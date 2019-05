Una alumna a una profesora militante de Vox Málaga: “Puta facha”

Una profesora del instituto Bezmiliana de Rincón de la Victoria denuncia haberse sentido “amedrentada” por alumnos del centro, después de haber ejercido como apoderada en una mesa electoral el pasado domingo, 28 de abril, día de elecciones generales. Inmaculada Enríquez es conocida por muchos en el municipio porque es catequista y ahora además porque va en la candidatura de Vox para las elecciones municipales y fue apoderada del partido el domingo, en la mesa electoral del instituto en el que trabaja.

Tras la jornada electoral, el lunes no trabajó porque tenía día de permisoy cuando el martes llegó al centro a primera hora, algunos alumnos comenzaron a gritarle por los pasillos, intentaron impedirle el paso al aula de segundo de ESO en la que da clase y dice que se ha sentido amedrentada. Este mismo jueves asegura que una alumna se ha dirigido a ella diciéndole “puta facha”.

EL CENTRO LE PROHÍBE HACER DECLARACIONES

Inmaculada Enríquez se había comprometido a atender al programa 'Herrera en COPE MÁS Málaga' (97.1 FM, 882 AM y cope.es/malaga), pero finalmente no ha atendido esa entrevista asegurando que desde el centro educativo le han prohibido que haga más declaraciones. por su propia protección y porque no puede mezclar su trabajo como profesora con otras cuestiones, en este caso, que tienen que ver con el ámbito político. En todo caso, sí ha atendido la llamada de COPE Málaga una responsable del partido, la responsable de Comunicación de Vox en Málaga (y número dos de la lista electoral para las elecciones municipales en la capital).

Sonia Crespo asegura que el partido tomará medidas ante estos hechos: “Tendrá seguimiento por nuestra parte; esta misma mañana Inmaculada se reunía con la dirección provincial de Vox para ver qué actuaciones vamos a seguir; la dirección nacional también está enterada de la situación y veremos cómo actuamos porque nos parece grave”. Crespo añade: “Si además ahora el centro educativo no permite a la profesora, como una persona individual, que hable con los medios de comunicación, pues ya apaga y vámonos”. “Entendemos que estos hechos deben tener su correspondiente castigo, claro que sí”, sentencia.