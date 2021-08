Vecinos del centro de Málaga denuncian descontrol en las calles cuando cierran los bares de copas

En las últimas horas, un vídeo grabado en el centro histórico de Málaga se ha hecho viral en redes sociales. En las imágenes aparecen decenas de jóvenes gritando, unos encima de otros, sin mantener distancia de seguridad y sin mascarilla. Es una situación que vienen denunciados los vecinos del centro histórico.

El presidente de la Asociación de Vecinos Centro Antiguo, Alfonso Miranda asegura que todas las noches, cuando cierran los bares de copas a las dos de la madrugada, el descontrol se apodera de las calles: “Ni Covid ni nada, el que quiera divertirse lo puede hacer, que no ocurre nada. Para que venga la policía poco menos que sangre tiene que haber en la calle”.

El presidente de la asociación manifiesta en COPE Málaga que con la situación de pandemia los bares de copas “deberían estar cerrados”. Además, pone de manifiesto la falta de control fuera de las calles y señala que la fiesta, una vez cerrados los bares de copas, se traslada también al interior de las viviendas: “El 99 por ciento están en pisos turísticos, que no hay control ninguno. Y en un piso turístico para dos, se meten 10,12,14...Sin que nadie les diga nada. Sin mascarilla, por las escaleras para arriba y para abajo,los ascensores... Un descontrol absoluto”.

VERSIÓN MUNICIPAL

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado que se vienen tomando medidas y, es más, ha defendido que "en materia de actuación para el COVID nuestra Policía yo creo que tiene el récord en España de actuación proactiva de sanciones". Al respecto, ha recordado los comités de coordinación regionales y también provinciales en los meses iniciales del estado de alarma aludiendo a las estadísticas de sanciones semana por semana, casi día por día de la Policía Local y otros cuerpos y "la Policía Local destacaba siempre, pero destacaba doble, triple que otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Málaga". "Siempre hemos estado muy en vanguardia, se siguen imponiendo sanciones del orden de varios centenares a la semana entre conceptos de mascarilla y beber en las calles, que está prohibido", ha defendido el regidor malagueño. Ha reconocido, no obstante, que es "un tema complejo", con el límite de las 02.00 horas que cierran los locales de ocio "y eso genera una presencia fuera del espacio".

UNA MINORÍA

Por ello, ha incidido en que "siempre llamamos a la responsabilidad de todos; unos hacen caso, la mayoría, y otros, la minoría, como hace ruido se nota, la mayoría hace caso...". "Hoy es muy fácil, y yo lo comprendo, que un vecino que le moleste el ruido, grabe la imagen y la ponga, pasa aquí y pasará en decenas y centenares de ciudades españolas", ha dicho, añadiendo: "¿Sirve de consuelo? No". En relación con la solución ha dicho que "aparte de las sanciones es una palabra muy clara que se llama educación, sensibilidad cívica, responsabilidad". De la Torre ha señalado que "la libertad de cada uno termina en la libertad de los demás. Cuando la libertad mía molesta a la libertad y derechos de los demás he de frenar mi libertad, he de controlar mi libertad y ser respetuoso con los demás". "Ese concepto, un valor, que en la educación bien entendida cala profundamente, la mayoría lo tiene entendido y una minoría no, y tomar una copa de alcohol, a lo mejor, le hace que esos valores se le olviden con más facilidad", ha concluido.