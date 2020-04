VIDEO: La emocionante procesión del Cautivo en el hospital Carlos Haya de Málaga

Sucedió en el malagueño hospital Carlos Haya de Málaga capital. Una serie de enfermeros y enfermeras del centro han ido repartiendo a los pacientes claveles blancos. A cada uno de los ellos se lo entregaban para que cuando pasase el Cautivo, una de las imágenes más veneradas de la Semana Santa de Málaga, el popular “señor de Málaga”, se lo mostrasen en señal de respeto y devoción.

El estado de confinamiento al que estamos sometidos debido a la pandemia del coronavirus ha provocado que se aplacen todos los actos que estaban programados para estas semanas. Y preparado para la ocasión y sobre un carrito de curaciones, lo han ido paseando y portando por cada una de las habitaciones, y tal y como se muestra en el video que ilustra esta noticia, los momentos de emoción han salido a relucir entre los sanitarios, los que lo portaban por los pasillos del hospital como los propios hospitalizados.

Además, diferentes cofradías y hermandades de Málaga celebran esta Semana Santa con una serie de acciones que se pueden seguir desde casa de manera virtual ofrecidas como alternativa tras la suspensión de los desfiles procesionales debido a la pandemia del coronavirus. Son "muchas" las que han tomado esta iniciativa, según han explicado desde la Agrupación de Cofradías, como la Congregación de Mena.

A través de su página web y sus redes sociales, la congregación publica desde este pasado Viernes de Dolores hasta el próximo Sábado Santo contenidos multimedia con los que rememorará los actos que tradicionalmente celebra la cofradía cada año, principalmente durante el Jueves Santo, según ha explicado en una nota de prensa.

#LaProcesionvapordentro: Agenda de iniciativas a realizar vía on line/Internet por las hermandades de la Agrupación de #CofradiasMLG durante la Semana Santa de #Málaga 2020, entre el Sábado de Pasión y el Domingo de Resurrección.https://t.co/UpmPyCHvfG — Agrupación de Cofradías (@cofradiasmalaga) April 4, 2020

Así, desde las 10.00 hasta las 22.00 horas del Jueves Santo se emitirá la señal en directo por 'streaming' de la cámara de la capilla de la congregación en la iglesia de Santo Domingo, a través de la portada de la página web, para que los hermanos, devotos y usuarios puedan contemplar los sagrados titulares y rezar ante ellos desde sus casas.

Igualmente, en la web y en las redes sociales se publicarán durante la misma jornada vídeos con reflexiones y mensajes del director espiritual de la congregación, el hermano mayor y del arzobispo castrense de España, así como del general jefe de la Legión y del almirante jefe de la Flota de la Armada, entre otros.

