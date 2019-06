Una decena de colegios de Málaga, víctimas de la estafa del cáncer infantil

Al menos una decena de colegios de la provincia han sido víctimas de la conocida como estafa del cáncer infantil: una operación que ha desarrollado la Policía Nacional en Zaragoza, contra una organización que recaudaba dinero para, supuestamente, destinarlo a niños con enfermedades oncológicas. Pero lo que se ha destapado ha sido toda una trama que utilizaba el dinero para mantener un alto nivel de vida. Se ha desarticulado la cúpula de la asociación Linceci, hay cinco detenidos, entre ellos el cabecilla, que se había puesto un sueldo de 15.000 euros al mes.

BOLSAS A 3'5 EUROS

Uno de los colegios estafados es el Clara Campoamor de Alhaurín de la Torre. El presidente del AMPA es Julián Sesmero: “Se identifican y nos ofrecen una campaña que para nosotros sería la primera, para ellos la tercera, que serían unas bolsas de tela ecológicas, al precio de 3'5 euros, que cada familia compraría para contribuir a proyectos de oncología infantil”

La estafa a este colegio ha ascendido a 1.200 euros. “Contrastamos la información de su página web, vimos su página web, nos mandaron unos dossieres... todo parecía en regla, legal y transparente; y la sorpresa es que el pedido llega hace quince días, les ingresamos el dinero y nos enteramos el domingo que era todo una estafa, que el dinero nunca llegó a su destino”.

"NO APOYAREMOS MÁS PROYECTOS DE TERCEROS"

La consecuencia es que el AMPA de este centro escolar de Alhaurín no volverá a apoyar proyectos externos al colegio o que no vengan de la mano de una institución conocida: “Después de salir escaldados, hemos decidido que ya no apoyamos ni un solo proyecto que venga de terceros, solo apoyaremos proyectos propios del colegio, o del Ayuntamiento, o de la Junta de Andalucía... pero no un proyecto de terceros, salvo que venga de una ONG internacionalmente contrastada”.