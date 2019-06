Vox expera que no se modifique el reglamento municipal de Torremolinos para que su exconcejala cobre más

Desde Vox confían en que no se modifique el reglamento del Ayuntamiento de Torremolinos para permitir que la exconcejala de esta formación, Lucía Cuín (que abandonó Vox tras apoyar los actos del Orgullo LGTBI, pero se ha quedado con su acta) tenga una asignación mayor de la que actualmente le corresponde.

ALEGACIONES HASTA EL 26 DE JUNIO

Según la responsable de Comunicación de Vox en Málaga, Sonia Crespo, actualmente el reglamento de Torremolinos establece que las personas que figuren como concejales no adscritos -como es el caso de Cuín- solo tienen derecho a una asignación mínima por asistencia a plenos y comisiones, en torno a unos mil euros. Pero ese reglamento está en período de alegaciones hasta el 26 de junio y, por tanto, podría modificarse: “Yo lo que espero es que el reglamento se mantenga, no se modifique para que Lucía Cuín, que va de digna ahora diciendo que ella no tiene ninguna delegación de gobierno pero ha pedido dedicación exclusiva” pueda cobrar una remuneración mayor. En 'Herrera en COPE MÁS Málaga', Crespo añade: “Muy bien, dedicación exclusiva para preparar los plenos y las comisiones, cobrando lo que está establecido en el reglamento del Ayuntamiento de Torremolinos a día de hoy, confío en que no se cambie”, aunque añade: “Se va a cambiar”.

Hay que recordar que en Torremolinos, las elecciones las ganó la popular Margarita del Cid, pero sin mayoría absoluta, y finalmente ha sido investido alcalde el socialista José Ortiz, con los apoyos de Adelante, de la concejala del partido del exregidor del PP Pedro Fernández Montes y de la exconcejala de Vox.