Una profesora de FP: "Aún no sé exactamente cómo tendré que desempeñar mi trabajo"

Esta semana han comenzado las clases para los niños de 0 a 3 años. La semana que viene vuelven al colegio los alumnos de Infantil y Primaria, el jueves 10 de septiembre. El día 15, martes, será el inicio del curso en Secundaria, Bachillerato y FP, y a partir del 24 de septiembre comenzarán las clases en la Universidad de Málaga. Este es el calendario de un curso atípico, condicionado por la pandemia, en el que se trabajará con un protocolo ante la aparición de casos de coronavirus en los centros escolares.

María está viviendo en primera persona la incertidumbre ante la vuelta a las aulas. Ella es profesora en un instituto malagueño y el martes día 15 de septiembre debe acudir a su centro para comenzar el nuevo curso de manera presencial. Por ahora, esta profesora sólo está al tanto de las medidas que ya todos conocemos: mantener la higiene, una buena ventilación y el uso de mascarillas.

María afirma que a día de hoy aún no ha recibido instrucciones concretas por parte de su instituto y por lo tanto desconoce cómo debe desarrollar su trabajo "me siento respaldada pero también perdida porque no sé como exactamente tengo que desempeñar mi trabajo. Más que preocupación lo que tengo es una gran inquietud por no saber como van a evolucionar las cosas", asegura.

TEST MASIVOS

Los más de 18.000 profesores de todos los niveles con los que cuenta la provincia de Málaga están realizandose test rápidos para detectar positivos por coronavirus. Por ahora, y según los sindicatos, este procedimiento se está desarrollando con total normalidad. Se trata de un test rápido que sirve como primer cribado para descartar contagios. En el caso de que esta prueba diera positivo ya se sometería al profesor a una prueba PCR. La profesora asegura que, por ahora no se han puesto en contacto con ella para hacerse las pruebas"deberían citarnos la próxima semana ya que hasta que no tengamos los resultados toda la actividad previa a las clases las estamos haciendo de manera telemática. No podemos acudir al centro hasta que no tengamos los resultados y no tenemos cita aún para la realización de los test".

RESPONSABILIDAD

La fecha fijada para la vuelta a los institutos es el martes 15 de septiembre. María confiesa que no está preocupada, más bien tiene una sensación de responsabilidad"no sólo para nosotros sino también para toda la comunidad educativa el tomarnos en serio todas las medidas a seguir".

Lo cierto es que la situación en cuanto al número de contagios cada día es más complicada. Durante la última semana se han registrado en Málaga más de 2.000 positivos, el 25 por ciento del total desde que comenzó la pandemia. Ante este panorama los profesores están realizando cursos de formación para que, en caso de que la pandemia fuera a peor, poder realizar la enseñanza de manera telemática y evitar así la situación que se vivió en marzo cuando los centros, alumnos y profesores, no estaban preparados para seguir impartiendo clases de manera online.