El Weekend Beach volverá en 2020 del 1 al 4 de julio

El Weekend Beach Festival, que tiene lugar cada verano en Torre del Mar, en Vélez-Málaga, volverá a celebrarse en 2020; será del 1 al 4 de julio. Con la fidelización de su sexta y última edición en la que se registraron 150.000 weekers y dejó más de seis millones de euros de impacto económico, el Weekend Beach Festival Torre del Mar vuelve en 2020.

El teniente de alcalde de Torre del Mar, Jesús Pérez Atencia, ha manifestado que este "volverá a ser el próximo 2020 un referente internacional dentro del turismo de festivales con la séptima edición del Weekend Beach".

Además, ha recordado que este festival "se enmarca en un inmejorable enclave, con playas certificadas con la Bandera Azul y la Q de Calidad Turística, entre otras, lo que asegura a todos los 'weekers' un inmejorable paso por nuestro litoral".

VENTA DE ENTRADAS

La organización ha prometido, en palabras de su directora artística, Fátima Rodríguez, "continuar con un cartel artístico de primer nivel que no defraude a sus miles de seguidores". También ha anunciado que en octubre se lanzará la primera oferta de lanzamiento de venta de abonos. La venta de abonos se activará mediante la web oficial del festival: http://www.weekendbeach.es/

Rodríguez ha destacado que Weekend Beach Festival es "una de las citas imprescindibles del verano de festivales en España, que reactiva de forma sumatoria el turismo en la zona y que ocupa uno de los primeros ranking en asistencia, nivel artístico y calidad en sus servicios".

ARTISTAS QUE HAN PASADO POR EL WBF

Por el festival han pasado artistas internacionales relevantes como Black Eyed Peas, Ozuna, Becky G, The Original Wailers, Laurent Garnier, The Offspring, Skrillex, David Guetta, The Prodigy, Hardwell, Sepultura, Jimmy Cliff, Residente, Los Fabulosos Cadillacs, Nada Surf, Damian Marley, Alborosie, The Toy Dolls y nacionales como Vetusta Morla, Ska-P, Luz Casal, Lori Meyers, Rozalén, Love of Lesbian, Izal, Rosendo, Juanito Makandé, Estopa, Sfdk, Kase O, Loquillo, Chambao, Macaco, Mala Rodriguez, Rosendo, Mago de Oz, Fuel Fandango, La M.o.d.a, y La Pegatina, entre otros.