La Aemet pone en alerta a Andalucía: lluvias, granizo y fuerte oleaje sacuden la región este domingo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este domingo avisos de nivel amarillo por lluvias y tormentas en las provincias de Almería, Córdoba, Granada y Jaén. En algunas zonas podrían registrarse acumulaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, además de fuertes rachas de viento y granizo. Asimismo, también se han activado avisos por fenómenos costeros en Cádiz y en gran parte del litoral mediterráneo.

Provincias en aviso por lluvias

En Almería, el aviso amarillo por precipitaciones y tormentas estará vigente desde las 14:00 horas hasta la medianoche en las comarcas de Valle del Almanzora y Los Vélez, donde se prevén hasta 15 l/m² en una hora. Por su parte, en Córdoba, la alerta se concentra en la Subbética cordobesa entre las 15:00 y las 06:00 de la madrugada, con acumulaciones de hasta 10 l/m² y la posibilidad de granizo.

La provincia de Granada también se ve afectada, con avisos en la Cuenca del Genil, Nevada y Alpujarras desde las 15:00 hasta las 06:00, esperando hasta 20 litros por metro cuadrado y granizo. En Jaén, los avisos se extienden por las comarcas de Valle del Guadalquivir, Capital, Montes, Cazorla y Segura desde la tarde, con precipitaciones acumuladas de entre 15 y 20 l/m² y también presencia de granizo.

Fuerte oleaje en la costa

El litoral mediterráneo también está en alerta. En Almería, las zonas del Poniente y la capital tienen aviso por fenómenos costeros desde mediodía, con viento del oeste de 50 a 60 km/h y olas de hasta tres metros. La costa granadina presenta un escenario similar, con el mismo aviso y condiciones meteorológicas activas desde las 12:00 horas.

En Málaga, el aviso amarillo afecta a las comarcas de la Axarquía, Sol y Guadalhorce desde las 9:00 de la mañana, donde se esperan olas de entre dos y tres metros. Finalmente, en Cádiz, la zona del Estrecho permanecerá bajo aviso por viento del oeste de hasta 61 km/h en el entorno de Ceuta y Algeciras durante gran parte del domingo.