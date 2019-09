El trabajo de cuatro meses de los diputados por Málaga cuesta casi 300.000 euros

Casi cinco meses después de las elecciones generales, previsiblemente el 10 de noviembre, de nuevo, tendremos una cita con las urnas para elegir a nuestros representantes en el Congreso de los Diputados. Durante este período, España ha tenido (y sigue teniendo) un gobierno en funciones. Hace cuatro meses que los diputados tomaron posesión de sus cargos en la que ha sido una legislatura fallida. Cuatro meses en los que han cobrado en total casi 300.000 euros. Es lo que han costado a las arcas públicas los sueldos y los complementos de los diputados por Málaga.

El salario básico de los diputados roza los 5.000 euros, entre los casi 3.000 de asignación básica y los 1.900 que perciben todos aquellos de circunscripciones distintas a Madrid. Pero eso no es todo, en junio se conformaron las comisiones del Congreso y se repartieron cargos como presidencias, secretarías o portavocías, que también cuentan con una remuneración mensual.

¿Esto en qué se traduce? Por ejemplo, el diputado de Unidas Podemos, Alberto Garzón y la popular Carolina España suman en complementos casi 3.000 euros al mes. La diputada de Vox, Patricia Rueda, y el de Ciudadanos, Guillermo Díaz, añaden a su nómina 2.200 euros mensuales por sus cargos en las comisiones. Suman 1.900 euros a sus sueldos los diputados socialistas José Carlos Durán, María Dolores Narváez y Fuensanta Lima. El resto de diputados cobran complementos que llegan hasta 1.500 euros. Las comisiones, por cierto, están constituidas -y los cargos repartidos-, pero no se han puesto en marcha.

NUEVAS CANDIDATURAS

Ahora que toma fuerza la posibilidad de celebrar elecciones el 10 de noviembre, hay una cuestión sobre la mesa que habrá que resolver: la elaboración de las listas. En el caso de Málaga, ¿repetirán los candidatos de los diferentes partidos?, ¿los cabezas de lista serán los mismos que en las elecciones generales de abril? Desde el Partido Popular aseguran que casi con toda seguridad, Pablo Montesinos será de nuevo cabeza de lista por Málaga al Congreso. Su compañera de filas, Carolina España, aclara que, en todo caso, la decisión la tomará el partido formalmente: “El 15 de octubre es el último día para presentar las vistas e imagino que la dirección provincial [del PP] de Málaga, junto con la dirección del partido en Madrid, en Génova, decidirán las listas”. “Otras veces cuando ha habido repeticiones electorales, los cambios que se han hecho han sido mínimos”, añade la diputada nacional.

PSOE Y CIUDADANOS

Desde el PSOE de Málaga aseguran que aún no es momento de hablar de listas, así que no desvelarán si hay cambios o no, hasta que se convoquen nuevas elecciones el 23 de septiembre. Aunque desde el PSOE de Málaga señalan que la elaboración de las listas de sus candidatos al Congreso y al Senado, será decisión de su comité Federal, el senador José Aurelio Aguilar, confía en que se repetirán las listas: “Entiendo que el partido repetirá las mismas listas, confío en que los ciudadanos entiendan el trabajo que ha hecho el PSOE, la voluntad que ha tenido para formar gobierno y volvamos a tener esa confianza”.

En Ciudadanos, esperan dar a conocer las listas la próxima semana. Será el Comité General del partido el órgano que decidirá si hay primarias o se repiten las listas, como ocurrió en 2016. El número uno de la lista de Ciudadanos al Congreso por Málaga, el diputado Guillermo Díaz, confiesa que le gustaría repetir: “Ser diputado en el Congreso es lo mejor que he hecho en mi vida profesionalmente y me gustaría repetir aunque no me corresponde a mí decidirlo y respetaría cualquier decisión que se tomase en ese sentido”.

Desde Unidas Podemos nos cuentan que aún no ha habido tiempo de hablar de nombres, que se verá más adelante. Y según ha podido saber COPE Málaga de fuentes cercanas, en Vox casi con toda seguridad repetirán los nombres de la candidatura.