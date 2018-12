Unicaja no fichará un sustituto a Carlos Suárez

Unicaja espera recuperar a Carlos Suárez lo antes posible. La lesión en el gemelo interno de su pierna derecha no es tan grave como en principio cabía presuponer. Según los plazos que maneja el club, el capitán de Unicaja estaría unas tres semanas de baja y por lo tanto a mitad de enero yas estaría aportando al equipo. Por si había dudas de las intenciones de Unicaja, Luis Casimiro lo dejó claro tras la conclusión del partido ante el Baskonia: "No, no vamos a fichar. Seguimos en la misma línea y tenemos jugadores que pueden jugar ahí. No pensamos cambiar nada, ni la buena química. Hay jugadores que se sienten importantes para sacar esto adelante" sentenció el técnico manchego de Unicaja.

Suárez no estará en el partido ante el Guipúzcoa Basket, donde los malagueños cerrarán el año y también se perderá el estreno en Eurocup ante el Valencia Basket. Su evolución diaria determinará su reparación al equipo. Hasta el momento de su vuelta serán Wiltjer, Dani Díez y Morgan Stilma, los que deberán suplir la baja del capitán de Unicaja.