Una doctora de Marbella sospechosa de coronavirus: “En Urgencias podría contagiar a personas de riesgo”

Cristina Guitar es doctora en el Hospital Costa del Sol de Marbella. Hace un par de semanas trató aun paciente que no tenía síntomas, pero que unos días más tarde acabó dando positivo en coronavirus. “Estamos hablando del 24 de febrero y al no presentar ningún signo de alarma, las medidas de protección no se utilizaron”.

Igual que ha pasado con este paciente, ha ocurrido con muchos otros a los que se ha atendido en Urgencias sin tomar medidas preventivas. Después de dos días de aislamiento, la doctora Guitar dice que se encuentra bien, pero de momento se queda en casa: “En Urgencias atendemos a pacientes de edades avanzadas, pacientes inmunodeprimidos, pacientes con tratamientos oncológicos... y no quisiera ser yo un vector de transmisión para contagiar a todas esas personas que, realmente, presentan un riesgo muy importante de ser contagiadas”.

En la mañana de este martes le han hecho las pruebas, el miércoles tendrá los resultados y sabrá si tiene el coronavirus.

DIEZ NUEVOS CASOS EN MÁLAGA

Málaga suma diez nuevos casos de coronavirus. Eso eleva el total de contagios en la provincia a 52. Diez nuevos casos confirmados en el último parte difundido por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

Por un lado, hay una mujer de 87 años y un hombre de 27 que han tenido contacto con otros pacientes ya confirmados en los últimos días; están en seguimiento activo en sus domicilios.

Por otro lado, se confirman seis casos de personas que no han tenido contacto con otros afectados ni han estado en zonas de riesgo: cuatro hombres de 16, 25 44 y 51 años y dos mujeres de 30 y 74. Uno está en casa y los otros cinco tienen neumonía y han sido hospitalizados en el Clínico, Carlos Haya, el Hospital Costa del Sol de Marbella y el de Antequera.

Y por último, una mujer de 44 años y un joven de 19 que han viajado a Italia. Ambos permanecen en sus domicilios.

MÁLAGA ALCANZA LOS 52 CONTAGIOS

En total, 72 casos positivos de coronavirus en Andalucía, de los que 52 están en la provincia de Málaga.

Por su parte, el Consejo de Ministros, como la cancelación de todos los vueltos directos entre España e Italia hasta el 25 de marzo. Una medida que afecta directamente al aeropuerto de Málaga.