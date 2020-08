Teófilo Ruiz en COPE: "La Junta debe contestar a Reino Unido con soluciones sanitarias"

El Gobierno suizo ha anunciado la decisión de que, a partir de ahora, todos aquellos ciudadanos que visiten la península deberán guardar una cuarentena de diez días al regresar a su país. Esta medida se suma a la de otros gobiernos como el de Reino Unido, el principal emisor de turistas extranjeros a la Costa del Sol, y uno de los mayores mazazos que podría experimentar el turismo de la zona ya que, tan solo el año pasado, casi tres millones de ingleses visitaron la costa malagueña.

El subdelegado del Gobierno de la provincia, Teófilo Ruiz Municio, ha pasado por los micrófonos de COPE Málaga, por primera vez desde que asumiera el cargo, y, entre otras cuestiones, ha hablado del punto en el que se encuentran las negociaciones entre España y Reino Unido a día de hoy.

Teófilo Ruiz asegura que, desde el punto de vista diplomático, continúan las conversaciones con el Gobierno británico y que, además, se están produciendo presiones por parte de los touroperadores, que, considera, pueden ayudar a encontrar una solución “para que los corredores se puedan utilizar”. “Se está en ello, lo que pasa es que es una decisión de un gobierno interno que tendrá sus razones de economía interna”, igual que ocurre en España, donde, asegura, la mayoría de los ciudadanos no van a visitar el extranjero este verano por el mismo motivo, ha justificado.

RESPONSABILIDADES A LA JUNTA

Ruiz Municio también pide responsabilidades a la Junta de Andalucía y solicita que presione a Reino Unido. “Yo creo que ahí es donde la Junta tiene que hacer el esfuerzo y asegurar y contestar”. “Contestarle con soluciones sanitarias”, haciéndoles ver que aquí están más seguros que en Inglaterra, ha explicado el subdelegado en COPE Málaga.

CORONAVIRUS

Otro de los asuntos que se ha abordado con el subdelegado del Gobierno es la situación que atraviesa la provincia con respecto al aumento de nuevos casos por coronavirus. Ruiz Municio dice estar relativamente tranquilo.“Lo importante es que, en el momento que salen, está la autoridad sanitaria controlándolos y aislándolos. Eso da cierta tranquilidad”, ha asegurado el subdelegado con respecto a los nuevos brotes.

Además, ha añadido que en la actualidad “conocemos mucho más al virus y tenemos más experiencia”. Teófilo Ruiz ha recalcado la importancia de que, también, desde las autoridades sanitarias, y no solo desde la Junta, hay que tenerlo todo preparado para que “ningún ciudadano español se sienta sin cuidados”.

Por otro lado, ha asegurado que, con estos datos, el Gobierno central no se plantea volver a intervenir ya que los brotes ”se están controlando y se están aislando”. “La situación sanitaria debería ser muy grave” para que así lo hiciera y tendría que haber un colapso sanitario, ha concretado.

FONDOS DE LOS AYUNTAMIENTOS

Otro asunto que ha causado revuelo y cierta indignación en muchos ayuntamientos de la provincia es la luz verde que ha dado la Federación Española de Municipios y Provincias, gracias al voto del presidente de esta entidad, para que Hacienda pueda hacer uso del remanente de los consistorios, en una modalidad de préstamo que será devuelto al 100%. A cambio, esos ayuntamientos podrán acogerse, de manera proporcional, a un fondo de 2.000 millones durante 2021 y 3.000 millones durante 2022.

El acuerdo contempla que el préstamo sería devuelto en un plazo de 10 años, pero para sorpresa de muchos, cuando ha sido publicado en el BOE, el Gobierno ha ampliado el plazo a 15 años, es decir, cinco más de lo acordado. Este hecho ha sido calificado por el subdelegado del Gobierno en Málaga como algo “raro” para lo que, de momento, no tiene ninguna explicación. “Yo me acabo de enterar también de que se amplía el plazo a 15 años. Tendría que verlo y estudiarlo”. “Ahora mismo no te puedo responder cuál es el razonamiento de Hacienda”.

