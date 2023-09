Últimos días para disfrutar del exitoso musical 'El tiempo entre costuras' en el Teatro Cervantes

Málaga está disfrutando en estos últimos días del inicio de la segunda gira nacional del musical 'El tiempo entre costuras', un espectáculo en el que el amor y el espionaje hacen las delicias de los ya muchos espectadores que han acudido a verla al Teatro Cervantes. El estreno, con un lleno absoluto, tuvo lugar el pasado viernes 1 de septiembre, y si aún no has acudido a esta espectacular cita, todavía estás a tiempo. El sábado 10 y el domingo 11 de septiembre tendrán lugar las últimas dos funciones.





TRES MALAGUEÑOS EN EL ELENCO DE ACTORES

La novela homónima de María Dueñas, se llevó a la pequeña pantalla en formato de serie y hace un año dio el salto a los escenarios en formato de musical. Entre el nutrido elenco de actores tenemos a tres malagueños, Pedro Estrada en el papel de Ignacio, Teresa Alba que interpreta a Candelaria y Aurora Frías, en el papel de Doña Manuela.

Precisamente, Aurora Frías pasó por los micrófonos de COPE MÁS Málaga y dijo estar “muy contenta con el resultado, el público de Málaga está siendo estupendo y para mí, que soy malagueña, pues no te quiero ni contar. Yo me emociono cada noche”. El musical tiene una duración de casi tres horas, con un respectivo descanso, pero “se hace corto, no se hace largo”, cuenta Aurora Frías, que además añade que “estás todo el tiempo entretenido, no te da tiempo a pensar en que te quieres ir”.





