Alzheimer, la enfermedad del olvido: "Cómo saber si estamos ante un fallo de nuestro cerebro"

Llega sin avisar. Y de pronto, un buen día, notamos cosas raras. Cosas que no entran dentro de la normalidad. Un día nos dice que no sabe dónde están las llaves. Otro, aparece con una chaqueta de lana en pleno invierno. Hasta que nos dice qque no sabe cómo llegar a casa. O que no sabe dónde está el interruptor de la luz.

El alzheimer no es hereditario

Y entonces, ese “No me acuerdo” ya no es algo anecdótico. Ya no es un fallo de memoria al que no echamos cuenta. Porque detrás de ese comportamiento, puede haber una enfermedad que afecta a más de 135.000 personas en Andalucía: Alzheimer. Hay otro dato aún más demoledor: la prevalencia de la enfermedad en Andalucía ha aumentado más de un 64% en los últimos diez años.

Alertas ante el alzhéimer

En COPE Andalucía, hablamos con Roberto Suárez es psicólogo, especializado en problemas de salud mental y tecnico asesor de la Confederación Andaluza del Alzhéimer.

Nos cuenta cuándo deben saltarnos las alarmas con alguien de nuestro entorno. Otra llamada de atención es que de pronto, nuestros mayores se olviden de las fechas de cumpleaños.

O no se acuerdan de los ingredientes de aquella receta de toda la vida. Otro síntoma de que algo no va bien es cuando colocan las cosas en lugares donde no se suelen poner. Por ejemplo, meten las llaves en el frigorífico.

Cuando un despiste debe preocuparnos

A veces, nuestros mayores o nosotros mismos nos sentimos despistados. ¿Eso puede ser síntoma de alzhéimer? Roberto Suárez nos advierte: “hay que tener cuidado con hacer un diagnostico erróneo, porque todos tenermos lo que denominamos olvidos cotidianos, son fallos de atención, no fallos de memoria. A todos nos ha pasado alguna vez. Salimos de casa y en el portal no recordamos si hemos cerrado o no la puerta con llave”.

¿Cuando nos damos cuenta suele ser demasiado tarde? Según Roberto Suárez, “la enfermedad tarda en dar la cara. El cerebro puede estar entre veinte y veinticinco años teniendo síntomas de alzheimer, pero como no se aprecian, no somos conscientes de ello”.

Cosa de genes

El alzheimer no es una enfermedad hereditaria pero sí es una enfermedad genética. Una enfermedad que afecta más a mujeres que a hombres. ¿El motivo? Las mujeres vivimos más y es una enfermedad que da la cara sobre todo a personas mayores. Aunque mucho cuidado, sigue subiendo el caso de enfermos de alzeimer menores de 65 años.

Según las estadísticas, el alzheimer afecta sobre todo a personas mayores de 65 años

En la actualidad, hay mucho trabajo de prevención. Es clave. Por eso, los sanitarios no atienden el alzhéimer sólo cuando aparece si no que ponen el foco en la importancia de una calidad de vida, como mejorar nuestros hábitos, practicar deporte, evitar el tabaco y las bebidas alcohólicas.

"Código Alzhéimer"

Son más de 900.000 las personas en nuestro país que sufren demencia, de las que el 60% padecen alzheimer. Los expertos se empeñan en marcar la diferencia entre ambos conceptos. El alzheimeres una "enfermedad específica que empeora progresivamente nuestro cerebro con el tiempo".

Las farmacias han puesto en marcha el "Código Alzheimer", para detectar posibles casos

Hay un proyecto que ya ha echado a andar. Comenzó en Granada, se llama “Red de farmacias: Memorias compartidas”. Entre quienes lo están materializando lo llaman coloquialmente “Código Alzheimer”. La esencia de esta práctica la ha extendido el Consejo Andaluz de colegios de farmacéuticos a todas las provincias andaluzas con la ayuda de la Fundación Bidafarma y la Confederación Andaluza de Alzheimer.

Más atención a los mayores en zonas rurales

Se denomina Red porque realmente la clave está en activar desde la farmacia ese recorrido de especialista que debe seguir el paciente ante cualquier sospecha.

Es importante porque a partir de ciertas edades muchas personas mayores, viven solas y necesitan mucho más esa atención. Esta red adquiere todavía más relevancia en los entornos rurales donde no hay centros de salud cerca, y la farmacia es la única relación que tienen los vecinos en su día a día con un profesional de la salud.

