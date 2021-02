Drogas, peleas, fugitivos y maltratadores: el grupo de élite de la Policía Local de Málaga ante el peligro

Ellos son los policías que visten uniforme oscuro, actúan protegidos con cascos y escudos y se desplazan en equipos de seis dentro de un furgón negro. Características de los miembros del Grupo Operativo de Apoyo (GOA), una unidad de la Policía Local de Málaga que nació en 2012 y de la que hoy forman parte más de 40 efectivos altamente especializados, que se enfrentan a situaciones peligrosas que se producen en cualquier punto de la ciudad.

Se trata de una unidad preparada para intervenir ante escenarios especialmente conflictivos, atendiendo a la llamada del resto de unidades del cuerpo. Son los conocidos comúnmente como los antidisturbios de la Policía Local.

SEGURIDAD PÚBLICA

El subinspector jefe del GOA, Rafael Carrasco, cuenta en COPE Málaga que su principal trabajo es prestar apoyo a las unidades de distrito que conforman la Policía Local de Málaga. “Nos hacen llegar todas aquellas demandas ciudadanas en materia de seguridad pública”, explica.

Esto en la práctica se traduce en actuar ante “asuntos de consumo de estupefacientes, en reyertas multitudinaria” y situaciones de alteración del orden público. En definitiva, estos agentes tratan de “atajar problemas que pueden ser un poco más complicados para las unidades que patrullan diariamente la ciudad”, comenta el subinspector.

En este sentido, el subinspector Carrasco explica que la actuación del GOA se da en situaciones “de cierta entidad”, ya que son los agentes indicados para ello por su “preparación”. “No somos ni mejores ni peores policías que el resto de compañeros, simplemente estamos más enfocados y preparados para ese tipo de problemas”, aclara el agente del GOA.

VIGILANCIA EN FECHAS SEÑALADAS

Estos efectivos no solo están a disposición del propio Cuerpo de Policía Local al que pertenecen, también colaboran con otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Esta colaboración es habitual en fechas y eventos que conllevan una excepcional presencia de personas, como Navidad, la Feria de Agosto o la Semana Santa.

Por su larga trayectoria en la Policía Local , a Rafael Carrasco le vienen a la memoria multitud de operativos en los que ha intervenido. Uno de los “momentos complicados”, recuerda en COPE, se produjo durante un partido de fútbol hace unos años en La Rosaleda, donde el Deportivo de La Coruña jugaba como visitante y a punto de descender de categoría. Aquel día, recuerda el agente, hubo que realizar “cargas con los elementos de protección, siempre coordinados con el CNP que es el competente en este tipo de actuaciones”.

Es consciente de que el suyo es un trabajo que conlleva riesgos, pero asegura que es algo en lo que ni él ni sus compañeros piensan cuando están en acción: “No valoras qué te puede pasar y qué no porque, si no, no lo haces; nosotros somos servidores públicos y vamos allí donde se nos necesita, sin ningún tipo de afán de protagonismo”.

UN TRABAJO ESPECIALMENTE ARRIESGADO

Y es que el trabajo en sí de los efectivos del GOA es más arriesgado que el de otras unidades porque es a ellos a quienes se recurre ante situaciones de peligro: “Desde toda Málaga cuando hay un problema grave, se nos requiere a nosotros desde la Sala del 092, entonces las posibilidades –de enfrentarse a una situación de peligro-, simplemente por estadística, aumentan”.

“En un distrito policial o no entra ese tipo de llamadas o entra una al día, a nosotros nos van a llamar desde nueve distritos para atender ese tipo de posibilidades, estamos más expuestos”, comenta el subinspector.

En todo caso, este agente del GOA aclara que cualquier “compañero de la Policía Local de Málaga está suficientemente preparado, se arremangan cuando hace falta e intervienen con toda la profesionalidad del mundo; es una plantilla relativamente joven y bien formada”.

COMPAÑEROS DE CUATRO PATAS

El GOA también cuenta con un equipo muy particular, el subgrupo canino, del que forman parte siete policías y nueve perros. “Son perros adiestrados muy bien por Alejandro, uno de sus componentes, y están entrenados para actuar en cualquier intervención en la que haya que reducir a alguien y en el día a día también hacen una labor muy buena en la detección de estupefacientes... en institutos, colegios, plazas públicas”. “Son un compañero más de cuatro patas”, defiende el subinspector.

Carrasco envía, además, un mensaje a la ciudadanía: “Aunque vayamos en un furgón, somos cercanos, se pueden dirigir a nosotros para cualquier tipo de duda y, si está en nuestra mano lo vamos a resolver, sin ningún tipo de duda”.

EL GOA, DE LUTO

La Policía Local de Málaga está de luto por el fallecimiento de uno de los miembros de este grupo de élite. Alberto Ferrer era oficial del GOA. A sus 43 años, a finales del pasado mes de enero sufrió un aneurisma cerebral que provocó su inmediato ingreso hospitalario.

La afección era tan grave que los médicos acabaron descartando una operación. Alberto, padre de un niño de ocho años, finalmente falleció y deja un recuerdo imborrable entre sus compañeros del GOA que nunca olvidarán a ‘El rubio’, como lo llamaban.

Como homenaje a Alberto Ferrer –Tango5, indicativo al que respondía el oficial-, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, va a proponer que una calle de la ciudad lleve su nombre. El regidor recuerda su “formidable hoja de servicios”, lo que le hace “merecedor de un reconocimiento”.

La formidable hoja de servicios de Alberto Ferrer, oficial del GOA recientemente fallecido, le hace merecedor de un reconocimiento de @malaga. En la próxima Jta de Portavoces propondré a todos los grupos una mocion institucional para que una calle de la ciudad lleve su nombre FTP — Paco de la Torre (@pacodelatorrep) February 19, 2021

La propuesta la llevará a la próxima Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Málaga. El oficial Ferrer recibió numerosos reconocimientos y felicitaciones en vida por su participación en intervenciones policiales.

También te puede interesar:

- A prisión por grabar a más de 100.000 mujeres en baños públicos de Málaga

- CONCURSO (V) | ¿Cuánto sabes de Málaga? Participa y compruébalo aquí

- Anulan la tasa de basura a los apartamentos turísticos de Málaga capital