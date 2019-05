Zorrilla: "Daniel Pérez sería mejor alcalde que De la Torre, aunque con incógnitas"

El candidato de Adelante Málaga a la Alcaldía de capital, Eduardo Zorrilla, envía un mensaje a Ciudadanos: si apoya un gobierno liderado por el PSOE, ellos estarían dispuestos a mantenerse fuera de ese gobierno para que el socialista Daniel Pérez sea el alcalde de Málaga durante los próximos cuatro años.

UNA ÚNICA OPCIÓN

Los resultados de las elecciones municipales del pasado domingo dieron 14 concejales al PP, 12 concejales al PSOE, 3 a Adelante Málaga y 2 a Ciudadanos. Por lo tanto sólo la unión de PSOE, Adelante Málaga y Ciudadanos, permitiría conseguir la Alcaldía al socialista Daniel Pérez. Por eso, el líder de Adelante Málaga (confluencia de Unidas Podemos e Izquierda Unida en la capital), Eduardo Zorrilla insiste "le hacemos el ofrecimiento a Ciudadanos de que apoye un gobierno encabezado por el Partido Socialista. Para ello estamos dispuestos a mantenernos fuero del gobierno para facilitarlo".

PÉREZ MEJOR ALCALDE, PERO CON MATICES

El candidato de Adelante Málaga da por agotado el ciclo político de Francisco de la Torre y, aunque cree que Daniel Pérez podría ser mejor alcalde, no niega que su hipotético mandato estaría rodeado de incertidumbre al no haber gobernado nunca "indudablemente Daniel Pérez sería un alcalde que nunca hemos tenido, en el caso hipotético de que lo sea, añadiría ciertas dosis de incógnitas. Lo que si vemos y creemos es que el ciclo político de Francisco de la Torre, está agotado. Preferimos que hubiera un gobierno de Daniel Pérez, en principio con esa incertidumbre que hay al no haber tenido esa experinecia hasta ahora, pero creemos que es mejor alcalde".