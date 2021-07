El truco infalible para que las fotografías de tu boda triunfen

La imposibilidad de realizar eventos multitudinarios por la rápida propagación de la COVID-19 provocó durante el pasado año, y principios del actual, cancelaciones y aplazamientos de las celebraciones nupciales. A partir de la vacunación y la relajación de medias sanitarias, las bodas renacen este varano. "Ojo con los brillos y las cremas hidratantes que hacen sudar más", asegura en COPE la fotógrafa Rosario Galacho.

Rosario Galacho es fotografa profesional de bodas en Málaga y lleva años en el sector nupcial. Se caracteriza por su gran sensibilidad a la hora de retratar uno de los momentos más importantes en la vida de una pareja. Además, le gusta hacer sentir a los novios que ella y su equipo son unos invitados más. Están en la sombra, pero a la vez interactúan con los asistentes para que todos se sientan a gusto en su presencia.

LIMITACIONES POR COVID-19

En la actualidad, a pesar de ser más permisivos con el aforo, sigue habiendo medidas sanitarias obligatorias para realizar estos eventos. En las bodas celebradas en interiores, el aforo permitido es del 75% con un máximo de trescientas personas en total y hasta ocho invitados por mesa. Si festeja en el exterior, el aforo permitido es el 100% de los invitados aunque, en las mesas no puede haber más de diez personas.

Por otro lado, es obligatorio el cierre de los salones de fiesta a las dos de la madrugada. Esto ha motivado que, por la situación de la pandemia, se haya adelantado el horario de los eventos nupciales a mediodía o la mañana para así poder disfrutar más tiempo de la celebración. Las pistas de baile están abiertas, aunque los que se animen deberán seguir llevando la mascarilla de manera obligatoria. También está permitida la contratación de actuaciones musicales y además se puede consumir en barra.

RECUERDOS DE BODA

El trabajo de Rosario Galacho es meticuloso y estudiado. Asegura que empieza a trabajar en la boda unos meses antes de su celebración. Primero ofrece toda la información y después concreta citas con los novios para que, el día de la boda, se sientan cómodos con ella.

“Es muy importante que no sea una extraña para ellos”, aclara la fotógrafa. “El secreto de mis fotografías es hacerlas retratando el sentimiento, las miradas, conseguir que sea algo natural, que sean ellos mismos, y, sobre todo, que se rían mucho”. Su objetivo principal es capturar momentos que sean atemporales, es decir, que no pasen de moda.













CONSEJOS PARA LAS FOTOGRAFÍAS

“Es muy importante no ir disfrazada el día de tu boda, tienes que ser natural”, razona Rosario Galacho. También recomienda tener cuidado con el sol y las marcas del bikini. Otra de las precauciones a tener en cuenta son las cremas hidratantes con aceites, ya que, ahora en verano se suda más. Finalmente, como último consejo, la fotógrafa recomienda ser “uno mismo” durante este día tan especial, “sigue tu propia esencia y disfruta del día”.









SOBRE ROSARIO GALACHO

Rosario Galacho, es una apasionada de la fotografía y se dedica a capturar unos de los momentos más importantes de la vida de las parejas, el día de su boda. “Me considero una persona muy sensible, me encantan los reportajes de bodas creativos y jugar con los elementos que me aporta el entorno como la luz y los colores de ese gran día” escribe Rosario Galacho en su página web.

La fotógrafa se inclina por el estilo emocional, natural y atemporal para retratar a los novios, independientemente de si son bodas íntimas, con glamour o vintages. Además del reportaje del día de la boda, también da la posibilidad de hacer una sesión preboda y postboda en el lugar donde los novios elijan. Rosario Galacho anima a que todos sus clientes visiten su página web donde explica con detalle los posibles packs de fotografías de boda y resuelve las preguntas frecuentes sobre este servicio.





