En dos ayuntamientos del Valle del Genal, en Málaga, tienen por delante cuatro años de gobierno municipal sin grandes sobresaltos, debates acalorados, confrontación política y sin reproches. Al menos, eso es lo que se espera en teoría. El motivo es que las corporaciones municipales de esos dos municipios de menos de 300 habitantes están formadas por un único partido; por un solo color. O lo que es lo mismo; gobernarán sin oposición.

Son dos casos únicos en una provincia que cuenta con 103 municipios y que llaman especialmente la atención en un momento en el que muchos ayuntamientos se encuentran inmersos en negociaciones para formar gobierno. En otros consistorios, con sus mayorías absolutas, no necesitan pactos, pero en su corporación luce más de un color político. En Júzcar y Parauta eso no ocurre.

El pueblo te puede corregir cualquier error

JÚZCAR

Enclavados en el Valle del Genal, zona donde se produjo el gran incendio forestal que arrasó miles de hectáreas en Sierra Bermeja, se encuentran estos dos pueblos con encanto. Uno de esos municipios es Júzcar, donde los cinco concejales que forman el gobierno municipal son del Partido Popular después de que el PSOE haya perdido su único edil.

El alcalde de Júzcar, Francisco Lozano, está contento y satisfecho con el resultado, pero asegura que no tener oposición no significa que no se le exija al ayuntamiento porque los vecinos se encargan de ello: "En los pueblos pequeños nos conocemos todos muy bien y sabemos lo que hay. El pueblo te puede corregir cualquier malinterpretación o error", señala.

Durante un tiempo Júzcar saltó a la fama por acoger el estreno mundial de la película 'Los Pitufos'. Para ese acontecimiento sus casas fueron pintadas de azul como muestra la imagen y fue apodado como 'el pueblo Pitufo'.

PARAUTA

Si en Júzcar, el PP gobernará sin oposición, en Parauta lo hará el PSOE. Allí acapara los siete concejales que forman la corporación municipal después de que el PP perdiera los dos ediles que ha mantenido antes de las últimas elecciones.

La alcaldesa socialista es Katrin Ortega, y asegura que los malos resultados del PSOE en las últimas elecciones no se han notado en este municipio, al contrario "ha llegado a muchos puntos de Málaga, Andalucía y España pero aquí no. De hecho, se está estudiando el caso porque creen que es el mejor resultado socialista de España”.

Recordar que Katrin Ortega y Parauta fueron noticia en la Navidad de 2015 por destinar el gasto del alumbrado navideño a regalar jamones de pata negra a todos los vecinos del pueblo. (Aquí te lo contamos).









BUENA RELACIÓN

En el caso de estos dos municipios, ser de distintos partidos no conlleva rivalidad, sino todo lo contrario. Ambos ayuntamientos comparten interventora y los dos alcaldes mantienen una muy buena relación. Katrina dice que eso está por encima de los colores políticos “al principio Francisco me ha ayudado muchísimo y estoy encantada de que Júzcar sea el otro pueblo sin oposición”, apunta.

Es la curiosa historia de Parauta y Júzcar, dos municipios malagueños en los que sus gobernantes no tendrán oposición.