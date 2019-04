La Semana Santa de Málaga a través de la radio

La Semana Santa de Málaga hay que vivirla a pie de calle para conocerla de verdad. Bajar al centro y recorrer las calles es enamorarse para siempre de olores, colores, sabores, y también de sonidos únicos. Precisamente en esto último, en el sonido de la Semana Santa somos especialistas en COPE Málaga. Antes incluso de entrar en Cuaresma, la radio comienza prepararse para el gran acontecimiento que se acerca, que está a punto de vivirse y esperamos con ilusión.

NUEVO RECORRIDO OFICIAL

Este año somos conscientes de que va a ser histórico. La Semana Santa de Málaga estrenará un nuevo recorrido oficial y toda una ciudad está expectante ante unos cambios que seguro que sirven para hacer aún más grande nuestra Semana Mayor. En estos días de pasión, la radio se transforma y las fuerzas se multiplican para poder llevarte una Semana Santa que este año será distinta en su recorrido y horarios, pero que te acercaremos con la misma ilusión de siempre. Para ello, Adolfo Arjona se pone al frente de un amplio equipo técnico y humano para, a partir del Domingo de Ramos, contarte día a día lo que sucede en las calles de Málaga. En nuestras calles.

UNA GRAN RESPONSABILIDAD

En COPE Málaga somos conscientes de la gran responsabilidad que conlleva transmitir las sensaciones y momentos de una Semana Santa única. El toque de campana, las órdenes de los mayordomos, las saetas, el crujir de los varales, o la música que acompaña a las más de 40 cofradías que procesionan durante una semana, son sólo algunos de esos sonidos que llegan a los oyentes a través de los micrófonos azules de COPE Málaga.

Estamos seguros de que vamos a contarte este acontecimiento como nadie. Nuestros oyentes lo saben y por eso nos han convertido en la emisora de radio más escuchada en Málaga y provincia.

Si sientes curiosidad, pon la radio cada día a partir de las 17 horas. Te aseguramos que vas a vivir toda una experiencia durante la que no te faltará ningún detalle. Para ello, puedes escucharnos en el 97.1 y 93.4 FM, 882 AM y en internet en cope.es/malaga. Si necesitas información extra, descarga nuestra APP “Semana Santa Málaga”, el complemento definitivo para no perderte nada durante estos días.