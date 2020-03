Trabajadores del aeropuerto de Málaga alertan de la falta de medidas para evitar el contagio de coronavirus

Desde ayer, cientos de pasajeros están pasando por el aeropuerto de Málaga para embarcar y regresar a sus regiones y países de origen ante el estado de alarma decretado por el Gobierno motivado por el coronavirus. Una imagen que se está viendo repetida hoy, un día con 323 vuelos programados a distintos aeeropuertos nacionales e internacionales.

POCAS MEDIDAS

Los servicios de bares y restaurantes permanecen cerrados, aunque no en su totalidad y mientras tanto, la mayoría de los viajeros que transitan por el aeropuerto no guardan las medidas de prevención dictadas por las autoridades sanitarias. Así lo confirma Miguel Ángel Salazar, presidente del Comité de SSP, una de las operadoras de restauración del aeropuerto: "hoy se han vuelto a ver colas en las cafeterías y no se está cumpliendo la separación establecida entre personas que se exige y sin nadie que les diga que la mantengan", aseguraba a COPE Málaga.

DOMINGO DE CAOS

Ayer se vivió una jornada especialmente complicada en la instalación aeroportuaria con la llegada masiva de personas que iban a tomar los aviones para viajar hasta sus lugares de origen "ayer fue horrible porque estaban todos los establecimeintos de hostelería abiertos. Ha faltado por parte de Aena una unificación de criterios", señalaba Salazar en COPE.

EL AEROPUERTO ASEGURA NORMALIDAD

El aeropuerto de Málaga-Costa del Sol opera este lunes "con normalidad", según fuentes de Aena, que precisan que hay 323 vuelos programados, 160 de salida y 163 de llegada, durante todo el día; aunque muchas aerolíneas están cancelando servicios.

Así, las fuentes de Aena han precisado a Europa Press que esa decisión corresponde a cada compañía. No obstante, Aena está trabajando con el Ministerio de Fomento, las propias compañías aéreas y Enaire para reorganizar la operativa para cumplir con el decreto de estado de alarma vigente en toda España.

Mientras tanto, en las instalaciones hay mucha gente esperando para partir desde Málaga y otros cuyos vuelos aterrizan en la capital de la Costa del Sol.

En el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol es "un día normal de actividad", nada que ver con días de verano donde se superan los 500 vuelos, según han indicado las fuentes, que han precisado que la megafonía emite cada 15 minutos mensajes de que se guarde la distancia de seguridad de al menos un metro entre personas para evitar posibles contagios de coronavirus.

Además, los auxiliares del aeropuerto también lo van diciendo a los pasajeros, a los que también se les solicita que extremen las medidas de limpieza e higiene como lavado frecuente de manos. Para ello, hay dispensadores de gel hidroalcohólico en las instalaciones y se ha reforzado "aún más" la limpieza.

Precisamente, están interviniendo ya miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que han llegado a Málaga capital y que realizarán labores de desinfección y seguridad. Así lo han hecho también en la estación de tren Málaga-María Zambrano.