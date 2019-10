Un total de 13 partidos presentan candidaturas al Congreso y once para el Senado

Un total de 13 partidos han presentado candidaturas al Congreso de los Diputados por Málaga, dos más que en los comicios del 28 de abril, en las elecciones generales del próximo 10 de noviembre mientras que once lo han hecho para el Senado, según se publica este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Las formaciones pudieron presentar sus candidaturas hasta las doce de la noche del pasado lunes en las juntas electorales provinciales. Estas candidaturas, no obstante, no son las definitivas ya que tras ser publicadas se abre un plazo para revisión, corrección de errores o posibles impugnaciones.

Así, en el BOE se reflejan las candidaturas completas de los 13 partidos que se presentan a la Cámara baja, con las novedades de Más País-Equo, partido de Iñigo Errejón; y Partido Comunista Obrero Español (PCOE).

En concreto las candidaturas por Málaga al Congreso son: PSOE, Ciudadanos, Pacma, Partido Comunista del Pueblo Andaluz (PCPA), Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE), Andalucía Por Sí, Vox, Por un mundo más justo (PUM+J), Unidas Podemos, PP, Partido Comunista Obrero Español, Recortes Cero-Grupo Verde y Más País-Equo.

De los 13 partidos, nueve tienen a hombres como cabezas de lista: Guillermo Díaz (Cs), Ignacio López (PSOE), Marco Osorio (PUM+J), Pablo Montesinos (PP), Antonio Jiménez (PCPE), Juan Manuel Fernández (PCPA), Justo Aliseda (AxSI), Alberto Garzón (Unidas Podemos) y José María Guerrero (PCOE). En cuatro las número uno de la candidatura son mujeres: Eva Ramos (Pacma), Patricia Rueda (Vox), María Hita (Recortes Cero) y Carmen Lizárraga (Más País).

En el caso del Senado el número de candidaturas se reduce en dos y son en total once: PSOE, Cs, Pacma, PCPA, AxSí, Vox, Por un mundo más justo, Unidas Podemos, PP, Recortes Cero-Grupo Verde y Más País-Equo. El próximo martes 15 de octubre el Boletín Oficial del Estado publicará las candidaturas proclamadas el lunes por las juntas electorales provinciales, una vez revisadas y, si es necesario, corregidas.