VÍDEO: El impresionante homenaje de la Legión al paso de la cofradía de El Huerto

El Domingo de Ramos nos deja estampas que son recordadas año tras año. Aunque a algunos les pueda parecer, no todas las Semanas Santa son iguales. Es cierto, que las Cofradías sacan como todos los años sus Sagrados Titulares a la calle, pero cada vez que procesionan es única. Los hermanos de la cofradía del Huerto son un buen ejemplo de ello y así lo comprobamos durante la primera retransmisión en COPE en esta Semana Santa.

Como cada año, la Cofradía de El Huerto sale de su Casa Hermandad, en la Plazuela de la Virgen de la Concepción. Su ubicación se encuentra muy próxima a la Explanada de Santo Domingo, lugar donde tiene su sede la Congregación de Mena. En su último desfile procesional tuvo lugar un hecho que será siempre recordado por los que lo presenciaron y que no dejó indiferente a nadie. Los Caballeros Legionarios y la Congregación de Mena quisieron rendir tributo y saludo a Nuestro Padre Jesús orando en el huerto a su paso por la Explanada de Santo Domingo. Su particular homenaje lo protagonizó, Javier Pelayo, Caballero Legionario que pertencer al II Tercio Duque de Alba de Ceuta y que como se puede comprobar es uno de los mejores cornetas que se han podido ver y escuchar en Semana Santa.

ASÍ SUENA EL SUBMARINO DEL HUERTO

La Semana Santa nos deja, no sólo imágenes únicas, si no también sonidos únicos. Por regla general nos fijamos en las imágenes de los Sagrados Titulares, en el trono y en los portadores encargados de realizar la estación de penitencia. Pero hay un grupo de porteadores que no salen en ninguna foto y que son invisibles para el gran público. Son los miembros que componen el llamado "submarino" es decir los que se colocan debajo del cajillo del trono y que van ocultos durante todo el recorrido. El momento de intimidad y el sonido del trono se siente ahí abajo como en ningún sitio de la procesión. Un micrófono de COPE Málaga se introdujo en el "submarino" y los sonidos que se pudieron percibir estremecen al que los oye sea amante o no de la Semana Santa.

