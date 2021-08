El coronavirus deja once fallecidos en Málaga en una jornada con 143 nuevos contagios

La pandemia deja hoy muy malos datos. En las últimas 24 horas, once personas han fallecido por coronavirus en la provincia de Málaga. Con ello, Málaga cierra el mes de agosto con un balance total de 168 fallecidos. En cuanto al número de casos diarios, se notifican 143 nuevos positivos. Una cifra que pone fin a un mes en el que casi 16.000 personas se han contagiado por Covid. El dato positivo que nos deja el mes que acabamos de cerrar, es que en los últimos 31 días más de 23.000 han logrado superar la enfermedad.

Aunque la tasa de incidencia en la provincia baja sólo unas décimas, se mantiene por segundo día consecutivo en los 214 casos por cada 100.000 habitantes. En la capital ocurre lo mismo y queda en 236 casos.

VACUNACIÓN

Mientras tanto, la vacunación, aunque a un ritmo lento, sigue avanzando en la provincia. A día de hoy más de 1.300.000 personas han recibido la pauta completa en Málaga. Esta semana el Servicio Andaluz de Salud ha comenzado a llamar, por un lado, a las personas que se han contagiado del coronavirus en el último mes, que no tendrán que esperar varios meses como hasta ahora. Y, por otro lado, el SAS inicia también una campaña para contactar con los mayores de doce años que aún no se han puesto ninguna dosis. Se trata, por tanto, de una campaña de rescate de la población diana, es decir, de las personas que tienen edad de vacunarse y no lo han hecho.





BALANCE ANDALUCÍA

En agosto se han notificado 70.125 nuevos positivos por coronavirus y 502 muertos, hasta sumar un total de 786.178 contagiados desde el inicio de la pandemia y 10.867 fallecimientos, según los datos de la Consejería de Salud.

Entre julio y agosto, este verano en Andalucía van ya 162.000 positivos y más de 650 fallecidos por la pandemia.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La curva de hospitalizados no ha registrado un descenso similar a los contagios, ya que en cifras totales, hay unos doscientos ingresados menos (son ahora alrededor de mil), pero en las Unidades de Cuidados Intensivos se mantienen números similares, por encima de los doscientos.

La tasa de incidencia, que cuando se inició el mes se había disparado hasta los 584,3 casos por cada 100.000 habitantes en catorce días, es ahora menos de la mitad, con 239,4 casos, lo que ha permitido a Andalucía salir del riesgo extremo tras mes y medio.

Esta importante disminución de la incidencia acumulada ha permitido que ahora mismo no haya en la región ningún municipio con el toque de queda de 2:00 a 7:00 horas, la medida que estableció la Junta para las localidades grandes con altas tasas.

Sin embargo, este último día de agosto la incidencia ha subido 1,6 puntos tras casi un mes seguido de bajada, en una jornada con 19 muertes por coronavirus y 980 contagios.