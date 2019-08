Veterinarios advierten de que un galgo de Málaga es “altamente sospechoso” de tener listeriosis

Hemos conocido una noticia en Málaga, relacionada con el brote de listeriosis que ya ha causado la muerte de dos personas y que deja por ahora casi 200 afectados. Un perro de Málaga es sospechoso de tener listeriosis. La alerta la lanza la Confederación Empresarial Veterinaria Española: se trata de un galgo de diez años, que ha mostrado síntomas digestivos tras comer carne contaminada. Este perro es de una familia, con varios afectados, hospitalizados aquí a causa del brote. El pasado viernes llevaron al perro al veterinario por las sospechas de que también estuviera infectado.

La presidenta de la organización de veterinarios que lanza la alerta, Delia Saleno, explica que el propietario se puso en contacto “con un centro veterinario en Málaga porque el perro tenía diarrea y habían compartido el mismo menú unos días antes”. Esa persona “no se dio cuenta de que la diarrea podía estar relacionada con el consumo de la carne hasta que leyó el aviso que lanzamos la semana pasada; entonces acudió a un centro veterinario”.

El caso en cuestión no está confirmado porque los laboratorios clínicos veterinarios no ofrecen pruebas más allá de cultivos de las heces. Por eso, reclaman un protocolo de actuación para casos de este tipo.

RIESGO CON LOS ANIMALES

La doctora Saleno explica que, aunque la listeriosis se transmita principalmente por la ingesta de alimentos contaminados, también existe riesgo ante una elevada carga de listeria en el hogar: “Hoy en día en la mitad de los hogares hay perros y gatos, comparten el menú con las personas muchas veces y hay muchos animales que no están con un perfecto sistema inmunitario”.

“La listeria existe en el entorno en general, el problema es la cantidad, la carga que tiene, para poder enfermar”, asegura Saleno que, aunque se transmita normalmente por contaminación del alimento añade que si en el hogar “existe una carga grande, podemos tener en las manos sin darnos cuenta”. "Los animales, si comen carne contaminada y no se encuentran bien, a veces no pueden esperar a que los saquen de paseo y hacen las deposiciones en el hogar, pueden contaminar el suelo y si, por ejemplo, hay niños que gatean, es un problema para la salud pública si las personas no son conscientes de este hecho”, explica la presidenta de CEVE.