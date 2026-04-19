Celia Castillero (26), autónoma: "Tengo dos trabajos y vivo en un pueblo de 1.900 habitantes, cada día me levanto a las 6:45 horas"

“Acompáñame un día conmigo siendo autónoma con 26 años, dos trabajos y vivo en un pueblo de 1900 habitantes”. Así comienza el vídeo de TikTok que se ha popularizado en las últimas horas. La protagonista es Celia Castillero Romero, una joven malagueña que ha decidido mostrar sin filtros cómo es su día a día como emprendedora. Su testimonio refleja el esfuerzo y la dedicación que miles de jóvenes autónomos invierten para sacar adelante sus proyectos, muchas veces compaginando varias ocupaciones.

Tengo dos trabajos y vivo en un pueblo de 1.900 habitantes, cada día me levanto a las 6:45 horas"

La jornada de Celia arranca muy temprano. A las 6:45 horas ya está en pie para cumplir con su rutina de cuidado facial, un paso que considera imprescindible: “procedo a hacerme el skincare, que no me puede faltar en mi rutina de día a día”. Tras elegir su ropa y arreglarse, recibe el cariño de su perrita y pone rumbo a su primer trabajo. Para empezar el día con energía, asegura que no puede vivir sin su café matutino.

TikTok: @darikishop.com Celia Castillero, autónoma

Una vez en su puesto, la joven organiza su jornada con una lista de tareas que incluye “atender a cliente y mandar presupuesto”. Pero su labor no es solo administrativa, ya que también colabora en tareas físicas como “ayudar a descargar un camión”. La situación de los autónomos en España a menudo implica una gran polivalencia y sacrificio, con muchos buscando fórmulas para mejorar sus condiciones, como las opciones para desgravar gastos en la declaración de la Renta.

Una vida dedicada a su negocio

Llegada la hora del almuerzo, Celia se reúne con su equipo para comer, y hoy “toca arroz”. Después de un breve descanso en compañía de su prima y su perra, emprende un viaje de “una horita de coche” hacia los almacenes donde gestiona el estocaje de su tienda. Un trayecto que ameniza con música para hacerlo más llevadero.

En los almacenes, su trabajo consiste en reponer los productos más demandados de su tienda, Dariki Shop. Entre ellos, destaca “el conjunto más vendido del collar de piedrecita” y el “legging guante que os ha encantado”. También aprovecha para seleccionar novedades para su catálogo, como un “pijamita de Simba”, un “bolso de la Mini” y nuevas prendas para la próxima colección que, según afirma, le “encanta”.

Me levanto tempranito y procedo a hacerme el skincare, que no me puede faltar en mi rutina de día a día"

La selección de productos no termina ahí. Celia también repone artículos de belleza que son un éxito en su web, como las “brumas corporales con olor a galletas”, la “inspiración del Yara” o un “lis combo que es superviral”. Además, añade a su cesta personal un “limpiador facial” y una “plancha de ondas” para probarlos. Tras una intensa tarde de trabajo, finalmente pone rumbo a casa.

TikTok: @darikishop.com Celia Castillero, autónoma

El origen de Dariki Shop

Celia Castillero es la emprendedora detrás de Dariki Shop, un proyecto que nació en 2020, en plena pandemia. Lo que comenzó con la creación de “chupeteros personalizados” se ha convertido en un negocio con tienda física en Almargen (Málaga) y una fuerte presencia online. Ella misma gestiona tanto el local como sus perfiles en TikTok e Instagram, donde muestra el día a día de su empresa.

Aunque muchos de sus vídeos se centran en la preparación de pedidos con un relajante estilo ASMR, en otros es ella quien da la cara para explicar las novedades o gestionar la atención al cliente. Sus seguidores la describen como una persona “muy amable y formal” que hace todo “a mano y con mucho amor”. Su catálogo, además de productos infantiles, incluye ropa y artículos de autocuidado.

El esfuerzo de jóvenes como Celia es un motor clave en la economía, y su capacidad para conectar con el público y gestionar sus propios negocios demuestra una nueva forma de entender el trabajo. De hecho, muchos autónomos y pymes se han convertido en un ejemplo a la hora de fidelizar a sus trabajadores con salarios competitivos, consolidando sus proyectos a base de dedicación.