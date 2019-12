Una Nochebuena diferente en comedores sociales y hospitales de Málaga

Unas 120 personas cenan esta Nochebuena el menú especial que preparan trabajadores y voluntarios en las cocinas del comedor social de Santo Domingo, en Málaga capital. El menú estará compuesto de entremeses como langostinos y embutido, caldo, chuletón de chivo como plato principal, postre y un surtido de dulces navideños.

Este comedor, que durante todo el año atiende a personas en riesgo o situación de exclusión social, ofrecerá su cena de Nochebuena en dos turnos. A las 19.00 horas podrán retirar la comida aquellas personas que deseen llevársela a casa, para allí tomarla con su familia. Y a las 19.30 horas comenzará el servicio. Pablo Mapelli es el director del Comedor de Santo Domingo: “Suele venir un representante de las familias al comedor y se llevan las comidas y las cenas a casa... porque como en casa en ningún lado”. “Las personas que vienen solas son las que comen aquí y durante la semana, habitualmente, se llevan la cena", añade.

El director del comedor explica que la ayuda que ofrecen allí no se limita a dar de comer a las personas que más lo necesitan, también ofrecen ayuda para que puedan salir de la situación que atraviesan.

Para el mediodía de este martes, 24 de diciembre, también han ofrecido un almuerzo especial, con paella de marisco como plato principal.

ÁNGELES MALAGUEÑOS DE LA NOCHE

También es un día especial en el comedor de los Ángeles Malagueños de la Noche, donde un año más se va a repartir una cena compuesta por pollo asado con guarnición y tortilla de patatas. Son los menús que han aportado cientos de malagueños a través de los asadores de pollo de la ciudad que se suman a esta iniciativa.

Unas mil personas van a pasar a lo largo de la tarde noche por el comedor para retirar sus menús o para tomar allí mismo la cena de Nochebuena. Antonio Menéndez es el presidente de Ángeles Malagueños de la Noche: “La gran mayoría prefiere llevarse la cena a casa, pero nosotros más bien damos la cena para personas que no tienen techo porque ellos no tienen donde ir”.

Además de los menús, en los Ángeles Malagueños de la Noche se van a repartir unos 50.000 kilos de alimentos que han recogido durante un año.

MENÚS EN LOS HOSPITALES

Esta noche hay miles de personas que no pueden pasar la Nochebuena en casa porque están hospitalizadas, pero eso no quiere decir que no vayan a poder disfrutar de una cena especial. En los hospitales públicos de Málaga (en Carlos Haya, Materno, Civil y Clínico) se han diseñado los menús especiales, con platos típicos adaptados a cada una de las dietas. Esta noche se servirán langostinos, crema de hinojos y manzana verde y de plato principal, redondo de ternera. De postre, pastel de almendra. Y mañana, día 25, caldo de Navidad, medallón de rape a la sidra y tronco de Navidad.