Vecinos de Málaga contra el ruido: “Llegaremos hasta donde haga falta”

Las espadas están en todo lo alto. Hasta seis asociaciones vecinales de la capital afectadas por el ruido trabajan para crear una mesa de trabajo conjunta con el objetivo de unir fuerzas y plantar cara a la problemática que, según denuncian, generan establecimientos hosteleros y sus terrazas en distintos puntos de Málaga como Teatinos, centro histórico, Soho, el Palo y Huelin.

Aseguran que no van en contra del sector de la hostelería, sino en busca de encontrar un equilibrio que permita esta actividad con su derecho al descanso.

El primer movimiento, una vez se constituya la mesa de trabajo, será solicitar una reunión con el Ayuntamiento de Málaga, al que acusan de no tomarse en serio las reclamaciones vecinales para que se aplique a rajatabla la ordenanza en materia de ruido y ocupación de vía pública.

EL PALO

La problemática es común en distintas puntos de la capital. En la zona Este, los vecinos denuncian exceso de ocupación de las terrazas en puntos como Echeverría del Palo y el paseo marítimo.

La presidenta de la Asociación de Vecinos de El Palo, Mercedes Pírez, considera que, si hay voluntad, no es dificil alcanzar un equilibrio entre la actividad hostelera y el descanso de los vecinos: “Lo que más queremos es que a ellos les vaya bien porque generan empleo. Lo que no puede ser es que les vaya bien a costa de no cumplir las normativas actuales o hacer de las aceras un espacio exclusivo para la hostelería. Eso no puede ser así. Todos tenemos que convivir. Por ello tenemos que llegar a acuerdos y que ellos simplemente respeten las circunstancias”.

ZONA CENTRO

Otra de las asociaciones que se unirán a otras en una mesa de trabajo para exigir que se cumplan las ordenanzas es la de la zona del Soho, en el centro histórico. Un punto donde los residentes están teniendo que abandonar sus viviendas por los ruidos y ocupaciones que generan el incremento de la actividad hotelera y turística.

La presidenta de la Asociación de Vecinos del Soho, Victoria Moreno, asegura que llevan desde 2018 reclamando acciones al ayuntamiento, hasta ahora sin éxito. Ahora llegarán donde haga falta para que les oigan: “Ningún negocio puede tener un impacto negativo. Que si lo está teniendo y están vulnerando el derecho que nos dan todas las leyes, vamos a llegar hasta el final, hasta lo que haga falta. Estamos respaldados. No estamos pidiendo mejoras, lo que pedimos es que se tenga en cuenta todo nuestro derecho al descanso”.