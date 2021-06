Una cardióloga alerta de lo que nos espera con el COVID: "Vamos a tener una quinta ola gorda"

Los datos que todos los días se recogen sobre la pandemia del Covid-19 evolucionan positivamente. Las cifras cada vez son mejores y eso es debido a que la campaña de vacunación avanza a muy buen ritmo. Ya sea con la dosis de Pfizer, Moderna, Janssen o AstraZeneca, muchos millones de españoles han sido vacunados y la incidencia acumulada se encuentra a niveles relativamente bajos.

Esta mejora de los números de contagiados, ingresados y fallecidos por el Covid-19 ha provocado la relajación de las restricciones, algo que, por otra parte, preocupa a los expertos, ya que es importante no bajar la guardia para no dar pasos hacia atrás. Hay que seguir con la cautela, más aún cuando se conoce que la variante india (variante Delta) ya ha llegado a nuestras tierras. “Es de locos, la variante india de coronavirus ha entrado por Barajas”, afirma César Carballo en 'La Sexta Noche'.

Iñaki López, junto a varios de sus colaboradores habituales de 'La Sexta Noche'

Y es que 'La Sexta Noche' puso el ojo en la variante india y los expertos mostraron su preocupación por la situación y por la relajación de las medidas de restricción en cuanto a la movilidad y a las aglomeraciones se refiere. En el plató del programa que presentan Iñaki López y Verónica Sanz también estuvo presente la cardióloga Inmaculada Roldán, que advierte que la situación “se va a complicar”.

SE ESPERA UNA QUINTA OLA

Los expertos presentes en el plató del programa de La Sexta hablaron claro sobre la preocupante tendencia que está habiendo, donde las restricciones parecen haber desaparecido en algunos casos. Incluso se habla de la posibilidad de quitarse las mascarillas en exteriores, algo poco lógico según Inmaculada Roldán. “Convivir con el virus es convivir con la enfermedad y la mortalidad alta”, avisa.

La cardióloga del Grupo de Trombosis de la Sociedad Española de Cardiología asegura que “vamos a tener una quinta ola gorda con la población más joven metida en la UVI”. Además, Inmaculada añade que “los mayores de 60 a 69 años tienen que vacunarse cuanto antes porque son los que tienen más riesgo”.

.@secardiologia I. Roldán: "Vamos a tener una quinta ola gorda con los más jóvenes en las UCIS" #L6Nviolenciavicaria — laSextaNoche (@SextaNocheTV) June 12, 2021

LA PELIGROSIDAD DE LA VARIANTE INDIA

Otro de los expertos que mostró su preocupación por lo que puede venir ha sido el prestigioso inmunólogo y divulgador científico Alfredo Corell. En está ocasión, el experto se refiere a la relajación que han tomado algunas personas que ya han sido vacunadas. “Los vacunados no tenemos un impermeable, no nos hemos puesto un preservativo, solo estamos protegidos de tener una enfermedad grave, pero no de tener contagio y de trasmitir”, afirma.

Alfredo Corell admite que el ritmo de vacunación es muy bueno, pero existe el problema de que la gente que ya ha recibido su dosis “está saliendo a la calle en tromba pensando que ya está libre de todo”. Eso conlleva un peligro evidente, más aún si a nuestro país ya ha llegado la variante india. “Es más contagiosa, acorta los tiempos de incubación y pone en más riesgo el que tengamos una nueva ola”, apunta.

