a la "magnífica labor" de todos los profesionales de los centros sanitarios andaluces en estas circunstancias excepcionales, "demostrando una vez más su responsabilidad, compromiso e implicación en la lucha contra esta epidemia", que también hace extensible a los profesionales de la Unidad Militar de Emergencias (UME) por su "encomiable labor" durante estos días; al personal del Infoca, que se incorpora en las labores de limpieza y logística; al personal de las residencias de mayores, y al personal de ayuda a domicilio que vela continuamente por el bienestar de las personas más vulnerables.