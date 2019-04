Vuelve el invierno a Málaga durante esta semana

Dice el refranero español: ‘en abril, aguas mil’. Y este año parece que se hará realidad. En todo el invierno se han recogido en Málaga apenas 11 litros de lluvia por metro cuadrado. Sin embargo, solo entre el 31 de marzo y el 1 de abril se han registrado más de 20 litros de lluvia por metro cuadrado. Y es el inicio… porque por delante tenemos una semana marcada por la inestabilidad. Que llueva en abril no es raro, de hecho el año pasado se recogieron 30 litros de lluvia, una cifra por debajo de la media que se sitúa en Málaga en los 42 litros.

LLUEVE TODA LA SEMANA

Según ha explicado el director del Centro Meteorológico de Málaga, José María Sánchez-Laulhé, en ‘Herrera en COPE MÁS Málaga’ va a llover el jueves, el viernes, el sábado y, probablemente, el domingo. ‘Únicamente tendremos un respiro el martes y el miércoles’, asegura el ‘hombre del tiempo’.

DE NUEVO EL ABRIGO

‘Esta semana vamos a tener una vuelta al invierno puro y duro, pero no al invierno que hemos tenido hasta ahora sino al que deberíamos haber tenido’, afirma Sánchez-Laulhé. ‘El respiro lo tendremos el martes y el miércoles. Por ejemplo, el miércoles van a subir las temperaturas máximas hasta los 24 grados, pero llegará un flujo de aire polar y volverá el invierno, con máximas de 15 ó 16 grados el fin de semana. De hecho no se descarta nieve en los picos más altos de Málaga, algo que no vemos desde noviembre cuando nevó un poco’, explica el director del Centro Meteorológico de Málaga.

INCERTIDUMBRE EN SEMANA SANTA

Por cierto, de momento no hay previsión del tiempo para Semana Santa, sino previsión climática. Según ha explicado José María Sánchez-Laulhé, el promedio es que caigan 10 litros de lluvia entre el 14 y el 21 de abril, lo que se puede traducir en dos días de lluvia. En todo caso, los modelos no son fiables a estas alturas. Tendremos que acercarnos al Domingo de Ramos para despejar la incógnita y que puedan dormir tranquilo los cofrades y las miles de personas que disfrutan de Málaga en su Semana Mayor.